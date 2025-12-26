Recibir el reembolso de impuestos es, para muchos hogares latinos en Estados Unidos, ese respiro financiero que ayuda a pagar la renta, ponerse al día con las tarjetas o mandar algo de dinero a la familia. A partir de 2025, sin embargo, la forma de recibir ese dinero cambia de manera importante: el IRS dejará de enviar cheques en papel y dará paso casi por completo a pagos electrónicos, marcando un antes y un después en la historia económica de uno de los países más importantes del mundo.

¿QUÉ DECIDIÓ EL IRS Y DESDE CUÁNDO?

El cambio se basa en la Orden Ejecutiva 14247, “Modernizing Payments To and From America’s Bank Account”, que ordena al Departamento del Tesoro dejar de emitir cheques en papel para la mayoría de los pagos federales, incluidos los reembolsos de impuestos, a partir del 30 de septiembre de 2025, en la medida que la ley lo permita. Según un resumen de la firma BDO, el Tesoro “dejará de emitir cheques en papel para todas las disposiciones federales, lo que incluye los reembolsos de impuestos”, y los pagos al gobierno también irán migrando a medios electrónicos.

Es importante aclarar que no cambia la forma de presentar tu declaración: seguirás usando los mismos formularios, ya sea que declares en línea o en papel, y podrás solicitar extensiones como hasta ahora. Lo que se transforma es el método de entrega del reembolso, que pasará a ser, como regla general, depósito directo u otro formato electrónico.

El IRS es la entidad que se encarga de todo lo relacionado con los impuestos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL GOBIERNO PREFIERE EL DINERO DIGITAL?

En un comunicado oficial, el IRS explica que el giro hacia pagos electrónicos busca proteger al contribuyente, acelerar los reembolsos y reducir costos. La agencia señala que “los cheques en papel son más de 16 veces más propensos a perderse, ser robados, alterados o retrasarse que los pagos electrónicos”, mientras que el depósito directo evita que un cheque se devuelva como “no entregable”.

Además, los reembolsos emitidos electrónicamente suelen llegar en menos de 21 días cuando el contribuyente declara en línea y elige depósito directo, siempre que no haya errores en la declaración, frente a las seis semanas o más que pueden tardar los cheques enviados por correo. La Defensora Nacional del Contribuyente ha advertido, sin embargo, que la modernización “debe ser equitativa y evitar consecuencias negativas para los contribuyentes vulnerables”, como adultos mayores o personas sin acceso bancario estable.

¿CÓMO AFECTA ESTO A LOS CONTRIBUYENTES LATINOS?

En la temporada de impuestos de 2025, el IRS emitió más de 93.5 millones de reembolsos individuales, y alrededor del 93% se pagó mediante depósito directo, frente a un 7% que aún recibió cheques. En la práctica, esto significa que la mayoría de contribuyentes —incluidos muchos latinos que ya usan apps de banco, Zelle o Cash App— no verán un cambio radical, pero la minoría que todavía esperaba el “cheque del IRS” en el buzón sí tendrá que adaptarse.

Organizaciones profesionales como la American Institute of CPAs (AICPA) han pedido al Tesoro que preste especial atención a grupos vulnerables como personas sin cuenta bancaria (“unbanked”), algunos contribuyentes internacionales y quienes podrían calificar para excepciones, antes de eliminar por completo los cheques. Desde la perspectiva de expertos en política tributaria, el reto será modernizar sin dejar atrás a quienes tienen menos familiaridad con la banca digital.

Los cheques de reembolso del IRS quedarán en el pasado (Fuente: iStock) / bernie_photo

¿QUÉ OPCIONES HABRÁ SI NO TIENES CUENTA BANCARIA?

El IRS y el Tesoro han indicado que la meta no es excluir a nadie, sino mover la infraestructura de pagos al siglo XXI. Entre las alternativas que se discuten y se usan ya en otros programas federales están:

Depósitos en cuentas bancarias o cooperativas de crédito, incluidas cuentas de bajo costo recomendadas a través de iniciativas como FDIC GetBanked y recursos en MyCreditUnion.gov.

Tarjetas de débito prepagadas respaldadas por instituciones financieras, para quienes no manejan una cuenta tradicional pero sí pueden usar tarjetas físicas.

Ciertas excepciones limitadas para casos de dificultad, como situaciones de emergencia o circunstancias que el secretario del Tesoro determine, lo que podría abrir la puerta a soluciones especiales para personas mayores o contribuyentes sin acceso a cuentas en EE. UU.

La recomendación de firmas contables y asesores fiscales es que los contribuyentes que aún reciben cheques revisen desde ahora sus opciones electrónicas para evitar retrasos en próximos reembolsos. Para muchos hogares latinos, eso puede significar abrir una cuenta básica, actualizar los datos bancarios en la próxima declaración o hablar con un preparador de impuestos de confianza que conozca la realidad de la comunidad.

