ATLANTA.- Joe Biden afirma que no sabía que tenía cáncer mientras era presidente y que no habría buscado un segundo mandato si ya le hubieran diagnosticado la enfermedad.

Los comentarios del expresidente demócrata se produjeron en una entrevista con la revista People antes de la publicación de sus memorias el martes.

“Si hubiera sabido que me sentía mal porque tenía cáncer”, manifestó Biden, que cumple 84 años el 20 de noviembre, “no habría seguido adelante” con una candidatura a la reelección en 2024 que terminó después de una desastrosa actuación en el debate frente al republicano Donald Trump.

A Biden le diagnosticaron cáncer de próstata metastásico meses después de dejar el cargo en 2025.

“No creo que un hombre de 80 años con cáncer deba postularse” para presidente, señaló Biden en la entrevista.

Aun así, sostuvo que el debate de junio de 2024, a menos de cinco meses del las elecciones, no fue un acontecimiento sísmico, aunque aceleró las preocupaciones de los demócratas sobre su edad —tenía 81 años en ese momento— y su capacidad para derrotar a Trump.

“En primer lugar, pensé que habría otro debate, y no lo hubo”, comentó Biden. “Pero, pese a que no hubo otro debate, no me alteró porque no fue determinante”.

En cuestión de semanas, Biden anunció que ponía fin a su campaña y respaldaba a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien aseguró la nominación y perdió ante Trump en las elecciones generales.

Biden insistió en que era capaz de desempeñar sus funciones mientras estuvo en el cargo. Afirmó que la edad en sí misma no lo inhabilitaba y que él tenía experiencia y relaciones personales profundas con líderes mundiales.

“Creo que, de manera objetiva, yo era la persona mejor preparada para ejercer el cargo”, expresó.

Su hijo Hunter dijo a la BBC en agosto que el cáncer se había extendido y le estaba causando dolor a su padre. “Es muy doloroso y es muy debilitante en muchos sentidos”, declaró.

Desde que Joe Biden dejó el cargo, su hijo se ha convertido en una figura pública de mayor perfil, enfrentándose a republicanos en redes sociales, publicando reflexiones extensas sobre el rumbo del país y lanzando su propia criptomoneda.

Joe Biden defendió su decisión de indultar a Hunter Biden, quien había sido acusado de tenencia de armas y evasión de impuestos, y había enfrentado feroces ataques republicanos por sus negocios internacionales.

Hunter Biden ha dicho que el indulto empañó el legado de su padre, pero el expresidente afirmó que el carácter vengativo de Trump lo hizo necesario.

“Él va tras la gente sin razón alguna, solo porque los percibe como enemigos. Yo sabía lo que él iba a hacer”, dijo Joe Biden. “Si yo no lo hubiera indultado —no solo a algunos miembros de mi familia, sino a cualquiera que haya tratado conmigo— él iba a tratar de hacerles daño”.

Biden calificó a su hijo como “uno de los hombres más brillantes que conozco”, y añadió: “Estoy realmente orgulloso de él”.