La tragedia de Iryna Zarutska ha sacudido tanto a Charlotte, Carolina del Norte, como a su natal Ucrania. La joven refugiada de 20 años fue brutalmente apuñalada el mes pasado en un tren, un crimen que despertó indignación pública. Mientras familiares y amigos se reunían para despedirla esta semana, su padre, Stanislav Zarutskyi, no estuvo presente, algo que ha generado aún más dolor entre sus seres queridos. Allegados aseguran que está “devastado” por no haber podido darle el último adiós.

La ausencia de Stanislav no fue por falta de amor ni de voluntad. Días después del funeral, se conoció que las estrictas normas en Ucrania impiden a los hombres en edad de combate abandonar el país, una restricción que lo obligó a permanecer allí, separado de su familia en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada mientras viajaba en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. | Crédito: @lucaveros225 / Instagram

La muerte de Iryna provocó homenajes y muestras de solidaridad en redes sociales y en Charlotte. Fotos y videos recientemente compartidos la muestran riendo, soñando con convertirse en modelo y disfrutando de simples momentos con su familia y amigos. Esas imágenes contrastan de forma desgarradora con el video de seguridad que captó sus últimos instantes de vida.

En su obituario, la familia la describió como “una artista talentosa y apasionada” que amaba crear, regalar sus obras y cuidar animales del vecindario. Iryna llegó a Estados Unidos hace tres años junto a su madre Anna y sus dos hermanos, buscando seguridad y nuevas oportunidades.

El novio de Zarutska, Stanislav Nikulytsia, expresó su dolor públicamente y criticó a la jueza que liberó a Brown antes del ataque. | Crédito: Instagram nstanilsav

En Charlotte, trabajó en una pizzería y en una tienda de ropa, estudiaba inglés y soñaba con convertirse en asistente veterinaria. Entre sus planes también estaba aprender a conducir para lograr mayor independencia.

El asesinato generó críticas hacia los grandes medios que inicialmente ignoraron la historia, e incluso provocó declaraciones del presidente Donald Trump, quien lo calificó de “horrible” y sugirió que la Guardia Nacional podría desplegarse en la ciudad. Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras el sospechoso, Decarlos Brown Jr., enfrenta cargos de homicidio.

Decarlos Brown, con un historial criminal de más de una docena de arrestos y una condena previa por robo con arma, había sido liberado bajo fianza antes del asesinato. | Crédito: Charlotte Area Transit System "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

“Será recordada por su bondad, su creatividad y la huella que dejó en todos los que la conocieron”, escribió su familia. Su madre, Anna, permanece muy afectada y teme salir de casa, mientras la comunidad de Charlotte rinde tributo a la joven artista cuya ausencia deja un vacío irreparable.

