La inteligencia artificial está transformando cómo trabajamos, estudiamos y nos comunicamos, desde respuestas inmediatas en el celular hasta recomendaciones personalizadas en plataformas de streaming. Pero esa revolución digital tiene detrás una gran infraestructura física: enormes centros de datos que consumen cantidades extraordinarias de electricidad y agua. En barrios y condados del estado, vecinos preocupados por subidas en la factura, cortes puntuales y el estrés en recursos hídricos y redes eléctricas empezaron a presionar a sus autoridades. Por eso la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden ejecutiva sin precedentes: la primera moratoria estatal de EE. UU. sobre nuevos “hyperscale” data centers orientados a IA.

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La medida busca frenar la aprobación de proyectos hasta que el estado diseñe reglas más estrictas que protejan la billetera de los neoyorquinos, la calidad del aire y las fuentes de agua, y garanticen que las comunidades obtengan beneficios reales antes de aceptar instalaciones de gran escala.

Kathy Hochul firmando la orden ejecutiva en un evento realizado en Brooklyn (Foto: Oficina de la Gobernadora de Nueva York) / Susan Watts/Office of Governor Kathy Hochul

¿QUÉ DECIDIÓ EXACTAMENTE KATHY HOCHUL?

La orden ejecutiva establece una pausa de hasta 12 meses en la emisión de permisos ambientales para nuevos centros de datos “hiperescala” dedicados a cargas intensivas de IA. Durante ese periodo, el New York Department of Public Service (DPS) y el Department of Environmental Conservation (DEC) deberán crear un marco regulatorio que evalúe el impacto real de esas instalaciones sobre:

La red eléctrica.

El consumo de agua.

La calidad del aire.

Las comunidades locales (impactos sociales y económicos).

Los costos que podrían trasladarse a consumidores y pequeños comercios.

La gobernadora lo resumió así: “Nueva York siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, pero también debemos garantizar que los neoyorquinos sean quienes se beneficien. Cuando el desarrollo de centros de datos amenaza con aumentar las facturas de servicios públicos y agotar nuestros recursos naturales, es mi responsabilidad actuar”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, hizo oficial esta histórica medida que marcará un precedente en Estados Unidos. Eso sí, la orden ejecutiva es temporal (Foto: Oficina de la Gobernadora de Nueva York)

¿QUÉ ES UN CENTRO DE DATOS HIPERESCALADO?

Un hyperscale data center es un enorme complejo repleto de miles de servidores que operan 24/7 para procesar datos y servir aplicaciones de IA. Aunque para muchos el resultado es algo cotidiano —usar ChatGPT, mirar una película en streaming, subir fotos a la nube—, la “magia” sucede físicamente en estos gigantes: racks, unidades de refrigeración, subestaciones eléctricas y sistemas de almacenamiento que consumen energía y requieren refrigeración constante.

¿POR QUÉ PREOCUPAN ESTOS CENTROS DE DATOS?

Los principales motivos de preocupación son el volumen de recursos que requieren y las externalidades que generan:

Electricidad: un solo centro de datos puede consumir tanta energía como una ciudad pequeña.

Agua: se usan millones de galones diariamente para enfriar servidores en instalaciones a gran escala.

Infraestructura: pueden necesitar nuevas líneas de transmisión y subestaciones, con costos que a veces terminan en la factura de usuarios residenciales.

Medioambiente: si la energía no proviene de fuentes limpias, el consumo adicional puede aumentar emisiones de gases de efecto invernadero.

Comunidades: el impacto puede recaer de manera desproporcionada sobre municipios con menor capacidad de negociación.

IMPACTOS CLAVE

Impacto Qué significa para residentes Electricidad Posibles inversiones en la red que podrían traducirse en tarifas más altas para hogares y comercios. Agua Mayor extracción y uso de agua para enfriamiento, presión sobre reservas locales. Calidad del aire Riesgo de mayores emisiones si se suma generación eléctrica fósil. Infraestructura social Tráfico, usos de suelo y presión sobre servicios locales si los proyectos crecen sin compensaciones.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TU BOLSILLO?

El argumento central del estado es que los residentes no deben subsidiar indirectamente la expansión de grandes compañías tecnológicas. Si la demanda eléctrica se dispara, hacen falta inversiones en transmisión y generación; esos costos muchas veces acaban repartidos entre los consumidores. La orden busca que las empresas asuman más responsabilidades económicas y ambientales antes de aprobar proyectos.

Medidas propuestas:

Exigir que grandes centros de datos generen parte de su propia energía limpia.

Aplicar tarifas más altas por consumo energético excesivo.

Evaluar la creación de un fondo para financiar mejoras de la red.

Exigir inversiones privadas en nuevas fuentes de energía y almacenamiento (baterías).

UN ESTUDIO AMBIENTAL OBLIGATORIO ANTES DE APROBAR NUEVOS PROYECTOS

Durante la moratoria, el estado elaborará un Generic Environmental Impact Statement (GEIS) que analizará a fondo:

Consumo de energía: evitar sobrecarga de la red.

Uso del agua: proteger reservas de agua potable.

Calidad del aire: medir potenciales emisiones y mitigaciones.

Desarrollo urbano: evaluar compatibilidad con planes locales y capacidad de absorción.

Una vez finalizado el GEIS, nuevos proyectos solo podrán avanzar si cumplen todas las normas estatales y locales.

BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES

La gobernadora también instruyó a Empire State Development (ESD) a crear un Community Investment Framework (CIF). Este mecanismo permitirá que municipios negocien beneficios concretos antes de aceptar grandes centros de datos, por ejemplo:

Inversiones en infraestructura local, como mejoras viales y de alcantarillado.

Financiamiento para programas de cuidado infantil o centros comunitarios.

Apoyo económico directo para familias y pequeños negocios.

Creación de empleos sindicalizados y contratación local.

Programas de capacitación técnica y aprendizaje para la fuerza laboral local.

La idea es que los vecinos reciban contraprestaciones reales, no solo promesas.

¿SE ELIMINARÁN INCENTIVOS FISCALES?

Hochul anunció además que impulsará legislación para eliminar o revisar exenciones del impuesto sobre las ventas y otros incentivos que hoy benefician a algunos centros de datos. La administración sostiene que esos incentivos ya no reflejan las prioridades del estado frente al rápido crecimiento de la IA.

REACCIONES TRAS EL ANUNCIO

La orden recibió apoyo de legisladores y grupos comunitarios. La senadora estatal Kristen González, quien ha abogado por un desarrollo responsable, dijo: “La tecnología debe mejorar nuestras vidas, no contaminar nuestra agua, sobrecargar nuestra red eléctrica ni aumentar nuestras facturas de servicios públicos”. La asambleísta Didi Barrett comentó que comunidades afectadas llevaban tiempo pidiendo una pausa para entender mejor los impactos ambientales y económicos.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DEL AÑO DE MORATORIA?

La pausa no significa un cierre definitivo a la IA en Nueva York. La administración afirma que seguirá impulsando iniciativas como Empire AI y políticas para desarrollar tecnología responsable, protegiendo consumidores, trabajadores y menores. Si las agencias estatales establecen un marco regulatorio sólido, los nuevos centros de datos podrán solicitar permisos nuevamente, pero bajo estándares más estrictos sobre consumo energético, uso del agua, protección ambiental e inversiones comunitarias.

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