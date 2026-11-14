Si sirves o serviste en el Ejército de Estados Unidos y estás haciendo planes para tu retiro, seguramente te preguntas cuánto podrías recibir mensualmente. Para estimarlo, no basta con contar tus años de servicio, también debes conocer el sistema de jubilación que te corresponde y la base salarial que se utiliza en el cálculo. En los siguientes párrafos te explicamos cómo calcular tu pensión.

Antes de planificar tu retiro, revisa qué sistema te corresponde y cuántos años de servicio computables acumulas (Foto: Magnific)

¿CUÁNTO PAGA LA JUBILACIÓN MILITAR EN EE.UU. Y CÓMO INFLUYEN TUS AÑOS DE SERVICIO?

Para saber cuánto cobrarás al jubilarte del Ejército de Estados Unidos, necesitas conocer tres datos: tu sistema de retiro, los años de servicio computables y la base salarial que se utilizará para calcular la pensión.

Ten presente que los años de servicio, por sí solos, no determinan una cantidad fija en dólares. De acuerdo con la Agencia de Finanzas y Contabilidad de Defensa (DFAS), la fórmula general es:

Fórmula para saber la pensión mensual bruta que recibirá un jubilado del Ejército de EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo se calcula según el sistema de retiro?

En dos de los principales sistemas, el cálculo funciona así:

High-3 o High-36: se toma el promedio mensual de los 36 meses de sueldo básico más alto y se multiplica por el 2,5% por cada año de servicio computable. Con 20 años, corresponde el 50% de esa base.

se toma el promedio mensual de los 36 meses de sueldo básico más alto y se multiplica por el 2,5% por cada año de servicio computable. Con 20 años, corresponde el 50% de esa base. Blended Retirement System (BRS): también utiliza el promedio de los 36 meses de sueldo básico más alto, pero aplica un 2% por año. Con 20 años, la pensión equivale al 40% de esa base. Este sistema corresponde a quienes ingresaron desde el 1 de enero de 2018 y a quienes, siendo elegibles, optaron por incorporarse, precisa el Departamento de Defensa.

¿Qué porcentaje corresponde según los años de servicio?

Los siguientes porcentajes se aplican a la base salarial de retiro, no al último sueldo recibido. La siguiente tabla muestra el resultado de los multiplicadores oficiales para años completos de servicio computable.

Años de servicio High-3: 2.5% por año BRS: 2% por año 20 años 50% 40% 22 años 55% 44% 24 años 60% 48% 25 años 62.5% 50% 26 años 65% 52% 28 años 70% 56% 30 años 75% 60%

Por ejemplo, si el promedio de tus 36 meses de sueldo básico más alto fuera de US$5,000 mensuales y acumularas 20 años computables, la estimación sería:

High-3: US$5,000 × 50% = US$2,500 mensuales brutos

US$5,000 × 50% = US$2,500 mensuales brutos BRS: US$5,000 × 40% = US$2,000 mensuales brutos

Es importante precisar que se tratan de un ejemplo hipotético para ilustrar las fórmulas, no una tarifa oficial para todos los militares con 20 años de servicio.

¿Qué cambia si perteneces a la Reserva o a la Guardia Nacional?

En el retiro no regular de la Reserva o la Guardia Nacional, no debes aplicar directamente el porcentaje a los años calendario. Para calcular el multiplicador, los puntos de retiro acumulados se dividen entre 360; después se aplica el 2,5% o el 2%, según el sistema correspondiente.

Además, los años necesarios para reunir los requisitos no son lo mismo que los años equivalentes utilizados para calcular el importe. Generalmente, se necesitan 20 años calificables y el pago comienza a los 60 años, aunque ciertos períodos de servicio permiten reducir esa edad, se lee en los Requisitos para recibir la pensión de jubilación militar de la Agencia de Finanzas y Contabilidad de Defensa.

¿Cómo obtener una estimación personalizada?

La DFAS ofrece orientación y acceso a herramientas para estimar el retiro. Para integrantes de la Reserva del Ejército y la Guardia Nacional, también señala la calculadora personalizada de MyArmyBenefits, que utiliza información del expediente militar.

Antes de calcular, confirma qué plan te corresponde: existen otros regímenes, como Final Pay y CSB/REDUX, y el retiro por discapacidad tiene reglas particulares.

Recuerda: la tabla anterior no debe utilizarse como una fórmula universal para todos los jubilados militares.

Si perteneces a la Reserva o a la Guardia Nacional, el cálculo tiene reglas diferentes (Foto: Magnific)