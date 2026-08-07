El mercado legal de cannabis continúa expandiéndose en Nueva York y ya forma parte de la vida diaria de muchas personas que viven y trabajan en la ciudad, incluyendo a la comunidad hispana que se mueve entre algún barrio de los cinco distritos. En los últimos años, la legislatura estatal ha impulsado una serie de medidas para fortalecer una industria que genera empleo, impulsa a pequeños productores y busca ofrecer a los consumidores productos regulados y seguros, alejándolos del mercado sin licencia, ilegal y completamente peligroso. Ahora, una nueva ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul, identificada como S.10113/A.11217, apunta precisamente a abrir más oportunidades comerciales para quienes forman parte de este sector: permite que negocios autorizados vendan cannabis legal directamente al público en más ferias agrícolas, farmers’ markets, mercados públicos, eventos comunitarios y establecimientos temporales aprobados, espacios donde suele concentrarse buena parte de la vida cultural y económica de la comunidad latina en el estado.

Si vives en Nueva York o sigues de cerca las decisiones del gobierno estatal, esta medida podría llamar tu atención porque facilita que más negocios autorizados puedan vender cannabis directamente al público en determinados eventos comunitarios, algo que hasta ahora tenía reglas poco claras para las microempresas. La nueva legislación, identificada como S.10113/A.11217, modifica normas existentes y amplía la participación de las microempresas de cannabis y dispensarios en espacios que hasta ahora tenían limitaciones.

En Nueva York es legal la venta de cannabis, siguiendo algunas directrices estatales (Foto: EFE)

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY FIRMADA POR KATHY HOCHUL?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó la ley S.10113/A.11217 con el objetivo de fortalecer el mercado regulado de cannabis y apoyar a las pequeñas empresas del sector, especialmente a aquellas que no tienen el músculo financiero de las grandes compañías pero sí una fuerte presencia local.

En términos prácticos, la norma permite que las microempresas con licencia y los dispensarios autorizados participen de manera más amplia en los llamados Cannabis Showcase Events (CSE), eventos aprobados por el estado donde se pueden exhibir y vender productos de cannabis para adultos. Son ferias y activaciones temporales pensadas para acercar las marcas legales a los consumidores sin necesidad de abrir un local permanente en cada barrio, pero bajo reglas claras y supervisión estatal.

Al anunciar la firma de la ley, Hochul remarcó que esta política da a los microemprendimientos “una verdadera oportunidad de competir” en el mercado legal porque abre la puerta para que operadores con licencia vendan en eventos comunitarios y farmers’ markets, ampliando el acceso a productos más seguros y regulados y reforzando una de las industrias de crecimiento más rápido en el estado.

¿QUÉ SON LOS CANNABIS SHOWCASE EVENTS?

Los Cannabis Showcase Events son actividades autorizadas por la Office of Cannabis Management que permiten la venta y promoción de cannabis para uso adulto en lugares temporales, con requisitos estrictos sobre seguridad, control de edad y distancia respecto de escuelas y otros espacios sensibles.

Entre los espacios donde pueden desarrollarse estos eventos se encuentran:

Mercados agrícolas (farmers’ markets).

Ferias comunitarias.

Mercados públicos.

Eventos temporales autorizados por municipios.

Actividades emergentes o “pop‑up” aprobadas por las autoridades.

La intención es acercar los productos legales a los consumidores fuera de los establecimientos tradicionales y fomentar el contacto directo entre productores y compradores. En la práctica, esto significa que una persona latina que visita un farmers’ market en Queens, una feria cultural en Brooklyn o un mercado público en el Bronx podría encontrar un puesto de venta de cannabis regulado junto a otros emprendimientos locales, siempre que el evento cuente con permiso y cumpla las normas.

LO QUE CAMBIA PARA LAS MICROEMPRESAS DE CANNABIS

Uno de los puntos centrales de la legislación es que aclara las reglas para las microempresas, una categoría creada para favorecer a pequeños productores y emprendedores que, en muchos casos, operan desde granjas familiares o negocios de barrio con recursos limitados.

