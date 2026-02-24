La historia de JetBlue, un goldendoodle de 2 años que fue abandonado en el aeropuerto de Las Vegas, conmovió a toda la ciudad y pronto se volvió viral a nivel nacional. El perro fue abandonado por su dueña en el mostrador de JetBlue, sin ninguna explicación ni cuidado, y su destino parecía incierto. Sin embargo, gracias a la intervención de la policía y de Retriever Rescue of Las Vegas, JetBlue encontró atención, cariño y cuidados mientras se esperaba que alguien lo reclamara. Su abandono se transformó en un llamado de esperanza que atrajo la atención de miles de personas alrededor del mundo, todas con la misma pregunta: ¿quién le dará finalmente un hogar?

“Esto es sobre JetBlue y su nueva familia. Este chico merece nunca más ser abandonado,” comentó Danielle Roth, directora de Retriever Rescue of Las Vegas, la organización que se hizo cargo del perro luego de que la policía de Las Vegas fuera alertada hace tres semanas.

JetBlue fue adoptado en Las Vegas por el oficial Skeeter Black, quien primero respondió al llamado de su rescate. | Crédito: LVMPD / Facebook

La dueña original de JetBlue fue arrestada y tuvo diez días para reclamarlo, pero nunca lo hizo. “Durante esos 10 días, intentamos comunicarnos con la mujer que había sido acusada. Colgó el teléfono,” relató Roth, dejando claro el abandono definitivo del animal.

Sin embargo, lo que comenzó como una historia triste terminó con una escena que derrite corazones. El último sábado, ABC7 captó el momento en que JetBlue fue adoptado por una persona inesperada: uno de los oficiales que respondió al llamado ese día. El oficial Skeeter Black y su familia no lo pensaron dos vecs y adoptaron de inmediato a JetBlue.

JetBlue ya tiene nueva familia en Las Vegas, donde recibirá todo el cariño y cuidado que merece. | Crédito: LVMPD / Facebook

“Vamos a disfrutarlo. Va a ser muy amado. Y sí, estamos emocionados,” expresó el oficial que lo adoptó, mostrando la felicidad de la familia por dar a JetBlue el hogar que siempre mereció.

La historia de JetBlue no solo tocó a su nueva familia, sino que también generó un impacto global. Roth recibió más de 10,000 correos y alrededor de 3,000 solicitudes de adopción de todas partes del mundo. Gracias a la atención que generó este perrito, otros perros del refugio también encontraron hogar, como Hutch, que fue adoptado en la misma jornada.

JetBlue partirá a su nuevo hogar en Las Vegas, comenzando una vida llena de amor y cuidados. | Crédito: LVMPD / Facebook

Además, las donaciones aumentaron considerablemente: JetBlue Airlines aportó 6,000 dólares tras conocer su historia, una cantidad que fue duplicada por un donante anónimo, según Roth. Este apoyo no solo ayudó a JetBlue, sino que permitió brindar esperanza y cuidado a muchos otros perros en necesidad.

Lo que comenzó con abandono y tristeza, terminó siendo una historia de amor, solidaridad y finales felices. JetBlue ya tiene una familia que lo quiere, y su valentía ha inspirado a cientos de personas a abrir sus corazones a otros animales que esperan una segunda oportunidad.

