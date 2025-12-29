Un juez federal de Estados Unidos frenó la implementación de una ley aprobada en Texas que buscaba imponer nuevas obligaciones a las tiendas de aplicaciones y a los desarrolladores digitales. La norma, conocida como “App Store Accountability Act”, debía comenzar a aplicarse en enero de 2026, pero quedó suspendida tras una decisión judicial que cuestiona su constitucionalidad. La ley había sido promovida por el gobernador Greg Abbott y establecía que plataformas como Apple y Google debían verificar la edad de los usuarios y exigir autorización de padres o tutores cuando se tratara de menores de edad; sin embargo, poco después de ser promulgada, la medida fue impugnada ante la Justicia federal por considerar que afectaba derechos fundamentales.

Dos demandas separadas llegaron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. Una fue presentada por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), que representa a empresas del sector tecnológico, y la otra por la organización Students Engaged in Advancing Texas (SEAT), acompañada por dos adolescentes texanos y sus representantes legales. En ambos casos, los demandantes solicitaron que la ley no entrara en vigor mientras se analizaba su legalidad.

Entre los cuestionamientos, los demandantes argumentaron que la norma vulneraba la Primera Enmienda, al limitar el acceso a aplicaciones y servicios digitales en función de la edad del usuario. También advirtieron que la exigencia de verificación etaria y consentimiento parental generaba riesgos graves para la privacidad y restringía el derecho a recibir información y expresarse en entornos digitales.

El encargado de resolver el caso fue el juez federal Robert Pitman, quien emitió una orden judicial preliminar de 20 páginas el 23 de diciembre de 2025. En su fallo, concluyó que la ley tenía altas probabilidades de ser declarada inconstitucional y ordenó suspender su aplicación antes de la fecha prevista.

“Como se establece a continuación, el Tribunal considera probable que, al analizar el fondo del asunto, la SB 2420 viole la Primera Enmienda”, señaló.

La norma obligaba a las tiendas de aplicaciones y a los desarrolladores a verificar la edad de los usuarios y pedir consentimiento parental para menores. (Foto: iStock)

Pitman explicó que la legislación imponía restricciones sobre expresiones y servicios protegidos, al exigir pruebas de edad y autorizaciones parentales como requisito previo.

El tribunal aplicó el criterio de “escrutinio estricto”, que obliga al Estado a demostrar que una ley es el medio menos restrictivo para alcanzar un fin legítimo. Según el juez, Texas no logró cumplir con ese estándar.

Otro punto clave del fallo fue la falta de claridad de la norma. El magistrado advirtió que no establecía criterios precisos para clasificar contenidos por edad ni definía adecuadamente qué cambios obligaban a renovar el consentimiento parental.

“Un principio fundamental en nuestro sistema legal es que las leyes que regulan a personas o entidades deben notificar con imparcialidad las conductas prohibidas o requeridas”, explicó.

Además, sostuvo que “las secciones que responsabilizan a los desarrolladores y tiendas de aplicaciones por equivocarse en la clasificación por edad son inadmisiblemente vagas”.

El juez Robert Pitman concluyó que la legislación probablemente viola la Primera Enmienda y no supera el estándar constitucional de escrutinio estricto. (Foto: Istock)

Finalmente, el juez concluyó que la ley era excesivamente amplia e incoherente, ya que regulaba de la misma forma aplicaciones muy distintas y dejaba fuera contenidos accesibles mediante navegadores web preinstalados.

“Dado que la SB 2420 es inconstitucional en la gran mayoría de sus aplicaciones, se prohíbe formalmente”, indicó Pitman.

El fallo establece que la norma es inválida en su totalidad y no puede aplicarse bajo ninguna circunstancia.

Qué dicen los expertos

La implementación de la ley venía generado opiniones divididas entre los expertos.

Michelle Sacks, directora ejecutiva de Street Grace Texas, una organización sin fines de lucro dedicada a erradicar el tráfico sexual, se pronunció a favor de ella.

Aunque algunos expertos se mostraron a favor, surgieron opiniones en contra alegando que la ley infringe derechos de usuarios y desarrolladores. (Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images)

“Cuando entregas tecnología a los niños, les estás entregando el mundo entero... Con Apple y Google, se trata de hacerlos responsables“, dijo Sacks en conversación con Click2Houston.

Por su parte, Stephanie Joyce, directora del Centro de Litigios de la CCIA, dijo en un comunicado de prensa que la ley infringe los derechos de los usuarios y desarrolladores.

“Esta orden detiene la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Texas para preservar los derechos de la Primera Enmienda de las tiendas de aplicaciones, los desarrolladores, los padres y los usuarios más jóvenes de Internet“, señaló según The Texas Tribune.

“También protege el derecho inviolable de los padres a utilizar su propio criterio para proteger a sus hijos en línea utilizando las innumerables herramientas que brindan nuestros miembros”, agregó.

