Después de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) incluyó en el borrador del Formulario 1040 para el año tributario 2026 una nueva pregunta sobre ciudadanía y autorización legal para trabajar en Estados Unidos, algunos inmigrantes han expresado preocupación sobre cómo podría afectarles el cambio. Si la pregunta se mantiene en la versión final, deberán responderla al presentar su declaración de impuestos en 2027. Aunque las instrucciones definitivas todavía no se conocen, es importante prepararse con tiempo. A continuación, te explicamos qué documentos conviene reunir y qué medidas tomar antes de la próxima temporada de impuestos.

El IRS publicó un borrador para el año tributario 2026 —que se usaría al declarar en 2027— con una pregunta de “sí” o “no” sobre ciudadanía, nacionalidad estadounidense o autorización legal para trabajar. Todavía no es una regla definitiva.

El documento se usaría al declarar impuestos en 2027, pero todavía puede cambiar (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CÓMO PREPARARTE PARA LOS TAXES DE 2027 ANTE EL POSIBLE CAMBIO DEL IRS?

Para prepararte para la temporada de impuestos de 2027, reúne desde ahora tus documentos de ingresos e identidad, revisa qué créditos podrías reclamar y espera la versión final del Formulario 1040 antes de responder cualquier pregunta nueva.

¿Qué cambio plantea el IRS?

El borrador propone preguntar al contribuyente y, si presenta una declaración conjunta, también al cónyuge: “Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan conjuntamente— ciudadano estadounidense, nacional de EE.UU. o extranjero autorizado legalmente para trabajar en Estados Unidos?”

No pide que expliques una categoría migratoria específica, como residencia permanente, TPS, DACA, asilo o visa U. Sin embargo, la respuesta podría ser relevante para determinar la elegibilidad para ciertos créditos fiscales si las normas propuestas llegan a aprobarse. El formulario final, sus instrucciones y los criterios aplicables aún pueden modificarse, precisa IRS.

LO QUE DEBES HACER DESDE AHORA

1. Guarda documentos de ingresos como W-2, 1099, talones de pago, registros de ingresos por trabajo independiente, comprobantes bancarios y recibos relacionados con gastos deducibles. Si trabajas por cuenta propia, lleva un registro ordenado de ingresos y gastos durante todo el año.

2. Revisa tus datos de identificación. Verifica que tu nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de Seguro Social o ITIN coincidan con los registros del IRS y con los documentos que recibirás de empleadores o bancos. Tu ITIN debe estar vigente.

3. Conserva los documentos migratorios relevantes. Guarda copias de tu permiso de trabajo, green card, avisos de USCIS, documentos de TPS, DACA, asilo, visa u otras constancias. No los envíes por mensaje de texto, WhatsApp o redes sociales.

4. No uses el formulario preliminar para presentar una declaración ni como instrucción definitiva. Espera el Formulario 1040 final y sus instrucciones para la temporada de taxes de 2027.

5. No dejes de declarar por temor al posible cambio. Si tienes obligación de presentar una declaración, el hecho de que exista una pregunta propuesta no te exime de no cumplirla. Presentar a tiempo evita problemas fiscales; si tu caso tiene implicaciones migratorias, obtén asesoría individual antes de enviar la declaración.

El IRS publicó un borrador que incluye una pregunta sobre ciudadanía y autorización legal para trabajar (Foto: IRS)

REVISA CRÉDITOS Y REEMBOLSOS

La actualización del formulario coincide con cambios propuestos que podrían afectar la parte reembolsable de ciertos créditos. Esa porción es la que puede convertirse en un pago del IRS incluso si el crédito supera el impuesto que debes.

Por lo tanto, revisa con atención si tu familia reclama:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC).

Crédito Tributario por Adopción.

El IRS señala que una certificación sobre elegibilidad para ciertos beneficios públicos federales podría presentarse mediante el nuevo Anexo 3-A u otro formulario que determine Treasury. Pero como la norma y sus instrucciones todavía están en desarrollo, no asumas que perderás un crédito ni que seguirás siendo elegible sin revisar las reglas finales.

BUSCA AYUDA CONFIABLE

Si necesitas orientación, acude a un CPA, agente inscrito ante el IRS ( enrolled agent ) o abogado tributario, especialmente si declaras con ITIN, trabajas por cuenta propia, tienes ingresos en más de un país o reclamas créditos familiares.

) o abogado tributario, especialmente si declaras con ITIN, trabajas por cuenta propia, tienes ingresos en más de un país o reclamas créditos familiares. Si te preocupa el efecto migratorio de la nueva pregunta, consulta también con un abogado de inmigración o representante acreditado por el Departamento de Justicia. Un preparador de impuestos puede ayudar con cálculos, pero no necesariamente está autorizado para asesorarte sobre inmigración.

Desconfía de “notarios” o de personas que prometen asegurar un reembolso o resolver tu estatus migratorio a cambio de dinero.

EVITA ESTAFAS

El IRS no te pedirá por llamadas no solicitadas, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales que envíes imágenes de tu permiso de trabajo, documentos migratorios, SSN, ITIN o PIN de identidad. Verifica cualquier aviso directamente en tu cuenta oficial del IRS o con un profesional autorizado, precisa el Servicio de Impuestos Internos.