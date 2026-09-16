A pocas horas de que comenzara a aplicarse una nueva regla migratoria en Estados Unidos, un juez federal ordenó detenerla de manera temporal. La medida, prevista para entrar en vigor este martes 15 de septiembre de 2026, habría modificado la forma en que ciertas personas extranjeras pueden permanecer legalmente en el país. La decisión judicial mantiene por ahora las normas vigentes mientras el caso continúa en los tribunales. ¿Qué regla fue suspendida y a quiénes beneficia la decisión? A continuación, te explicamos los detalles.

El fallo mantiene las reglas actuales mientras avanza la demanda contra la norma, cuya aplicación quedó detenida en todo el país (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁL ES LA NUEVA REGLA MIGRATORIA QUE UN JUEZ FRENÓ EN EE.UU.?

La regla frenada es la que buscaba eliminar el sistema de Duration of Status (D/S) y reemplazarlo por períodos de admisión fijos para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros. El juez federal de Massachusetts, F. Dennis Saylor IV, emitió una orden judicial preliminar de alcance nacional el 14 de septiembre, por lo que la medida no pudo entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026 mientras continúa la demanda, publicó la Oficina de Educación Internacional de la Universidad Carnegie Mellon.

Entre sus argumentos señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no explicó de manera razonada por qué era necesario abandonar un sistema de D/S que llevaba décadas en funcionamiento y sustituirlo por límites de estadía fijos, además que la razón de seguridad nacional no guardaba una relación clara con la regla y era muy débil.

La decisión no anuló definitivamente la regla. El tribunal ordenó una suspensión nacional temporal de su fecha de entrada en vigor, mientras se resuelve la demanda Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration v. DHS. El gobierno todavía puede apelar y el litigio de fondo continúa; por ahora, se mantiene el sistema D/S para titulares de visas F-1, J-1 e I.

¿De qué trata D/S?

Duration of Status, o D/S, significa “duración de estatus”. Bajo el sistema que sigue vigente por ahora, ciertos no inmigrantes pueden permanecer legalmente en Estados Unidos mientras mantengan el propósito y las condiciones de su estatus, en vez de tener una fecha fija de salida impuesta desde el inicio.

¿Qué quería cambiar DHS?

La regulación de DHS, que estaba prevista entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026, habría sustituido D/S por un modelo de admisión con fecha de vencimiento. Al llegar a la fecha límite, la persona habría tenido que solicitar una extensión ante USCIS si necesitaba seguir estudiando, participando en su intercambio o trabajando como periodista.

Categoría Sistema D/S que permanece Cambio que quedó pausado Estudiantes F-1 Permanencia mientras continúe el programa académico autorizado Límite inicial de hasta cuatro años; extensión obligatoria para quedarse más tiempo Visitantes J-1 Permanencia durante el programa de intercambio autorizado Límite inicial de hasta cuatro años; extensión obligatoria si el programa superaba el plazo Periodistas con visa I Permanencia mientras continúe la actividad periodística autorizada Estadía máxima de 240 días, cerca de ocho meses, con solicitudes de extensión posteriores

La norma habría impuesto más trámites, costos y riesgo de interrupción a programas de estudio o trabajo que excedieran los límites. También se informó que podía afectar a ciertos investigadores, profesores e instructores que participan en programas J-1.

¿A QUIÉNES PROTEGE, POR AHORA, LA ORDEN DEL JUEZ?

La orden judicial beneficia, por ahora, a las personas y organizaciones que habrían tenido que adaptarse a los plazos fijos:

Estudiantes internacionales F-1, especialmente quienes cursan doctorados, programas extensos o estudios que pueden demorarse por investigación, prácticas, transferencias o circunstancias académicas.

Visitantes de intercambio J-1, incluidos investigadores, docentes, profesores, médicos en formación y participantes de programas culturales o de intercambio, según su clasificación.

Periodistas extranjeros con visa I, que habrían tenido un período inicial máximo de 240 días antes de requerir una extensión.

Universidades, escuelas y patrocinadores de programas J-1, porque se mantiene el esquema que les permite gestionar cambios normales en la duración de programas sin obligar a cada participante a solicitar extensiones migratorias por una fecha fija.

Medios de comunicación, organizaciones educativas y empleadores de talento internacional que dependen de estas categorías.

En otras palabras:

Un estudiante con visa F-1 puede quedarse mientras curse un programa académico autorizado, más el período de gracia aplicable al terminarlo.

Un visitante de intercambio con visa J-1 puede quedarse mientras participa en su programa aprobado, como una investigación, docencia, capacitación o intercambio cultural.

Un periodista con visa I puede permanecer mientras continúe realizando su trabajo de prensa acreditado en Estados Unidos.

La prueba principal no es simplemente cuántos días han pasado, sino si la persona conserva un programa, actividad o empleo autorizado y cumple las condiciones de su categoría migratoria.