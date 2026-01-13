Tras asumir la administración (city manager) de Miami, las declaraciones de James Reyes levantaron polvareda al asegurar que su gestión revisará el acuerdo 287(g), firmado el año anterior con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Aunque aseguró que la ciudad cumplirá la ley federal, sostuvo que evaluará este convenio para que las fuerzas del orden se concentren en proteger a la comunidad local. Si bien varios celebraron su postura, muchos desconocen en qué consiste la cooperación que firmó la ciudad con la agencia federal en 2025. Por tal motivo, te lo explicamos en los siguientes párrafos.

Antes te damos a conocer lo que dijo a la prensa en el Ayuntamiento, el 8 de enero de 2026: “Evaluaremos todo, incluyendo el acuerdo 287(g). Les puedo asegurar que, en lo que respecta al 287(g), obviamente cumpliremos con la ley, pero también nos aseguraremos de que las fuerzas del orden se centren en nuestra comunidad, protegiéndola y haciendo cumplir las leyes municipales y estatales (…). He lidiado con incidentes volátiles y críticos donde hay vidas en juego durante toda mi carrera en el servicio público. Así que, en mi caso, trabajo mejor bajo presión”.

James Reyes asumió como city manager de Miami y una de sus primeras declaraciones fue replantear la cooperación con ICE (Foto: Flickr ICE / Instagram @miamicitymanager)

¿QUÉ ES EL ACUERDO 287(g)?

El acuerdo 287(g) es un convenio de cooperación entre las agencias de policía locales/estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que les delega parte del poder federal para hacer cumplir leyes de inmigración. En otras palabras, tras la firma de un acuerdo, las autoridades locales asumen ciertas funciones migratorias que normalmente tendría el gobierno federal.

La autorización se realiza a través de un memorando de entendimiento con el ICE, el cual capacita a oficiales locales para actuar en determinados escenarios como agentes migratorios. Para que no haya confusiones, en el documento se detalla exactamente qué facultades se delegan (interrogar detenidos, emitir detainers, preparar documentación migratoria, etc.). Por tanto, los oficiales seleccionados reciben entrenamiento y bajo supervisión de ICE pueden identificar a personas sin estatus migratorio regular y canalizarlas al procedimiento de deportación.

La firma del acuerdo en diversas ciudades ha generado controversia. Mientras que los defensores aseguran que ayuda a retirar de la comunidad a personas sin estatus migratorio que han cometido delitos, por lo que se refuerza la seguridad pública; sus críticos denuncian que fomenta la caracterización racial, el miedo en comunidades inmigrantes y desvía recursos locales hacia funciones federales de deportación.

“El programa mejora la seguridad y protección de las comunidades de nuestra nación al permitir que las Operaciones de Deportación y Control de Inmigración (ERO) de ICE se asocien con agencias policiales estatales, locales y tribales para identificar y deportar a extranjeros criminales que sean susceptibles de ser deportados de los Estados Unidos”, se lee en el sitio web del ICE.

En junio de 2025, la ciudad firmó el acuerdo 287(g) con el ICE (Foto: Flickr ICE)

MODELOS DEL PROGRAMA 287(g)

Las Operaciones de Deportación y Control de Inmigración del ICE operan cuatro modelos 287(g):

El Modelo de Cumplimiento Carcelario. Está diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables —con cargos criminales o cargos criminales pendientes— que son arrestados por agencias policiales estatales o locales.

Está diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables —con cargos criminales o cargos criminales pendientes— que son arrestados por agencias policiales estatales o locales. El modelo de grupo de trabajo. Sirve como multiplicador de fuerza para que las agencias policiales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE durante sus tareas policiales de rutina.

Sirve como multiplicador de fuerza para que las agencias policiales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE durante sus tareas policiales de rutina. El Modelo de Grupo de Trabajo Tribal. Sirve como un multiplicador de fuerza para que las agencias policiales tribales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE según el Título 25 USC 2804.

Sirve como un multiplicador de fuerza para que las agencias policiales tribales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE según el Título 25 USC 2804. El programa de Oficiales de Servicio de Ordenanzas. Permite al ICE capacitar, certificar y autorizar a agentes del orden público estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en la cárcel de su agencia.

EL ACUERDO 287(g) EN MIAMI

La ciudad de Miami aprobó y firmó el acuerdo 287(g) con ICE el 17 de junio de 2025, en una votación de la Comisión que terminó 3 a 2 a favor del convenio. Con este se faculta a algunos agentes estatales y locales a interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente, además de darle al ICE acceso a la base de datos y sistema de gestión de casos.

La nueva alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, quien eligió a Reyes en el cargo, también criticó la decisión de firmar el acuerdo con hice el año pasado, aunque no está segura si la ciudad tiene la autoridad legal para salirse de él.

