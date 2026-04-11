La temporada de impuestos concluye el 15 de abril de 2026, por lo que muchos contribuyentes ya presentaron o están a punto de presentar sus declaraciones ante el fisco. Como una gran parte de ellos ha pedido o planea pedir un reembolso, la nueva norma sobre la forma de cobrar ese dinero ha generado dudas, desinformación y temor entre los afectados. Este escenario no solo complica los trámites, sino que también abre la puerta a múltiples modalidades de fraude, en las que delincuentes se hacen pasar por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para obtener datos personales y apropiarse del dinero ajeno. Frente a este contexto, resulta clave entender qué cambió y cómo proteger tu información.

Aunque el IRS insiste en que primero se comunica por correo postal, muchos contribuyentes siguen cayendo en trampas que prometen agilizar reembolsos o acceder a supuestos programas especiales de alivio fiscal (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

¿CUÁL ES LA NORMA QUE GENERA CONFUSIÓN?

Como mencionamos líneas arriba, un reciente cambio en la forma de emitir los reembolsos podría incrementar la confusión y abrir más espacio para que actúen los estafadores. ¿De qué se trata? De la norma que establece que, a partir de este año, el IRS solo entregará devoluciones de impuestos por vía electrónica, ya que el gobierno federal está dejando de usar cheques en papel. Este escenario ha sido visto por los delincuentes como una oportunidad para aprovechar la transición y hacer que sus mensajes resulten más creíbles.

Por tal motivo, los delincuentes – usando el pretexto de la nueva regla – se harán pasar por la agencia e intentarán contactar a varios contribuyentes para pedirles sus datos bancarios con el pretexto de “actualizar la información de su reembolso”.

Yviand Hernandez, portavoz del Servicio de Impuestos Internos, dijo en el programa Good Morning America (GMA) que para lograr su cometido recurren a la inteligencia artificial. “Desafortunadamente, los estafadores fiscales están utilizando la IA para sonar más realistas, empleando información real, deducciones, créditos o incluso programas que el IRS ofrece a los contribuyentes para obtener alivio fiscal o incluso para el cobro”, señaló.

Como se recuerda, la agencia ya había comunicado en marzo que las estafas telefónicas seguían evolucionando a través de “tácticas generadas por computadora e identificadores de llamadas falsificados para parecer legítimas”.

Verificar el estado del reembolso solo a través de los canales oficiales del IRS y desconfiar de cualquier contacto no solicitado son las principales armas para evitar perder dinero por suplantación de identidad (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando Gemini)

¿CÓMO PROTEGER TU INFORMACIÓN?

Recuerda que, por lo general, el IRS no llama ni envía mensajes de texto o correos electrónicos para solicitar datos personales; en su lugar, envía una carta a la última dirección registrada del contribuyente, en la que detalla los pasos a seguir o solicita información adicional.

Entonces, si no estás seguro de que un mensaje sea auténtico, lo más prudente es no responder. En lugar de ello, verifica el estado de tu reembolso o pago de impuestos comunicándote directamente con el IRS, ya sea llamando a un número telefónico confiable que figure en una carta oficial de la agencia o iniciando sesión en tu cuenta en línea, si dispones de una.

Hernandez recordó a los contribuyentes que el IRS se pondrá en contacto con ellos “primero por correo” y que jamás dejará “mensajes pregrabados urgentes y amenazantes ni llamará para exigir el pago inmediato; menos amenazará con el arresto”.

En el programa GMA se dio a conocer cómo operan los delincuentes, luego de realizar una llamada telefónica generada por inteligencia artificial. En ella le informaban al destinatario que había sido elegible para una clasificación del IRS, pero que se encontraba “incobrable”, y como los cupos para acceder a él eran limitados tenía que proporcionar sus datos.

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