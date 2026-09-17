Si compraste un vehículo en Estados Unidos y lo financiaste con un préstamo obtenido a partir de 2025, podrías acceder a una deducción federal de hasta US$10,000 por los intereses pagados durante el año, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Esta medida busca aliviar parte de la carga económica de quienes adquieren un auto mediante financiamiento, aunque no se aplica de manera automática ni está disponible para todos los compradores o modelos. Para saber si puedes acceder al beneficio, es importante revisar las condiciones establecidas por el IRS, ya que intervienen diversos factores. ¿Cuáles son los requisitos y qué tipos de vehículos pueden calificar? A continuación, te lo explicamos.

El préstamo debe haberse originado después del 31 de diciembre de 2024 y estar garantizado por un primer gravamen sobre el vehículo (Foto: Pexels / Imagen referencial)

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA DEDUCCIÓN DE HASTA US$10,000 POR INTERESES DE PRÉSTAMO VEHICULAR

Lo primero que debe quedar claro es que el beneficio no es un cheque de US$10,000 ni un descuento sobre el precio del auto. Se trata de una deducción fiscal temporal que permite restar de los ingresos gravables hasta US$10,000 al año de los intereses pagados por un préstamo elegible para comprar un vehículo nuevo de uso personal ensamblado finalmente en Estados Unidos. Aplica a intereses pagados entre los años fiscales 2025 y 2028.

Para poder reclamar la deducción deben cumplirse varios requisitos:

Requisito Regla Compra y préstamo El préstamo debe haberse originado después del 31 de diciembre de 2024. Garantía del préstamo El crédito debe estar garantizado con un primer gravamen sobre el vehículo; es decir, el auto funciona como garantía principal de la deuda. Uso El vehículo debe adquirirse para uso personal, no principalmente para un negocio o flota comercial. Condición del vehículo Debe ser nuevo para el contribuyente: el uso original debe comenzar con quien reclama la deducción. Por ello, en general no califican autos usados ni vehículos demo con uso previo. Ensamblaje El ensamblaje final debe haberse realizado en Estados Unidos. La nacionalidad de la marca o el origen de las piezas no basta. Peso Debe tener un peso bruto vehicular —GVWR— menor de 14,000 libras. Periodo de la medida La deducción está disponible para años fiscales de 2025 a 2028.

Cabe precisar que la deducción puede reclamarse incluso si el contribuyente utiliza la deducción estándar; no exige detallar deducciones.

LÍMITES POR INGRESOS

El monto máximo es de US$10,000 de intereses realmente pagados en un año, no de capital ni del valor del vehículo. La deducción comienza a reducirse para contribuyentes con ingreso bruto ajustado modificado —MAGI— superior a US$100,000 si presentan como solteros o a US$200,000 si presentan una declaración conjunta. La reducción es de US$200 por cada US$1,000, o fracción que exceda el umbral.

LOS VEHÍCULOS QUE PUEDEN CALIFICAR

Siempre que reúnan todos los requisitos anteriores, pueden ser elegibles los siguientes vehículos:

Automóviles.

Minivanes y vans.

SUV.

Camionetas pickup.

Motocicletas.

No califican automáticamente todos los modelos de una marca estadounidense, ni quedan excluidos automáticamente todos los vehículos de marcas extranjeras. Lo decisivo es que el ensamblaje final del modelo específico haya sido en EE.UU. La ubicación puede verificarse con el VIN o con la etiqueta obligatoria del vehículo, conocida como window sticker o etiqueta Monroney.

¿Qué no califica?

Entre los casos excluidos o que normalmente no cumplen figuran:

Autos usados.

Vehículos arrendados mediante leasing.

Préstamos para vehículos de uso empresarial, de flotas o comercial.

Vehículos con título de salvamento.

Vehículos destinados a chatarra, desarme o repuestos.

Refinanciamientos de préstamos antiguos que no cumplan las condiciones de origen.

Como esta deducción fiscal estará vigente hasta 2028, te recomendamos que antes de comprar un auto nuevo:

Confirmar con el concesionario el lugar de ensamblaje final del modelo exacto.

Verificar el VIN y conservar la etiqueta Monroney y el contrato de compra.

Revisar que el préstamo sea posterior al 31 de diciembre de 2024 y esté garantizado por el vehículo.

Guardar los estados de cuenta que separen el capital de los intereses pagados.

Considerar el límite de ingresos: una deducción reduce la renta gravable, pero no equivale a recibir US$10,000 en efectivo.