Por primera vez desde que ocurrió la tragedia de las inundaciones en Texas durante los días festivos del 4 de julio, el director de gestión de emergencias del condado de Kerr, una de las localidades más afectadas por el desborde del río Guadalupe, ha roto su silencio y dio su versión sobre lo que ocurrió esa catastrófica madrugada en Texas.

Mientras millones de personas en Estados Unidos celebraban el 4 de julio con fuegos artificiales, en el denominado Hill Country se vivió un desastre. Desde las primeras horas del día, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) advirtió de inundaciones repentinas en la zona. Asimismo, en la madrugada, poco después de las 4, un bombero reportaba que los niveles del río Guadalupe se habían incrementado y solicitaba la emisión de una alerta de código Rojo. No obstante, no fue hasta que el agua ya se había desbordado y arrasado con los hogares que la advertencia llegó a los residentes. A algunos les llegó a las 6:00 am, a otros, incluso, a las 10:00 am.

Inundaciones de Texas de 2025: Fuertes tormentas eléctricas provocan advertencias de emergencia por inundaciones repentinas en la orilla del río Guadalupe durante una misión de búsqueda y recuperación en Kerville, Texas. (Foto: Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dadas las dimensiones de la tragedia, son muchas las preguntas respecto a qué causó la demora y son muchos los actores que están en la mira.

Uno de ellos es William ‘Dub’ Thomas, el director de Gestión de Emergencias del Condado de Kerr desde 2015, quien tuvo que dar un detallado reporte sobre su paradero durante la crisis ante los Comités Selectos de Preparación para Desastres e Inundaciones de la Cámara de Representantes y el Senado de Texas, hoy, jueves 31 de julio.

Thomas manifestó que después de trabajar el 2 de julio se fue a casa enfermo. Explicó que hasta ese momento no había preocupaciones sobre el clima “más allá de lo típico para la región durante el verano”. Según indicó se quedó en casa el 3 de julio y no participó en dos reuniones relacionadas con el centro de coordinación de gestión de emergencias de Texas.

Inundaciones de Texas de 2025: Agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza revisan los escombros en la orilla del río Guadalupe durante una misión de búsqueda y rescate en Ingram, Texas. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el río Guadalupe, en el centro de Texas, con múltiples víctimas mortales. (Foto de Jim Vondruska/Getty Images)

Asimismo, Thomas señaló que sus supervisores, incluyendo al sheriff del condado, estaban informados respecto a su estado de salud.

El funcionario narró que se despertó brevemente el 3 de julio a las 2 de la tarde, pero en ese momento no había indicios del desastre que ocurriría horas más tarde.

“Mi esposa me despertó alrededor de las 5:30 am del 4 de julio tras una llamada de Jeremy Hugues, Coordinador de Gestión de Emergencias de la ciudad de Kerrville, quien me pidió que me movilizara”, dijo Thomas a los comités. Según señaló, esa fue la primera llamada en la que se dio cuenta que estaba ocurriendo una emergencia en la región.

“A las 6:00 am aproximadamente ya estaba coordinando la respuesta de nuestro condado en estrecha colaboración el sheriff, el centro de operaciones de emergencia y el señor Hughes, trabajando juntos en condiciones difíciles y rápidamente cambiantes”, añadió.