Aunque, en general, la ley de Estados Unidos protege la confidencialidad de la información del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y solo permite compartirla con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en circunstancias penales muy específicas, lo cierto es que la agencia recaudadora violó “aproximadamente 42,695 veces” la privacidad de los contribuyentes al proporcionarle sus últimas direcciones conocidas, según determinó la jueza de distrito Collen Kollar-Kotelly. ¿Qué dijo exactamente en su acusación? Te lo contamos a continuación.

Vale mencionar que las entregas de datos se realizaron en el marco de un polémico acuerdo de intercambio de información entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional, creado para facilitar la identificación y expulsión de personas que permanecen sin estatus legal en EE.UU. Este fue firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que llevó al entonces comisionado interino del IRS renunciar a modo de protesta.

La decisión judicial respalda la denuncia de que el IRS aplicó una política ilegal al ceder direcciones a ICE más allá de lo que permite el Código Tributario (Foto: AFP)

LA ACUSACIÓN DE LA JUEZA FEDERAL CONTRA EL IRS

La jueza de distrito Collen Kollar-Kotelly acusó al Servicio de Impuestos Internos de haber incumplido las estrictas garantías legales de varios ciudadanos.

“El IRS no solo no se aseguró de que la solicitud de ICE de información confidencial sobre las direcciones de los contribuyentes cumpliera con los requisitos legales, sino que esta falla llevó al IRS a revelar direcciones confidenciales de los contribuyentes a ICE en situaciones en las que la solicitud de ICE de esa información era patentemente deficiente”, indicó.

La jueza basó su decisión en una declaración de Dottie Romo, directora de riesgos y control del IRS, presentada a inicios de febrero de 2026, en la que la funcionaria detalló que la agencia solo pudo verificar datos de unas 47,000 personas de las 1.28 millones sobre las que ICE había solicitado información y, en buena parte de esos casos, entregó direcciones adicionales pese a las normas de privacidad que deberían resguardar los datos de los contribuyentes.

Al respecto, Kollar-Kotelly dijo que gracias a lo señalado por Romo se tuvo “un avance significativo en este caso”, que calificó de muy grave y perjudicial para gran cantidad de inmigrantes.

Por su parte, Nina Olson, fundadora del Centro para los Derechos del Contribuyente y quien interpuso la demanda, manifestó: “Esto confirma lo que hemos estado diciendo desde el principio: que el IRS tiene una política ilegal que viola las protecciones del Código de Rentas Internas al publicar estas direcciones de una manera que viola los requisitos de la ley”.

Pero esta batalla legal todavía no termina, ya que el gobierno está apelando el fallo, aunque la decisión de la jueza podría tener un peso decisivo en lo que resuelva la corte de apelaciones, dado que la declaración de Romo ya está incorporada al expediente de ese recurso.

El fallo cuestiona un acuerdo entre Hacienda y Seguridad Nacional que permitió usar datos fiscales para localizar a inmigrantes sin estatus legal (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!