La pelea pública entre Jimmy Kimmel y Donald Trump sumó un nuevo y explosivo capítulo, esta vez marcado por un hecho que ha conmocionado a Estados Unidos: la muerte de una mujer de 37 años durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota. El caso, ocurrido en Minneapolis, no solo reavivó el debate sobre el accionar de los agentes migratorios, sino que también desató una fuerte confrontación política y mediática. Todo escaló cuando el presidente salió en defensa del agente involucrado en el tiroteo fatal, una postura que encendió la indignación de amplios sectores y provocó una dura respuesta del comediante y presentador, quien no dudó en calificar las declaraciones de Trump como irresponsables y alarmantes.

El detonante fue el respaldo público que Trump dio al agente de ICE implicado en la muerte de Renee Nicole Good, madre de tres hijos. A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario aseguró que el oficial actuó en “defensa propia” durante un operativo antimigrante que terminó de manera trágica. Según su versión, la mujer se comportó de forma “muy desordenada”, habría obstruido a los agentes y luego embestido “violenta, voluntaria y brutalmente” al oficial con su vehículo, lo que, a su juicio, justificaría el disparo mortal.

Jimmy Kimmel arremete contra Donald Trump

Las palabras del presidente no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una ola de críticas. Desde su programa Jimmy Kimmel Live!, el presentador reaccionó con dureza y calificó a Trump de “maníaco” por justificar lo ocurrido y salir en defensa del agente.

Kimmel aseguró haber visto los videos que circulan en redes sociales y cuestionó frontalmente la narrativa oficial. “Vi este video. No parecía que alguien hubiera sido atropellado. Me pareció que una mujer se asustó, intentó huir y le dispararon”, expresó, visiblemente indignado.

El comediante fue más allá y sostuvo que Trump no debería erigirse como juez del caso ni decidir quién es culpable o inocente. En su opinión, esa determinación corresponde exclusivamente a un tribunal, especialmente cuando se trata de un hecho tan grave como la muerte de una persona a manos de un agente federal.

Además, recordó que, según las imágenes difundidas en internet, el oficial presuntamente se dio a la fuga inmediatamente después del tiroteo, un detalle que aumentó aún más la controversia.

La versión de ICE y DHS

Por su parte, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldaron la versión del presidente y afirmaron que Good habría utilizado su camioneta como un “arma” contra los agentes, llegando incluso a calificar el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”.

No obstante, varios testigos presenciales pusieron en duda esa explicación. Personas que grabaron el operativo aseguran que la mujer parecía asustada y que intentaba alejarse del lugar cuando se produjeron los disparos.

Las grabaciones muestran a Renee Nicole Good bloqueando momentáneamente la calle con su vehículo, retrocediendo cuando los agentes le ordenan moverse y, segundos después, se escuchan tres disparos. Tras ello, la camioneta quedó fuera de control y terminó estrellándose contra otros autos y un poste de luz, mientras los testigos gritaban horrorizados.

Trump insistió en que el video reflejaba una situación caótica y afirmó que era “difícil creer” que el agente pudiera haber salido con vida, aunque otras imágenes difundidas posteriormente indicarían que el oficial no resultó herido, lo que avivó aún más las críticas.

El impacto político no tardó en llegar. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió públicamente que ICE abandone la ciudad y acusó a la agencia de sembrar miedo, desconfianza y caos.

Frey calificó la actuación del agente como “imprudente” y fue tajante al señalar que la presencia de ICE está generando el efecto contrario al de la seguridad que promete. “No los queremos aquí”, sentenció, marcando una postura firme frente a un caso que sigue provocando indignación, protestas y un intenso debate nacional.

