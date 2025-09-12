El devastado novio de Iryna Zarutska compartió su dolor públicamente y arremetió contra la jueza magistrada que permitió que el presunto asesino de su pareja quedara en libertad meses antes de que ella fuera apuñalada en un tren de Charlotte, Carolina del Norte.

Stanislav “Stas” Nikulytsia, de 21 años, publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto de ambos en traje de baño, acompañada de un simple emoji de corazón roto. Este fue su primer mensaje público desde el asesinato de Zarutska.

En sus historias de Instagram, Stanislav también compartió clips criticando a la jueza magistrada Teresa Stokes, quien liberó a Decarlos Brown, acusado de matar a Zarutska, bajo fianza sin garantía siete meses antes del ataque con cuchillo ocurrido el 22 de agosto en un tren de Charlotte. Una de las historias llegó incluso a afirmar que Stokes “ni siquiera estaba calificada como abogada”.

La familia de Iryna Zarutska pidió reformas de seguridad en el transporte de Charlotte y decidió enterrarla en EE.UU. tras su trágica muerte. | Crédito: Instagram nstanilsav

Brown, un delincuente con más de una docena de arrestos previos, había sido liberado en enero bajo la promesa escrita de presentarse en una futura audiencia judicial. Además, ahora enfrenta cargos federales por causar la muerte de alguien en un sistema de transporte público, delito que podría conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, informó The Mirror.

Russ Ferguson, fiscal federal del distrito oeste de Carolina del Norte, aseguró que podrían presentarse cargos adicionales a medida que avance la investigación. El caso federal se tramitará en paralelo con el caso estatal, que acusa a Brown de asesinato en primer grado.

Entre los antecedentes de Brown, se incluye una condena de cinco años por robo con un arma peligrosa en el condado de Mecklenburg, además de múltiples arrestos durante más de una década.

Decarlos Brown, sospechoso del asesinato de Iryna Zarutska, enfrenta cargos estatales de asesinato en primer grado y federales por causar muerte en transporte público. | Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg

La familia de Iryna relató que comenzaron a preocuparse cuando ella no llegó a casa a tiempo y la ubicación de su teléfono indicó que aún estaba en la estación, según un comunicado compartido con WSOC.

“Esa noche, ella le escribió a su novio que llegaría pronto a casa. Al llegar a la estación, se devastaron al enterarse de que Iryna había fallecido en el lugar”, detallaron.

Decarlos Brown, con un historial criminal de más de una docena de arrestos y una condena previa por robo con arma, había sido liberado bajo fianza antes del asesinato. | Crédito: Charlotte Area Transit System

Iryna huyó de la guerra en Ucrania en agosto de 2022 junto con su madre y dos hermanos menores. En apenas tres años logró construir una vida sólida en Estados Unidos, dejando una huella profunda en quienes la conocieron, según contó su familia.

