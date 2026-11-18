La construcción de un centro de detención tipo carpa para mujeres en Nueva York ha llevado a la gobernadora Kathy Hochul a exigir explicaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre cómo funcionará la instalación durante el invierno. Según su oficina, las autoridades estatales de Salud y Conservación Ambiental no habían recibido información del gobierno federal ni de la empresa contratista sobre el proyecto. ¿Dónde estará ubicado, a quiénes albergará y qué respuestas pide la gobernadora? En esta nota te lo contamos.

No se trata de un albergue, sino de una instalación de detención migratoria (Foto: AFP)

NUEVO CENTRO DE ICE PARA MUJERES EN NUEVA YORK

El nuevo centro de ICE está en construcción junto al Buffalo Service Processing Center, en Batavia, en el oeste del estado de Nueva York. Se trata de una ampliación del complejo de detención migratoria existente, que actualmente alberga únicamente a hombres, según ABC News.

De acuerdo con los documentos de contratación, citados por el sitio web del estado de Nueva York, describen el lugar como una instalación temporal de paredes flexibles, por lo que señalan que se trata de “estructura temporal tipo carpa”.

¿A quiénes albergará?

La instalación está destinada a detener a un máximo de 100 mujeres clasificadas en distintos niveles de seguridad. Por lo tanto, no debe confundirse con un albergue de acogida ni un refugio para inmigrantes, pues este centro forma parte del sistema de detención de ICE.

¿POR QUÉ HOCHUL PIDE EXPLICACIONES A ICE?

La preocupación central es cómo funcionará una instalación temporal de detención durante los períodos de temperaturas heladas y tormentas invernales. El estado también quiere evaluar los posibles efectos sobre la salud pública, el medioambiente y los derechos de las personas detenidas.

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC) y el Departamento de Salud (DOH) enviaron cartas a ICE y a su contratista, Akima Infrastructure Protection LLC.

Nueva York solicitó una respuesta escrita de ICE y Akima a más tardar el 25 de noviembre de 2026.

¿Qué información solicita Nueva York?

Las autoridades estatales buscan respuestas sobre estos puntos:

Agua y saneamiento: cómo se abastecerá de agua potable y cómo se manejarán las aguas residuales.

cómo se abastecerá de agua potable y cómo se manejarán las aguas residuales. Electricidad e infraestructura: si la carpa tendrá servicios independientes o si ICE autorizó conexiones al centro existente.

si la carpa tendrá servicios independientes o si ICE autorizó conexiones al centro existente. Protección durante el invierno: cómo se mantendrán condiciones seguras frente al frío y al clima extremo.

cómo se mantendrán condiciones seguras frente al frío y al clima extremo. Alimentación y atención médica: cómo se prestarán estos servicios a las detenidas.

cómo se prestarán estos servicios a las detenidas. Permisos y revisiones: qué autorizaciones se solicitaron u obtuvieron y si se realizó una evaluación ambiental.

qué autorizaciones se solicitaron u obtuvieron y si se realizó una evaluación ambiental. Coordinación local: si hubo consultas con los gobiernos locales y qué documentos respaldan ese proceso.

El frío, los servicios básicos y la atención de las detenidas están entre las preocupaciones del estado (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS