La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo llevará miles de aficionados y una intensa actividad turística a Nueva York: también cambiará la dinámica nocturna de barrios enteros, desde las bodegas de Washington Heights hasta los bares de Jackson Heights y las cervecerías artesanales de Brooklyn. Con turistas, familias latinas que organizan “watch parties”, y fans que vendrán de todo el país y del exterior, la gobernadora Kathy Hochul firmó una ley temporal que amplía el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas en todo el estado. La medida busca facilitar que restaurantes, bares, tabernas y locales de entretenimiento extiendan sus operaciones —y sus ingresos— durante el torneo, al tiempo que las autoridades despliegan medidas de seguridad y permisos especiales (como el World Cup One-Day Permit) para eventos al aire libre y fan zones. Para muchos negocios hispanos estas semanas representan una oportunidad de recuperar terreno tras años de restricciones y baja afluencia.

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¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY FIRMADA POR KATHY HOCHUL?

La gobernadora firmó la legislación A.11564/S.9990A, que amplía de forma temporal el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos con licencia para consumo en el lugar. En la práctica, la norma autoriza a bares, restaurantes, tabernas y otros negocios similares a vender alcohol hasta las 4:00 de la madrugada durante el período de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La iniciativa forma parte de una estrategia estatal para aprovechar el incremento de visitantes y coordinarlo con permisos temporales y medidas de seguridad que faciliten la operación masiva de locales en días de partido.

Fechas clave de la medida:

Aspecto Detalle Inicio de la ampliación horaria 11 de junio de 2026 Fin de la ampliación horaria 20 de julio de 2026 Hora máxima de venta de alcohol 4:00 a.m. Fecha de expiración de la ley 21 de julio de 2026 Aplicación Todo el estado de Nueva York

Kathy Hochul firmó esta ley con el objetivo de aumentar el consumo y ganancias de los bares y tiendas que expendan alcohol a los visitantes por el Mundial 2026 (Foto: AFP)

¿A QUIÉNES BENEFICIA ESTA LEGISLACIÓN?

Los principales beneficiados son los negocios de hospitalidad y entretenimiento con licencia para vender bebidas alcohólicas para consumo en el lugar. Entre ellos:

Bares.

Restaurantes.

Tabernas.

Cervecerías con servicio al público.

Negocios de entretenimiento con licencia de alcohol.

Establecimientos que organicen eventos relacionados con el Mundial.

Beneficios indirectos:

Hoteles y alojamientos.

Empresas turísticas.

Servicios de transporte.

Comercios cercanos a zonas de alta afluencia.

Trabajadores del sector gastronómico y de hospitalidad.

La presidenta de la State Liquor Authority (SLA), Lily M. Fan, señaló que restaurantes, bares y negocios turísticos tendrán un papel fundamental para recibir a aficionados de todo el mundo durante el campeonato. Para muchos negocios latinos —piensa en el típico “after” en una bodega que reabre por la noche o en restaurantes familiares que organizan maratones de partidos— esto significa más mesas ocupadas y mejores propinas para meseros y cocineros.

¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?

La razón está en la magnitud del torneo: la Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026. Será la edición más grande, con 104 partidos entre Estados Unidos, México y Canadá. El área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey tendrá protagonismo especial: la final se jugará en el MetLife Stadium, en East Rutherford. Las autoridades estiman que alrededor de 1,2 millones de visitantes llegarán a la región durante el torneo, lo que representa una oportunidad económica histórica para negocios locales, desde bodegas y restaurantes en El Bronx hasta hostales y bares en Queens.

UN CAMBIO IMPORTANTE PARA MUCHOS CONDADOS DE NUEVA YORK

Aunque en la ciudad de Nueva York vender alcohol hasta las 4:00 a.m. no es nuevo en ciertas zonas, en muchos condados del estado las reglas son más restrictivas (cierres a la 1:00, 2:00 o 3:00 a.m.). La ley establece temporalmente una regla uniforme para todo el estado, nivelando el campo durante las semanas del Mundial.

Así funcionará durante el Mundial:

Situación Antes Durante la vigencia Algunos condados Venta hasta la 1:00 a.m. Venta permitida hasta las 4:00 a.m. Otros condados Venta hasta la 2:00 o 3:00 a.m. Venta permitida hasta las 4:00 a.m. Horarios Variables según el condado Horario uniforme estatal

LA EXCEPCIÓN QUE CONTEMPLA LA NORMA

La ampliación horaria no es automática para todos los establecimientos. Aquellos con restricciones impuestas por la State Liquor Authority (por antecedentes regulatorios, condiciones de seguridad o problemas previos) deberán seguir respetando los límites específicos de su licencia.

EL COMPLEMENTO DE OTRA MEDIDA IMPULSADA POR HOCHUL

La ampliación horaria llega meses después del anuncio del World Cup One-Day Permit, un permiso que permite organizar eventos para aficionados fuera de los establecimientos tradicionales, incluyendo:

Fan zones.

Fiestas de observación pública.

Activaciones temporales relacionadas con el Mundial.

Eventos al aire libre ampliados.

Según el gobierno estatal, ambas iniciativas buscan que residentes y visitantes disfruten del Mundial de forma segura y que la actividad económica local se fortalezca. En barrios como Sunset Park o Elmhurst, las plazas y parques podrían transformarse en puntos de encuentro para ver partidos en pantallas gigantes, con food trucks y vendedores ambulantes que ofrecerán platos latinoamericanos.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE?

La ampliación de horarios comienza el 11 de junio de 2026 y finaliza el 20 de julio de 2026. La ley expira automáticamente el 21 de julio y los establecimientos volverán a sus normas habituales según cada jurisdicción.

En Nueva York están cambiando las leyes sobre la venta de alcohol (Foto: Freepik)

¿QUÉ DEBERÍAN TENER EN CUENTA LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS?

Revisar las condiciones específicas de su licencia con la SLA antes de extender horarios.

Coordinar con autoridades locales medidas de seguridad y control de multitudes.

Aplicar protocolos de responsabilidad social: capacitación de personal para manejo de consumo excesivo, presencia de seguridad, opciones de transporte seguro (apps, shuttles, taxis).

Aprovechar permisos temporales para organizar watch parties, menús especiales y promociones, cuidando licencias y normativa sanitaria.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD HISPANA DE NUEVA YORK

Para la comunidad latina, el Mundial es más que fútbol: es ocasión de encuentro comunitario y celebración cultural. Ver partidos en bodegas, restaurantes familiarizados con transmisiones en español, y bares donde se canta con música tropical tras los goles es tradición. Esta ley puede significar mejores ingresos para dueños latinos y más empleos temporales, pero también exige una respuesta coordinada en seguridad y transporte para que la celebración no derive en problemas nocturnos que afecten a residentes.

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