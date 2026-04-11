En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, miles de familias hispanas están revisando con más atención de lo normal su cuenta bancaria, su correo electrónico y hasta la app del banco, esperando ver si el reembolso del IRS ya cayó. Y no es para menos: este año los datos oficiales apuntan a devoluciones más altas que en temporadas anteriores, algo que está beneficiando sobre todo a ciertos grupos de contribuyentes que viven en estados como California, Texas, Florida, Nueva York y otros lugares donde la comunidad latina tiene un peso enorme en la economía y en la fuerza laboral. Pero, aunque el promedio subió, no todos están recibiendo la misma cantidad. Hay perfiles muy concretos que están viendo los depósitos más altos, y entender quiénes son puede ayudar a muchos lectores a ubicar mejor su propia situación antes de presentar su declaración o revisar su reembolso.

UN AUMENTO HISTÓRICO EN LOS REEMBOLSOS

Si se pone la lupa sobre las cifras, el panorama es claro: el IRS está entregando reembolsos más altos que en años recientes.

Datos clave de la temporada fiscal:

Incremento promedio de reembolsos: 24%.

Reembolso medio estimado: US$3,571.

Variación frente a 2025: +10.9% al 20 de marzo.

Millones de declaraciones ya procesadas por el IRS.

Este crecimiento, de acuerdo con datos difundidos por el gobierno federal, está relacionado con ajustes por inflación y con un mejor aprovechamiento de algunos créditos fiscales.

Los contribuyentes que residen en EE.UU. tienen hasta el 15 de abril para presentar la documentación requerida. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

¿QUIÉNES ESTÁN RECIBIENDO MÁS DINERO?

Aquí está el punto que más interesa: el aumento no se está repartiendo de manera uniforme.

Principales beneficiados:

Personas que califican para créditos fiscales, especialmente el Crédito por Ingreso del Trabajo EITC. Familias con hijos o dependientes, que pueden acceder al Crédito Tributario por Hijo CTC. Contribuyentes con cambios en sus ingresos, ya sea porque ganaron menos o más durante el año. Personas que ajustaron sus retenciones, es decir, quienes pagaron más impuestos de lo necesario durante el año.

EL DETALLE QUE EXPLICA EL AUMENTO

Un reembolso alto no significa necesariamente que alguien ganó más dinero. En muchos casos, lo que ocurre es que se retuvo de más durante el año.

Factores que influyen en un mayor reembolso:

Ajustes en retenciones salariales.

Cambios en ingresos anuales.

Aplicación de créditos fiscales.

Beneficios adicionales aprobados en la temporada.

En otras palabras, muchos contribuyentes terminaron recibiendo más dinero porque organizaron mejor su declaración o porque su situación financiera cambió en 2025.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTE COMPORTAMIENTO?

Hay dos razones que ayudan a explicar esta tendencia. Por un lado, cada vez más personas entienden mejor cómo funcionan los créditos fiscales y cómo aprovecharlos. Por otro, los ajustes por inflación modificaron varios parámetros del sistema tributario, lo que permitió que más contribuyentes calificaran para ciertos beneficios o redujeran su carga fiscal.

En términos simples: el sistema terminó favoreciendo a quienes cumplieron con ciertos requisitos y tuvieron una declaración bien armada.

UN PUNTO CLAVE QUE NO SE DEBE PERDER DE VISTA

Aunque los titulares hablan de reembolsos más grandes, el aumento no aplica igual para todos.

Dicho de forma directa:

Hay personas que están recibiendo mucho más dinero.

Pero también hay otras cuyo reembolso se mantiene igual o incluso baja.

Todo depende del perfil fiscal de cada contribuyente.

Esto es especialmente importante para lectores hispanos que trabajan por horas, tienen varios empleos, reciben ingresos variables o dependen de créditos como el EITC o el CTC, algo muy común en comunidades latinas en ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago o Nueva York.

Al final, lo que se está viendo en esta temporada fiscal es una mezcla de ajustes técnicos y decisiones individuales. Y si algo queda claro, es que revisar bien las retenciones y entender qué créditos aplican puede marcar una diferencia real en el bolsillo.

El IRS revela que los reembolsos de 2026 son más altos que en años anteriores (Foto: Freepik)

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