Hasta ahora existían dudas sobre el alcance de su participación en estos eventos. La nueva ley deja claro que una microempresa autorizada podrá desempeñar múltiples funciones dentro de un Cannabis Showcase Event, siempre que cuente con las licencias correspondientes: puede ser cultivadora, procesadora y vendedora en el mismo evento, lo que reduce la dependencia de otros operadores más grandes y les permite manejar de forma integral su presencia comercial.

COMPARACIÓN DE LAS REGLAS

Situación previa Cambio con la nueva ley Existían ambigüedades sobre la participación de microempresas en eventos de exhibición. Se aclara expresamente su participación en los Cannabis Showcase Events. Debían depender de otros operadores para cumplir ciertos requisitos. Pueden actuar como cultivador, procesador y vendedor si cuentan con las autorizaciones necesarias. Menor flexibilidad para comercializar directamente sus productos. Mayor capacidad para vender directamente al consumidor en eventos aprobados. Menores oportunidades de visibilidad comercial. Más acceso a mercados locales y eventos comunitarios, incluidos farmers’ markets y mercados públicos.

¿POR QUÉ ERA NECESARIA ESTA MODIFICACIÓN?

De acuerdo con el texto oficial de la ley, el propósito principal es eliminar cualquier ambigüedad existente entre la legislación y las regulaciones emitidas posteriormente por la Oficina de Gestión del Cannabis. La norma ajusta la sección sobre permisos para Cannabis Showcase Events para dejar por escrito que las microempresas pueden asumir varios roles dentro de estos eventos, siempre que tengan autorización para cultivar, procesar y vender.

La senadora estatal Michelle Hinchey, impulsora de la iniciativa, ha destacado que muchas microempresas son pequeñas granjas y negocios que no cuentan con grandes presupuestos de publicidad ni con fácil acceso a los mercados minoristas tradicionales. Por ello, los eventos comunitarios representan una oportunidad clave para presentar sus productos directamente a los consumidores y para que los negocios locales —incluidos aquellos con dueños latinos— puedan crecer dentro del mercado legal, aprovechando la dinámica de las ferias y mercados que ya forman parte de la vida diaria en el estado.

La legislación también reconoce que estas empresas desempeñan un papel importante dentro del ecosistema del cannabis artesanal que se desarrolla en distintas regiones de Nueva York, desde zonas rurales hasta áreas urbanas con alta presencia de comunidades hispanas.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON ESTA LEY?

Microempresas y agricultores

Obtienen nuevas oportunidades para:

Comercializar productos directamente.

Incrementar el reconocimiento de sus marcas.

Llegar a nuevos clientes en eventos comunitarios.

Competir con operadores de mayor tamaño.

Fortalecer su presencia en las comunidades locales y en espacios con alto tránsito de residentes hispanos.

Consumidores

Los compradores tendrán acceso a:

Más puntos de venta legales.

Productos regulados por el estado.

Mayor variedad de marcas y presentaciones.

Contacto directo con productores autorizados en entornos comunitarios conocidos, como mercados al aire libre y festivales culturales.

Municipios y organizadores de eventos

La ley también favorece la realización de actividades económicas locales mediante alianzas entre municipios, organizadores y operadores autorizados. Cada evento debe contar con aprobación escrita del municipio y cumplir planes de seguridad, control de acceso y manejo de incidentes, lo que permite que las ciudades y pueblos mantengan control sobre la expansión de estos espacios al tiempo que incentivan la actividad económica.

DATOS CLAVE DE LA LEY S.10113/A.11217

Aspecto Detalle Nombre de la ley S.10113/A.11217 Patrocinadora principal Senadora Michelle Hinchey Firmada por Gobernadora Kathy Hochul Objetivo Ampliar la participación de microempresas en eventos de cannabis y fortalecer el mercado regulado Beneficiarios principales Microempresas, agricultores, dispensarios y consumidores Eventos permitidos Cannabis Showcase Events autorizados (ferias, farmers’ markets, mercados públicos y pop‑ups) Impacto fiscal Sin implicaciones fiscales para gobiernos estatales o locales, según la justificación oficial Entrada en vigor Inmediata tras la firma de la gobernadora

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la ley el 6 de agosto (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

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