Obtener la residencia permanente en Estados Unidos suele ser un proceso largo y lleno de requisitos; sin embargo, para una joven creadora de contenido que vive en Chicago, la experiencia fue muy diferente, pues su green card fue aprobada en apenas 45 días y sin necesidad de asistir a una entrevista.

Tatiana Bielefeldt, de Colombia, contó que tramitó su residencia a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense. En un video publicado en TikTok, detalló que él fue quien la patrocinó en el proceso y que ambos se concentraron en demostrar la autenticidad de su relación mediante evidencias económicas y legales.

Entre los documentos enviados, mencionó su cuenta bancaria conjunta, abierta apenas cuatro meses después de comenzar su relación, y el hecho de que su esposo la autorizó en todas sus tarjetas de crédito desde los primeros meses.

La joven explicó que su esposo estadounidense la patrocinó y que centraron su solicitud en evidencias económicas que demostraran la autenticidad de su relación. (Foto: @tatianabielefeldt / TikTok)

“A la hora de enviar toda esta documentación ya tenía antigüedad”, explicó, destacando la importancia de reunir pruebas que acrediten estabilidad financiera compartida.

También incluyeron en el expediente los gastos relacionados con su boda: desde el precio del vestido de novia hasta los correos electrónicos con el restaurante donde celebraron la recepción, además de los recibos del anillo de compromiso y las argollas. Tatiana agregó que su esposo la incorporó en los títulos de las propiedades que poseía.

Otra parte importante del proceso fueron las vacaciones que tomaron juntos durante el primer año de relación. “Viajamos bastante durante el primer año de relación, así es que enviamos todos los tickets de los lugares a los que habíamos ido y también los hoteles donde nos habíamos quedado”, contó.

Entre los documentos enviados incluyeron cuentas bancarias conjuntas, seguros, propiedades compartidas y comprobantes de viajes. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Como complemento, Tatiana explicó que su esposo la incluyó en su seguro de vida, en su seguro laboral y en el título del auto, lo que ayudó a demostrar una integración económica y familiar total.

Todas estas evidencias podrían haber sido determinantes para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) considerara suficiente la documentación y aprobara el caso sin entrevista.

Bielefeldt aseguró que la precisión en los formularios y la solidez de las pruebas fueron claves para obtener el documento. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

“Nos enfocamos demasiado en las pruebas de la relación, pero no cualquiera, nos enfocamos demasiado en las económicas”, señaló Tatiana al hablar sobre su experiencia.

Asimismo, destacó la importancia de la precisión al completar los formularios: “Fuimos muy cuidadosos con los formularios, llenamos todas las preguntas, no dejamos ninguna sin contestar, fuimos muy específicos con las fechas, incluimos toda la documentación que las instrucciones pedían de cada formulario”.

Cómo tramitar la Green Card por matrimonio

Obtener la Green Card (residencia permanente) por matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente es un proceso que busca confirmar tanto el vínculo legal como la autenticidad de la relación.

El proceso inicia con el cónyuge ciudadano o residente (el patrocinador) presenta el Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero) ante USCIS. Es fundamental adjuntar evidencia que pruebe que el matrimonio es genuino y no por motivos migratorios.

El siguiente paso depende de la ubicación del cónyuge extranjero. Si está en EE. UU., solicitará el “Ajuste de Estatus” con el Formulario I-485. Si se encuentra fuera, deberá tramitar la visa de inmigrante a través del Proceso Consular en una embajada. Ambos caminos requieren un examen médico y que el patrocinador demuestre capacidad financiera (I-864).

El paso final es una entrevista conjunta con un oficial de inmigración para confirmar la veracidad de la relación. Si el matrimonio tiene menos de dos años al ser aprobado, se emite una Green Card Condicional por dos años. Posteriormente, la pareja debe solicitar la eliminación de esas condiciones para obtener la residencia permanente.

