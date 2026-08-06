Una jueza federal bloqueó la ley de Nueva York que impedía a los agentes federales, incluidos los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), utilizar máscaras o cubrebocas durante sus operativos y que además les exigía portar una identificación visible. La decisión representa un nuevo revés judicial para los estados que buscan imponer límites a las acciones de los agentes migratorios federales.

El fallo fue emitido por la jueza federal del Distrito Norte de Nueva York, Mae D’Agostino, quien determinó que el estado no puede establecer restricciones que interfieran con la manera en que el Gobierno federal aplica sus propias leyes. A continuación, los alcances de la decisión y qué ocurrirá con las medidas aprobadas por Nueva York.

La decisión permite que los agentes del ICE puedan seguir usando cubrebocas mientras realizan funciones federales. | Crédito: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué decidió la jueza federal sobre la ley de Nueva York?

La jueza D’Agostino determinó que Nueva York no puede prohibir que los agentes federales utilicen cubrebocas ni obligarlos a portar identificaciones visibles durante sus funciones oficiales.

En su resolución, la magistrada señaló que, aunque el estado puede tener “buenas intenciones” al buscar mayor transparencia en los operativos de aplicación de la ley, el caso no se centra en si esas medidas son convenientes, sino en si cumplen con la Constitución de Estados Unidos.

“La cuestión que ahora se presenta ante el tribunal se refiere a la constitucionalidad, no a la transparencia ni a decisiones políticas preferibles”, escribió D’Agostino.

La jueza agregó que el Gobierno federal demostró que existe una probabilidad de que las medidas estatales contradigan la cláusula de supremacía constitucional, la cual establece que los estados no pueden regular de manera directa la aplicación de leyes federales.

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La ley fue aprobada durante la gestión de Kathy Hochul

Las restricciones fueron incluidas en un paquete de medidas de aplicación de la ley dentro del presupuesto estatal aprobado por la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, en mayo.

Tras conocer la decisión judicial, Hochul y la fiscal general del estado, Letitia James, afirmaron que mantienen su postura de que los agentes que cubren su rostro no contribuyen a mejorar la seguridad en Nueva York.

Ambas autoridades indicaron que sus oficinas están evaluando “todas las opciones legales” disponibles para responder al fallo.

Kathy Hochul defendió las medidas de Nueva York y afirmó que seguirá evaluando opciones legales tras el fallo sobre agentes del ICE. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS

El caso se suma a la disputa entre estados y el Gobierno federal

La decisión en Nueva York llega después de que otro juez federal bloqueara una ley similar en California. Esa norma había sido aprobada luego de una serie de operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

California se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de los agentes de seguridad pública utilizaran cubrebocas mediante una ley aprobada en septiembre, tras operativos migratorios de alto impacto realizados en Los Ángeles.

Cuando esa medida fue suspendida por un tribunal federal, se advirtió que el fallo podría tener consecuencias para otros estados que habían impulsado restricciones similares contra agentes federales.

El fallo sobre ICE abre un nuevo debate entre estados y el Gobierno federal sobre los límites en operativos migratorios. | Crédito: AFP / TIMOTHY A. CLARY

Connecticut también enfrenta una demanda federal

La disputa legal continúa en otros estados. En mayo, el Departamento de Justicia presentó una demanda federal contra Connecticut por una ley estatal que también buscaba impedir que los agentes federales utilizaran cubrebocas durante sus operaciones.

El Gobierno federal sostiene que este tipo de regulaciones estatales podrían interferir con sus competencias constitucionales, mientras que los estados defienden que buscan aumentar la transparencia y la rendición de cuentas durante los operativos migratorios.

Por ahora, el fallo en Nueva York permite que los agentes federales del ICE continúen utilizando cubrebocas y no estén sujetos a las nuevas exigencias estatales de identificación visible.

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