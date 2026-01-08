El agente de ICE que disparó y mató a Renee Good, de 37 años, en Minneapolis el pasado miércoles no es un nombre desconocido para las autoridades de Minnesota. El oficial fue identificado como Jonathan Ross, veterano del organismo con diez años de servicio, que ya ha estado involucrado en un incidente violento en 2025. La combinación de estos hechos ha generado un debate intenso sobre la seguridad de los agentes y la respuesta de la comunidad ante sus acciones, especialmente en un contexto donde las tensiones entre el Servicio de Inmigración y los residentes locales han estado al rojo vivo. A continuación, repasamos el historial del agente Ross.

El año pasado, Ross se vio involucrado en un caso que quedó registrado oficialmente. Según reportó The New York Post, el 17 de junio de 2025, durante una parada de tráfico en Bloomington, Minnesota, el agente fue arrastrado más de 100 yardas por un vehículo conducido por Roberto Carlos Muñoz, un inmigrante indocumentado con antecedentes que incluían agresión doméstica y delitos sexuales contra menores.

Roberto Carlos Muñoz se negó a salir de su vehículo ante agentes de ICE; el agente Jonathan Ross resultó herido con cortes profundos. | Crédito: DHS / CBS Minnesota

Durante el forcejeo, Ross resultó con heridas graves en el brazo y la mano, requiriendo 33 puntos de sutura. Afortunadamente, se recuperó por completo. Muñoz fue arrestado y condenado por asalto a un agente federal. Vicepresidente J.D. Vance comentó que Ross “merece un reconocimiento”, citando el riesgo que corrió en aquel enfrentamiento.

El pasado miércoles, el incidente que terminó con la muerte de Renee Good ocurrió cuando la mujer arrolló el auto hacia Ross durante un altercado en la calle, ignorando órdenes de detenerse. El agente disparó a través del parabrisas y dos más por la ventana del conductor, impactando en la cabeza de Good.

DHS y funcionarios como la secretaria Kristi Noem defendieron la acción, argumentando que Ross actuó en defensa propia y que Good formaba parte de un grupo que buscaba obstaculizar los operativos de ICE.

El agente de ICE presuntamente involucrado en el tiroteo mortal del miércoles. | Crédito: X/@maxnesterak

La muerte de Good ha reavivado la tensión entre ICE y los manifestantes que han resistido, a veces de manera violenta, la presencia de agentes federales en sus comunidades. Este nuevo episodio coloca nuevamente bajo la lupa el historial de los oficiales y la manera en que se manejan enfrentamientos peligrosos en espacios públicos, generando un debate nacional sobre seguridad, responsabilidad y protocolos de acción.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!