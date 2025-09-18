Mauricio Franco Ruiz decidió poner a prueba una duda que muchos turistas tienen al viajar dentro de Estados Unidos: ¿se puede abordar un vuelo nacional solo con el pasaporte de su país de origen? Para resolverlo, el joven mexicano grabó todo el proceso de su trayecto de Dallas a Los Ángeles y lo compartió en TikTok.

En su video, explicó que era la primera vez que hacía un vuelo doméstico en EE. UU. y que no llevaba ninguna identificación estadounidense, únicamente su pasaporte mexicano. Antes de partir, incluso mostró letreros del aeropuerto en los que se indicaba que el Real ID es el documento requerido para volar.

Cuando llegó al control de seguridad, presentó su pasaporte y su boleto. Para su sorpresa, el procedimiento fue rápido y sin contratiempos.

En su primer viaje interno, de Dallas a Los Ángeles, presentó el documento mexicano en el control de seguridad y no tuvo problemas. (Foto: @mauriciofrancoruiz / Instagram)

“Acabamos de pasar la revisión, nada más pasas a que te tomen una foto y enseñas tu identificación y con eso es suficiente”, contó.

Mauricio relató que ningún agente cuestionó su documento. “No me dijeron absolutamente nada, ¿eh? Mi pasaporte fue completamente válido”, aseguró.

Después abordó el avión en Dallas y confirmó su llegada a Los Ángeles: “Ya llegamos".

El joven aclaró que cada caso depende del estatus migratorio y que siempre existe el riesgo de que pidan más papeles. (Foto: @mauriciofrancoruiz / Instagram)

Aunque su experiencia fue positiva, el creador de contenido aclaró que cada viajero es responsable de su propio trámite. “Sí tiene sus riesgos, porque en cualquier momento las autoridades podrían solicitar otra documentación”, advirtió.

Aun así, resumió su experiencia con un: “Sí, pude volar de Dallas a Los Ángeles sin ningún problema”.

Según la TSA, a partir del 7 de mayo de 2025 el Real ID será requisito para residentes estadounidenses, pero los visitantes internacionales podrán seguir usando su pasaporte vigente. (Foto: AFP)

El video generó decenas de comentarios. Algunos usuarios confirmaron que también lograron viajar dentro de Estados Unidos mostrando solo su pasaporte. “Eso es verdad, yo acabo de ir a Las Vegas solo con ese documento”, escribió un seguidor.

Otros, en cambio, recordaron que el resultado puede variar según el estatus migratorio: “Tú eres turista y tu pasaporte está visado, no es lo mismo que un pasaporte expedido por un consulado a quienes no tienen estatus legal”, advirtió una persona.

Quiénes deben presentar Real ID para volar dentro de EE. UU.

Cabe agregar que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) explica que la Ley Real ID, aprobada en 2005, establece estándares de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación en Estados Unidos.

Esta norma exige que, a partir del 7 de mayo de 2025, cualquier persona mayor de 18 años que desee volar dentro del país o ingresar a ciertas instalaciones federales presente un Real ID o una identificación alternativa aceptada, como un pasaporte vigente.

En el caso de turistas internacionales como Mauricio, no es obligatorio contar con una licencia de conducir estadounidense compatible con Real ID.

Su pasaporte extranjero es válido para volar mientras se mantenga vigente, tal como demostró su experiencia de Dallas a Los Ángeles.

