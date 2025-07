La divulgación de un video grabado en Florida muestra el momento en que supuestos agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestan violentamente a Kenny Laynez, un joven de 18 años nacido en Estados Unidos pero de padres guatemaltecos. Aunque el hecho ocurrió el 2 de mayo, fue recién el 23 de julio cuando la organización The Guatemalan Mayan Center hizo público el material, desatando una ola de críticas en redes sociales y entre defensores de derechos humanos.

Laynez, identificado como ciudadano estadounidense, fue detenido cuando se desplazaba en un vehículo junto a su madre. Según la denuncia, los agentes ignoraron sus repetidas afirmaciones de que tenía derechos y procedieron a reducirlo con una descarga eléctrica, burlándose de él mientras se retorcía en el suelo. El video recoge una frase que ha causado especial indignación: “No tienes derechos”, dicha por uno de los agentes al joven, cuyo único “delito” aparente era su aspecto físico latino y piel morena.

Agentes de ICE detuvieron a Kenny Laynez, joven nacido en EE. UU., pese a que insistió en su ciudadanía. El video del arresto mostró uso de fuerza y burlas por su apariencia latina. (Foto: The Guardian)

¿Fue detenido por su apariencia física?

Activistas y miembros de la comunidad han señalado que el caso de Laynez es un claro ejemplo de perfil racial. María de la Guardia, educadora y defensora de comunidades indígenas guatemaltecas en Miami, afirmó que ICE actúa bajo incentivos perversos, como cumplir metas de detención a cambio de bonos de hasta US$30 mil al mes. “No están capturando criminales; están persiguiendo a personas que lucen pobres, morenas y que hablan español”, denunció.

Además, los oficiales habrían hecho comentarios racistas durante la detención, incluyendo referencias despectivas a los 65 millones de hispanos en EE. UU., diciendo que servirían como alimento para los lagartos de Alligator Alcatraz, una nueva prisión en Florida supuestamente impulsada por el presidente Donald Trump. Estas burlas, grabadas en video, han sido condenadas por usuarios en redes sociales como un acto de xenofobia institucional.

Video: Univisión Noticias

¿Qué pasó con Kenny Laynez tras el arresto?

Pese a ser ciudadano estadounidense, Laynez fue acusado de obstrucción a la labor de ICE y sentenciado a cumplir 10 horas de servicio comunitario, según reveló el medio británico The Guardian. El joven declaró que sus acompañantes eran personas trabajadoras, no criminales, y que la situación “no tenía por qué pasar”. Añadió: “Si sabían que eran indocumentados, pudieron sacarlos con respeto. No así”.

Este caso se suma a una larga lista de denuncias sobre el endurecimiento de redadas migratorias desde el regreso de Trump a la presidencia. Solo en lo que va del año fiscal, ICE ha detenido a 145 mil personas dentro de Estados Unidos, más del doble que en el mismo período del año anterior. Aunque las autoridades aseguran que el objetivo es capturar a delincuentes, organizaciones comunitarias insisten en que están persiguiendo a familias, solicitantes de asilo e incluso ciudadanos como Kenny.