Kash Patel, director del FBI, está comprometido con Alexis Wilkins, cantante de música country y exconductora de Rumble. La noticia fue anunciada el domingo 4 de octubre por Wilkins, de 27 años, a través de una publicación en X, donde reveló que el funcionario, de 46 años, le había propuesto matrimonio.

“Went and got the law involved”, escribió Wilkins junto a una fotografía en la que aparece con Patel. La frase puede traducirse como: “Fui y metí a la ley en esto”. La publicación estuvo acompañada por una imagen de ambos tras la propuesta.

La relación entre Kash Patel y Alexis Wilkins

Patel y Wilkins mantienen una relación desde al menos 2023. La cantante también estuvo junto al funcionario cuando este prestó juramento como director del FBI en febrero de 2025, según una publicación que compartió en Instagram.

En julio de 2025, Wilkins contó durante una aparición en The Megyn Kelly Show que conoció a Patel durante un evento en la casa de un amigo en Nashville. Aunque pasó parte de su infancia en Inglaterra y Suiza, explicó a Megyn Kelly que creció principalmente en Arkansas.

Wilkins anunció la noticia el domingo 4 de octubre mediante una publicación en X. (Foto: @alexiswilkins / Instagram)

Quién es Alexis Wilkins

Wilkins es cantante de música country y, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, trabaja como artista discográfica, intérprete y escritora desde agosto de 2007. En abril de 2023 lanzó su primer EP, Grit.

Además de su actividad musical, Wilkins se desempeña como comentarista política. Desde mayo de 2025 es consultora de The American Border Story y desde junio de ese mismo año forma parte de la junta directiva de la National Rifle Association (NRA), según su perfil de LinkedIn.

Asimismo, fue embajadora de Turning Point USA y colaboradora de The Unity Project.

Patel y los cuestionamientos durante su gestión

Patel asumió como el noveno director del FBI el 21 de febrero de 2025, después de ser nominado por el presidente Donald Trump. La noticia de su compromiso se conoció pocos días después de que MS NOW y Associated Press informaran que había encargado un informe clasificado para examinar supuestas deficiencias anteriores del FBI.

El funcionario también ha sido criticado por diferentes asuntos, entre ellos su comportamiento público y la gestión de investigaciones de alto perfil. Además, fue cuestionado por el uso de recursos de la agencia para él mismo y para Wilkins.

La pareja mantiene una relación desde al menos 2023 y ella estuvo presente cuando Patel asumió como director del FBI en febrero de 2025. (Foto: @alexiswilkins / Instagram)

En noviembre de 2025, Patel utilizó miembros del equipo SWAT como seguridad para Wilkins, una decisión que algunos calificaron como abuso de poder y uso indebido de recursos. Un mes después, según MS NOW, habría llamado al agente encargado de la seguridad de Wilkins y le habría gritado para pedirle que llevara a la amiga de la cantante a su casa.

Patel posteriormente aseguró que esas acusaciones eran “inventadas y no ocurrieron”.