Cuando en Puerto Rico se habla de la figura de la gobernadora, además del poder y la responsabilidad, siempre aparece la misma pregunta: ¿cuánto cobra realmente por dirigir el país desde La Fortaleza? Más que morbo, se trata de entender cómo se usan los fondos públicos y cuál es la compensación oficial para el cargo más alto del Ejecutivo en la isla.

Jenniffer González Colón, actual gobernadora de Puerto Rico y una de las políticas puertorriqueñas con mayor proyección en Estados Unidos, recibe un salario anual que ha generado debate entre ciudadanos, analistas y legisladores. En medio de discusiones sobre el costo de vida, la migración y la situación fiscal del país, conocer cuánto gana ayuda a poner en perspectiva cómo se valora la función pública en la isla.

EL SALARIO BASE FIJADO POR LEY

En la legislación vigente de Puerto Rico, el salario anual del gobernador está fijado por ley en US$70,000, una cifra que se lleva utilizando desde finales de los años 80. Aunque no se ha aprobado un aumento formal, reportes de medios locales y documentos oficiales indican que, en la práctica, el ingreso total efectivo ha rondado los US$72,000 anuales, debido a ajustes o partidas adicionales que se suman al sueldo base.

Jennifer González Colón cuando juramentó en 2025 como gobernadora de Puerto Rico (Foto: AFP) / RICARDO ARDUENGO

UN SUELDO CASI CONGELADO DESDE LOS 80

Lo que más llama la atención a muchos puertorriqueños es que el salario del gobernador no ha tenido un aumento legislado significativo en más de tres décadas. Esos mismos US$70,000 al año siguen vigentes pese al aumento del costo de vida en la isla, la inflación y los cambios económicos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos continentales.

LO QUE SE DISCUTIÓ EN LA LEGISLATURA

En 2023, la Legislatura de Puerto Rico analizó varios proyectos para aumentar y “uniformar” los salarios de altos funcionarios del gobierno, incluyendo el de la gobernadora. Aunque los proyectos provocaron debate público y reacciones en radio, televisión y redes sociales, hasta ahora no se han traducido en cambios legales concretos, por lo que la escala salarial se mantiene igual.

¿CUÁNTO GANA HOY JENNIFFER GONZÁLEZ COLÓN?

Con ese panorama, el salario que corresponde actualmente a Jenniffer González Colón como gobernadora de Puerto Rico se mantiene en US$70,000 anuales como base legal. En la práctica, y siguiendo lo que se ha observado en años recientes, el total efectivo puede acercarse a los US$72,000 anuales por conceptos adicionales, sin que eso signifique un aumento oficial aprobado por ley.

COMPARACIONES CON OTROS ESTADOS

Cada vez que se discute este tema, surgen comparaciones con lo que cobran otros gobernadores en Estados Unidos. En muchas de esas listas, el salario del gobernador de Puerto Rico aparece entre los más bajos, lo que alimenta la conversación sobre si el país está pagando poco o lo justo por un cargo de tanta responsabilidad.

Más allá de la cifra, el salario de la gobernadora refleja decisiones históricas, prioridades políticas y un debate pendiente sobre cómo se remunera a los altos cargos del Gobierno de Puerto Rico. Mientras no se aprueben cambios en la ley, el monto seguirá igual y seguirá siendo tema de conversación en los medios, en la Legislatura y en los hogares puertorriqueños que observan con atención cómo se manejan los recursos públicos.

Puerto Rico, oficialmente el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es uno de los catorce territorios no incorporados y uno de los dos estados libres asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos de América (Foto: Boricua Online) / Boricua Online

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!