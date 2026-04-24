Cuando la bolsa sube fuerte, muchos jubilados se emocionan y mueven su dinero sin pensar en las consecuencias. A veces cambian su plan, asumen más riesgo del que pueden soportar o venden y compran en el peor momento, poniendo en peligro sus ahorros de toda la vida. En los siguientes párrafos, te mencionamos cuatro errores comunes que se cometen cuando las acciones se disparan y qué hacer, de forma sencilla, para cuidar el dinero de la jubilación.

Reequilibrar sin estrategia, concentrar demasiado en renta variable y hacer cambios bruscos solo porque el mercado está en verde son fallas comunes que pueden traducirse en más volatilidad y menos ingresos estables en la jubilación (Foto: Freepik)

LOS 4 ERRORES QUE COMETEN LOS JUBILADOS CUANDO LAS ACCIONES SE DISPARAN

En varias ocasiones, los jubilados toman decisiones apresuradas con el dinero que deberían cuidar más cuando el mercado bursátil entra en una racha alcista. ¿Cuáles son estos errores? Vale precisar que la lista fue realizada por Juan Csiszar, de GoBankingRates.

1. Seguir con una cartera desbalanceada

Cuando la bolsa sube, muchos inversores caen en la idea de que las acciones seguirán subiendo sin parar y se dejan llevar por esa primera impresión. Eso hace más difícil mantener la calma y respetar el plan de inversión y la distribución de activos que habían definido al inicio.

El problema es que esas subidas fuertes hacen que las acciones ocupen una parte mayor de la cartera de la que se tenía prevista, aumentando el riesgo justo cuando los precios están más altos. Diversos análisis muestran que ajustar periódicamente la mezcla de inversiones ayuda a mantener un nivel de riesgo similar en el tiempo y puede suavizar los altibajos.

¿Qué hacer? Cuando el mercado accionario se dispare, compara tu cartera actual con la asignación que habías establecido. Si la porción en acciones supera tu objetivo en más de 5%, es una buena señal de que conviene reequilibrar.

2. Pasar por alto el riesgo de que las acciones estén “caras”

En el largo plazo, los precios bursátiles tienden a seguir la trayectoria de las ganancias de las empresas. Pero en los grandes rallys, las cotizaciones pueden subir mucho más de lo que justifican esos resultados, es decir, las acciones se encarecen demasiado. Indicadores como el CAPE de Shiller muestran que, cuando las valoraciones están muy elevadas, históricamente las ganancias futuras a largo plazo suelen ser más bajas.

En otras palabras: si los precios suben muy rápido y se alejan de lo que tiene sentido por fundamentos, es frecuente que después vengan años de rendimientos más modestos.

¿Qué hacer? Las valoraciones importan, y aún más para quienes ya están jubilados. Por lo tanto, en épocas de euforia conviene mantener expectativas prudentes de rentabilidad y resistir la tentación de perseguir las acciones “de moda” solo porque todos hablan de ellas.

3. Pasar por alto el impacto de los impuestos al reequilibrar

Reajustar tu cartera suele ser una buena idea, pero hay que tener en cuenta la parte fiscal. Si vendes inversiones que han subido de valor dentro de una cuenta imponible, es posible que tengas que pagar impuestos por esas ganancias.

En el caso de las ganancias de capital a largo plazo, las tasas son más favorables e incluso pueden ser del 0% según tu nivel de ingresos, mientras que las de corto plazo se gravan igual que los ingresos ordinarios y pueden elevar bastante tu factura tributaria.

¿Qué hacer? Siempre que puedas, realiza la mayor parte del reequilibrio dentro de cuentas con ventajas fiscales (como las de jubilación), para minimizar el impacto de los impuestos.

4. Restarle importancia al riesgo económico

Cuando la bolsa sube con fuerza, muchos inversores dejan de mirar lo que pasa en la economía real. Sin embargo, que el mercado se recupere no significa que hayan desaparecido los problemas de fondo.

A abril de 2026, por ejemplo, la inflación seguía elevada, el precio del petróleo se había encarecido y la tensión geopolítica con Irán continuaba, factores que pueden pesar sobre los mercados en el largo plazo, incluso si parecen calmarse por momentos.

¿Qué hacer? Mantener una buena diversificación entre distintos tipos de activos y evitar cambios drásticos en tu cartera solo porque las acciones vienen de una racha de subidas recientes.

Cuando el mercado entra en racha alcista, muchos jubilados se dejan llevar por la emoción y ajustan su portafolio sin pensar en el riesgo (Foto: Freepik)

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