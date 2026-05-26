El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, criticó duramente a los estados de California y Washington por supuestamente debilitar las normas federales de inmigración y seguridad para conductores de camiones comerciales. Sus declaraciones ocurrieron luego de que la Corte Suprema rechazara analizar una demanda presentada por Florida.

La demanda de Florida: requisitos de inglés y estatus migratorio en disputa

Florida acusó a ambos estados de otorgar licencias comerciales de conducir a inmigrantes indocumentados sin cumplir completamente los requisitos federales.

El medio Fox News informa que, según la demanda, las leyes federales exigen que ciertos conductores comerciales tengan un nivel suficiente de inglés y un estatus migratorio válido para poder operar vehículos pesados en carreteras estadounidenses.

Thomas, quien fue respaldado por el juez Samuel Alito, afirmó que la Corte Suprema tenía la obligación constitucional de escuchar el caso, ya que las disputas legales entre estados solamente pueden resolverse ante ese tribunal.

El magistrado escribió: “Si esta Corte no ejerce jurisdicción sobre una controversia entre dos estados, entonces el estado demandante no tiene ningún foro judicial donde buscar alivio”.

El juez Clarence Thomas afirmó que la Corte Suprema tenía la obligación constitucional de escuchar el caso. (Foto por ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

El caso Harjinder Singh, el accidente fatal que desató la polémica

El juez también sostuvo que las acusaciones de Florida eran graves porque, según explicó, ignorar las leyes federales sobre licencias comerciales puede generar condiciones peligrosas en las carreteras y contribuir a accidentes mortales. Thomas mencionó específicamente un choque fatal ocurrido en Florida que involucró al conductor de camión Harjinder Singh.

Sobre ese caso, Thomas señaló que Singh “no podía leer las señales de tránsito” y recordó que el conductor había recibido licencias comerciales tanto en California como en Washington.

“Un inmigrante ilegal que no puede leer señales de tránsito en inglés no puede conducir un tráiler de 80,000 libras”, agregó el magistrado.

Además, el juez explicó que las leyes y regulaciones federales prohíben que los estados entreguen licencias comerciales a solicitantes que no aprueben los exámenes de conducción, no comprendan suficientemente el idioma inglés o no puedan demostrar un estatus migratorio adecuado.

La polémica vuelve a poner en debate las leyes migratorias y la seguridad vial en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué es la jurisdicción original y por qué la Corte Suprema rechazó el caso

Florida presentó la demanda directamente ante la Corte Suprema utilizando la llamada “jurisdicción original”, mecanismo que permite al máximo tribunal resolver disputas entre estados.

Thomas afirmó que, aunque la Corte puede elegir qué apelaciones escuchar en otros casos, las demandas entre estados son diferentes porque la Constitución le otorga jurisdicción exclusiva sobre ellas.

Finalmente, el magistrado criticó la decisión de la Corte de no aceptar el caso y escribió: “No tenemos más derecho a rechazar el ejercicio de una jurisdicción que nos fue otorgada, que apropiarnos de una que no nos fue dada”.

También comparó el conflicto con una disputa internacional, argumentando que si Florida, California y Washington fueran países separados, un problema relacionado con conductores potencialmente peligrosos probablemente terminaría siendo tratado por tribunales internacionales o mediante acciones diplomáticas.

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