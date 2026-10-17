Las familias con hijos en Estados Unidos que cumplan los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) podrían recibir hasta US$5,100 mediante el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). Este beneficio puede otorgar un reembolso de hasta US$1,700 por cada menor elegible, incluso si la persona debe poco o ningún impuesto federal. A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos, qué formulario debes completar y cómo reclamarlo.

¿Tienes hijos? El crédito del IRS que puede darte hasta US$1,700 por cada menor elegible (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ ES EL ACTC?

El ACTC es la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijos. Esto significa que puede generar un reembolso aun si la persona tiene poca o ninguna obligación de impuesto federal sobre los ingresos, siempre que cumpla los requisitos.

Para el año tributario 2025, el CTC puede valer hasta US$2,200 por hijo elegible, pero la parte que puede devolverse mediante el ACTC está limitada a US$1,700 por hijo, precisa el sitio web de IRS.

¿CUÁNDO LLEGA A US$5,100?

De acuerdo con IRS, una familia podría llegar a recibir el monto máximo si:

Reclama tres hijos calificados.

Cada hijo permite hasta US$1,700 de ACTC reembolsable.

Tiene ingresos del trabajo de al menos US$2,500.

El cálculo del Anexo 8812 determina que le corresponde el máximo reembolsable por los tres menores.

Por ejemplo, con tres hijos que cumplan los requisitos, el límite teórico del ACTC sería de US$5,100. Con dos hijos, sería hasta US$3,400; con un hijo, hasta US$1,700.

No se trata de un pago automático ni un monto garantizado; depende de los ingresos, los impuestos adeudados y los datos declarados.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL HIJO

Para reclamar el CTC o ACTC, de forma general, el menor debe:

Tener menos de 17 años al cierre del año tributario.

Ser dependiente de la persona que presenta la declaración.

Ser hijo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano, hermanastro o descendiente de alguno de ellos, como un nieto o sobrino.

Haber vivido con el contribuyente por más de la mitad del año.

No haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento.

Tener un número de Seguro Social válido para trabajar.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o extranjero residente.

El Crédito Tributario Adicional por Hijos permite obtener hasta US$1,700 reembolsables por cada menor que cumpla los requisitos. Una familia con tres hijos elegibles podría llegar a US$5,100 (Foto: Freepik)

LÍMITES DE INGRESOS

El crédito comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera US$200,000 para la mayoría de los contribuyentes y US$400,000 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

Además, una persona no puede reclamar el ACTC si ella o su cónyuge, en una declaración conjunta, presentan el Formulario 2555 o 2555-EZ para excluir ingresos obtenidos en el extranjero.

¿CÓMO SOLICITAR EL REEMBOLSO?

1. Presenta el Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR, según corresponda.

2. Incluye a cada hijo como dependiente y marca la casilla del crédito tributario por hijos cuando aplique.

3. Completa y adjunta el Anexo 8812 (Formulario 1040) para calcular el CTC, el ACTC y el crédito por otros dependientes.

El IRS no puede emitir reembolsos que incluyan el ACTC antes de mediados de febrero, incluso si la declaración se presenta al inicio de la temporada tributaria, señala la agencia en el documento sobre Instrucciones para el Anexo 8812 (Formulario 1040).

OJO: el formulario principal es el Formulario 1040 —o 1040-SR, si corresponde— y debes adjuntar el Anexo 8812, donde se calcula el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y su parte reembolsable, el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

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