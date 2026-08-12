Al considerar que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York han sido excesivas y han ido demasiado lejos, la gobernadora Kathy Hochul lanzó un ultimátum a las fuerzas del orden locales que colaboren con los agentes federales. La demócrata cuestionó el alcance de los operativos migratorios y advirtió que su administración no permitirá que las autoridades estatales o municipales actúen al margen de las normas y las protecciones vigentes para los residentes. La postura eleva la tensión entre el gobierno estatal y la política migratoria federal. ¿De qué se trata exactamente? A continuación te lo detallamos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla durante una conferencia de prensa sobre las acciones del ICE, el 12 de agosto de 2026. Ella estuvo acompañada del alcalde Mamdani y la fiscal general Letitia James para hacer un anuncio sobre los excesos del ICE que se están produciendo actualmente en la ciudad de Nueva York (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

EL ULTIMÁTUM QUE HOCHUL DIO A LAS FUERZAS DEL ORDEN LOCALES

El ultimátum de Kathy Hochul fue que los departamentos de policía y las oficinas del sheriff de Nueva York con acuerdos 287(g) con ICE tienen 13 días para rescindirlos formalmente. La fecha límite es el 25 de agosto de 2026 ; las agencias que no cumplan se exponen a acciones legales del estado.

Cabe mencionar que estos acuerdos permitían que las fuerzas del orden colaboraran con ICE en la aplicación de leyes migratorias civiles. Aunque la ley estatal prohíbe que policías, gobiernos municipales y centros de detención estatales o locales celebren o mantengan ese tipo de convenios con el gobierno federal, no impide que cooperen con ICE en la búsqueda de personas acusadas de delitos. En otras palabras, la medida busca evitar que funcionarios estatales o municipales actúen como agentes federales para hacer cumplir normas migratorias civiles.

“Nadie está por encima de la ley. En Nueva York, no toleraremos que se desvíen recursos locales para la aplicación de la legislación federal de inmigración en materia civil en detrimento de la seguridad pública. Por eso promulgamos un conjunto de leyes de sentido común para poner freno a los excesos del gobierno federal y garantizar que los organismos policiales locales no sean investidos de funciones para hacer cumplir la legislación federal de inmigración por la agencia federal encargada del cumplimiento de la ley con mayor financiamiento del país. Mi principal prioridad es mantener seguros a los neoyorquinos. Garantizar que nuestras fuerzas del orden sigan centradas en los delitos locales es fundamental para proteger a nuestras comunidades y preservar la seguridad pública”, dijo Hochul.

La gobernadora lanzó el ultimátum este 12 de agosto mientras anunciaba, junto con la fiscal general Letitia James, que la nueva Oficina de Confianza para Inmigrantes (OIT, por sus siglas en inglés) —la primera de su tipo a nivel estatal dentro de la Oficina de la Fiscal General (OAG)— envió cartas a los 12 organismos policiales de Nueva York que actualmente mantienen acuerdos 287(g) con ICE. En ellas se les informó que la ley estatal les exige rescindir esos convenios antes del 25 de agosto.

Creada como parte de un paquete legislativo impulsado por Hochul y promulgado por ella el 27 de mayo de 2026, la OIT se dedica a hacer cumplir las leyes de Nueva York que protegen a las comunidades inmigrantes, fortalecen la confianza pública y limitan el uso de los recursos estatales y locales para la aplicación de las leyes federales de inmigración en materia civil. Entre sus funciones están: recibir denuncias, brindar orientación a los organismos estatales y locales, llevar a cabo investigaciones y emprender acciones legales cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal.

CONSECUENCIAS LEGALES PARA AGENCIAS QUE INCUMPLAN EL ULTIMÁTUM

Las agencias locales que no cancelen sus acuerdos de colaboración con ICE antes del 25 de agosto podrían enfrentar acciones legales por parte del estado de Nueva York. La fiscal general Letitia James y la Oficina de Confianza para Inmigrantes podrán investigar los casos y exigir el cumplimiento de la ley.

Entre las posibles consecuencias están demandas civiles, órdenes judiciales para poner fin al acuerdo y otras medidas legales destinadas a obligar a la agencia involucrada a cumplir con la normativa estatal.

¿QUÉ SON LOS ACUERDOS 287(G) Y CÓMO OPERABAN EN NUEVA YORK?

Los acuerdos 287(g) son convenios entre ICE y agencias policiales locales que autorizan a determinados agentes estatales o municipales a realizar funciones federales de control migratorio civil. En otras palabras: convertían parcialmente a policías, alguaciles o personal de cárceles locales en colaboradores de ICE, bajo capacitación y supervisión de esa agencia federal.

¿Cómo operaban?

Dependiendo del convenio, las autoridades locales podían:

Entrevistar a personas bajo custodia para indagar su estatus migratorio.

Revisar bases de datos migratorias y detectar órdenes o antecedentes de deportación.

Iniciar trámites migratorios en nombre de ICE.

Mantener detenida a una persona mediante una solicitud civil de ICE o detenerla con base en una orden civil migratoria.

En los acuerdos más amplios, participar en arrestos u operativos migratorios fuera de las cárceles.

En Nueva York, varios convenios se aplicaban principalmente bajo el modelo carcelario: los agentes del sheriff identificaban a inmigrantes recluidos en cárceles de condado e iniciaban procedimientos de inmigración ante ICE.

Los acuerdos 287(g) permitían que ciertas agencias locales identificaran a inmigrantes detenidos e iniciaran procesos en nombre de ICE. Ahora, Hochul exige su cancelación y advierte que hará cumplir la prohibición estatal (Foto: Stephen Maturen / Getty Images North America / AFP)

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