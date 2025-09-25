El imponente Ivanpah Solar Power Facility, ubicado en el desierto de Mojave en California, parece una obra prometedora cuando se observa desde el aire; sin embargo, la realidad es muy distinta: la planta solar, inaugurada en 2014 con una inversión de 2.200 millones de dólares, cerrará definitivamente en 2026 por no cumplir con las expectativas.

El proyecto comenzó en 2010 con grandes ambiciones. Con tres torres de 140 metros de altura y más de 173.000 heliostatos (espejos controlados por computadora que concentran la luz solar), en su momento fue la planta solar más grande del mundo. Incluso recibió 1.600 millones de dólares en garantías de préstamo del Departamento de Energía de EE. UU., que durante el gobierno de Barack Obama fue presentado como un ejemplo de liderazgo en energías renovables.

No obstante, la tecnología no estuvo a la altura de las promesas.

El Ivanpah Solar Power Facility, una planta solar de 2.200 millones de dólares en el desierto de Mojave, dejará de operar en 2026 tras años de bajo rendimiento. (Foto referencial: Freepik)

“Ivanpah es un testimonio del desperdicio y la ineficiencia de los programas de energía subsidiados por el gobierno”, afirmó Jason Isaac, director del American Energy Institute, en declaraciones a Fox News.

“Nunca estuvo a la altura de sus promesas, produciendo menos electricidad de lo esperado, mientras dependía del gas natural para mantenerse en funcionamiento”, agregó.

Isaac explica que la planta produjo menos electricidad de la prevista y dependía de gas natural para seguir funcionando.

Según expertos, su tecnología fue rápidamente superada por la energía fotovoltaica, más barata y eficiente. (Foto referencial: Freepik)

El sistema era complejo: los espejos reflejaban el calor del sol hacia un receptor en lo alto de cada torre, donde se calentaba un fluido para generar vapor y mover turbinas.

“La idea era usar el sol para producir una fuente de calor”, explicó el consultor en energía alternativa Edward Smeloff en conversación con el New York Post. “Pero la tecnología quedó obsoleta y fue superada por la energía fotovoltaica, que es más simple y económica”.

Empresas involucradas en el proyecto, como NRG Energy, que invirtió 300 millones de dólares, reconocen que el mercado avanzó más rápido que Ivanpah.

“Cuando se firmaron los contratos en 2009, los precios eran competitivos, pero con el tiempo surgieron opciones más eficientes y flexibles para producir energía limpia”, señaló la compañía en un comunicado.

Además, se estima que provoca la muerte de unas 6.000 aves cada año, lo que incrementó las críticas a su impacto ambiental. (Foto referencial: Freepik)

Además de los problemas financieros, el impacto ambiental es otro factor. La Asociación de Veterinarios de Aves estima que al menos 6.000 aves mueren cada año al atravesar las zonas de intenso reflejo solar.

“Se fríen si vuelan en el área donde la luz se concentra hacia la torre”, advirtió Smeloff.

Expertos como Steven Milloy, del Energy & Environmental Legal Institute, ven en Ivanpah una lección para el futuro: “Ningún proyecto verde que dependa de subsidios de los contribuyentes ha tenido sentido económico o ambiental”, afirmó.

Mientras avanza el desmantelamiento 2026, el caso se analiza como un ejemplo de los riesgos de apostar por tecnologías costosas antes de que el mercado las valide.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!