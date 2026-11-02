WASHINGTON.- Un juez federal desestimó el lunes una denuncia penal contra dos exfuncionarios del FBI acusados de hacer declaraciones falsas al Congreso sobre Hunter Biden, al afirmar que la investigación que dio lugar a los cargos fue apresurada, abiertamente política y marcada por “errores críticos”.

“Lo que ha ocurrido aquí no puede describirse como otra cosa que la IA convertida en arma”, sostuvo el juez magistrado Zia Faruqui en una dura resolución dictada desde el estrado que desestimó el caso contra los exfuncionarios Nikki Floris y Bradley Benavides.

Señaló que la investigación se abrió un día después de un discurso en horario estelar del presidente Donald Trump en el que volvió a exponer agravios por su derrota electoral de 2020, y que fue ordenada y seguida de cerca por el director del FBI, Kash Patel. También subrayó que el Departamento de Justicia pudo haber presentado el caso —que surge de declaraciones hechas en 2023— en cualquier momento, pero optó por hacerlo hace dos semanas, en la antesala de la votación de mitad de mandato del martes.

“No voy a meter la cabeza en la arena y fingir que no sé leer un calendario”, expresó Faruqui.

La decisión se produjo tras una audiencia dramática en la que reprendió a los fiscales por sus maniobras poco ortodoxas y en la que un agente del FBI que trabajó el caso testificó que le preocupaba que la investigación fuera vista como “política”.

El Departamento de Justicia aún podría tener la oportunidad de buscar una acusación formal de un jurado investigador contra los dos exfuncionarios, cuyos abogados habían presionado para que se desestimaran los cargos. Pero el fallo del juez, aun así, representa un revés inconfundible para el Departamento de Justicia, en particular dada la dificultad que ha tenido para convencer a grandes jurados en la capital del país de que emitan acusaciones formales en procesos con carga política como este.

Las preocupaciones del juez sobre el caso fueron evidentes casi de inmediato, cuando planteó dudas sobre por qué el Departamento de Justicia presentó el caso mediante una denuncia penal —algo que por lo general se hace cuando los investigadores tienen una necesidad apremiante de poner a un acusado bajo custodia— en lugar de una acusación formal que requiere la aprobación de un jurado investigador.

Luego, en una audiencia preliminar la semana pasada, criticó al Departamento de Justicia por presentar durante la noche una denuncia enmendada con un cargo penal adicional directamente en el expediente, en vez de someter primero el nuevo cargo a la aprobación del tribunal, algo que dijo no haber visto nunca antes.

La audiencia también incluyó el testimonio de un agente del FBI que trabajó el caso, quien dijo que la pesquisa se abrió justo después que Trump diera un discurso sobre seguridad electoral en julio pasado y que fue ordenada por el director del FBI, Kash Patel, quien la vigiló de cerca.

El caso acusaba a los dos exfuncionarios del FBI de engañar al Congreso en 2023 sobre su participación y conocimiento de los esfuerzos por revisar una computadora portátil que, según el Departamento de Justicia, Hunter Biden —hijo del expresidente Joe Biden— dejó en un taller de reparación de computadoras en Delaware en 2019.

Pero también buscaba hacerse eco de agravios de larga data de Trump y sus aliados republicanos, quienes sostienen que el FBI intentó suprimir información durante la campaña presidencial de 2020 que se consideraba potencialmente perjudicial para la familia Biden. El candidato demócrata Joe Biden finalmente derrotó a Trump, el republicano que ocupaba el cargo, en las elecciones de 2020.

El caso del Departamento de Justicia señaló, por ejemplo, cómo Floris y Benavides dieron a los legisladores en 2020 una “sesión informativa defensiva” que los senadores republicanos Chuck Grassley, de Iowa, y Ron Johnson, de Wisconsin, han dicho que se utilizó para socavar su indagación sobre el gobierno de Biden y vincularla con desinformación rusa.