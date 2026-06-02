La seguridad vial se ha convertido en una de las principales prioridades de las autoridades de Nueva York durante los últimos años, y la nueva ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul busca atacar de forma más directa a quienes ponen en riesgo a peatones, ciclistas y estudiantes. En barrios como Washington Heights, Jackson Heights y Sunset Park —donde las calles están llenas de familias, puestitos de comida, mercados y escuelas—, los vecinos ya conocen de primera mano los peligros de conductores que exceden consistentemente los límites de velocidad. Por eso la normativa no solo endurece sanciones, sino que introduce una solución tecnológica: un limitador inteligente de velocidad que se instalará en vehículos de “super speeders”. La expectativa oficial es que la medida reduzca choques y atropellos en zonas escolares y comerciales muy concurridas por la comunidad e la ciudad, y al mismo tiempo envíe un mensaje claro: las multas monetarias dejan de ser la única respuesta cuando hay un patrón de reincidencia, tal como se informa en ABC7, AM New York, etc.

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La normativa que firmó Hochul el pasado miércoles 27 de mayo responde a un patrón creciente: cámaras de velocidad y de semáforos han permitido identificar a conductores que repiten faltas en cortos periodos, y la nueva ley busca cortar ese ciclo antes de que ocurra una tragedia. Además de la instalación obligatoria del dispositivo en determinados casos, la ley incorpora plazos y sanciones administrativas severas para quienes elijan no cumplir, lo que abre un debate sobre la efectividad y la logística de implementación, así como sobre la protección de derechos y privacidad tecnológica. Para muchos residentes hispanos de la ciudad, esta ley llega como una promesa de calles más seguras; para otros, plantea preguntas sobre costos, supervisión y cómo afectará a conductores que, por ejemplo, dependen del auto para trabajar en servicios de reparto o transporte.

Los conductores de Nueva York enfrentan reglas más severas al conducir sus autos (Foto: AFP)

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LEY FIRMADA POR KATHY HOCHUL?

La legislación forma parte de la iniciativa denominada “Super Speeder Crackdown”, una estrategia estatal para reducir conductas peligrosas al volante. La norma establece que cualquier conductor que acumule 16 o más infracciones por exceso de velocidad en un periodo de 12 meses, detectadas mediante cámaras de control, tendrá la obligación de instalar un dispositivo en su vehículo conocido como Limitador Inteligente de Velocidad.

Según la gobernadora, el objetivo es focalizar la respuesta en conductores reincidentes: “Tenemos que proteger a la gente y si alguien viola las leyes de forma tan flagrante que muestra un desprecio insensible por la vida humana, tiene que haber consecuencias”, dijo Hochul al presentar la medida.

¿CÓMO FUNCIONA EL LIMITADOR INTELIGENTE DE VELOCIDAD?

El dispositivo está diseñado para impedir que el vehículo supere el límite de velocidad vigente en la vía donde circula. De forma práctica:

Se conecta al ordenador de a bordo (OBD) o al sistema del vehículo.

Usa geolocalización GPS para reconocer los límites de velocidad de cada tramo.

Ajusta electrónicamente la potencia del motor o el control del acelerador para evitar que el auto supere la velocidad permitida.

Registra y transmite información sobre el funcionamiento para verificación por las autoridades.

Principales características del sistema:

Se conecta al ordenador de a bordo del vehículo.

Utiliza información de geolocalización mediante GPS.

Reconoce los límites de velocidad establecidos.

Restringe la velocidad máxima que puede alcanzar el automóvil.

Busca prevenir nuevas infracciones y reducir el riesgo de accidentes.

¿QUÉ CONDUCTORES ESTARÁN OBLIGADOS A INSTALARLO?

La ley está enfocada en los llamados “super speeders”: personas que acumulan una gran cantidad de infracciones en 12 meses. Las sanciones se aplicarán con base en las multas registradas por:

Cámaras de velocidad en zonas escolares.

Cámaras de semáforo en rojo.

Otros sistemas automatizados contemplados dentro del programa estatal (por ejemplo, cámaras en corredores urbanos).

Conductores alcanzados por la medida:

Criterio Consecuencia Menos de 16 infracciones en 12 meses No aplica la obligación de instalar el dispositivo 16 o más infracciones en 12 meses Instalación obligatoria del Limitador Inteligente No instalar el dispositivo en plazo Suspensión del registro del vehículo

¿CUÁLES SON LOS CASTIGOS PARA QUIENES NO CUMPLAN?

Uno de los puntos más severos es la sanción por no instalar el limitador dentro del plazo. Las autoridades darán 45 días para la instalación; si el conductor no cumple, enfrentará consecuencias administrativas importantes que incluyen la pérdida del registro del vehículo. Esto puede traducirse en la imposibilidad de renovar la matrícula o de circular legalmente, y abre la puerta a restricciones adicionales para reincidentes.

Sanciones previstas:

Incumplimiento Castigo Acumular 16 o más infracciones en 1 año Instalación obligatoria del limitador No instalar el dispositivo en 45 días Pérdida del registro del vehículo Conducir sin cumplir la orden Posibles restricciones para circular legalmente

Durante la presentación, Hochul fue enfática: “Si no lo instalas después de 45 días, pierdes tu registro y no deberías estar en las carreteras si no te importa si vas a matar a alguien o no”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue clara al comentar sobre las sanciones a quienes no cumplan con estas nuevas normativas (Foto: AFP)

COMPARACIÓN CON OTRAS JURISDICCIONES EN EE. UU.

Nueva York se suma a estados y localidades que ya aplican medidas tecnológicas para conductores reincidentes. Entre los lugares con normativas parecidas están:

Washington

Washington D.C.

Virginia

Además, la ley se apoya en experiencias previas: hace cuatro años se realizó un programa piloto con limitadores en 50 vehículos dentro de la ciudad de Nueva York para evaluar la tecnología antes de una expansión mayor.

IMPACTO PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE NUEVA YORK

Seguridad escolar: muchas escuelas en barrios latinos tienen tránsito intenso en la hora de entrada y salida. Padres y madres en barrios como Elmhurst o East Harlem verán esto como una medida para proteger a sus hijos.

muchas escuelas en barrios latinos tienen tránsito intenso en la hora de entrada y salida. Padres y madres en barrios como Elmhurst o East Harlem verán esto como una medida para proteger a sus hijos. Trabajadores por cuenta propia: repartidores, choferes y dueños de vehículos comerciales pequeños podrían verse afectados si acumulan infracciones; se necesitarán facilidades para la instalación y costos razonables para no golpear su sustento.

repartidores, choferes y dueños de vehículos comerciales pequeños podrían verse afectados si acumulan infracciones; se necesitarán facilidades para la instalación y costos razonables para no golpear su sustento. Confianza y fiscalización: la comunidad espera transparencia sobre quién administra los datos GPS, cómo se protegen y quién soporta el costo del limitador.

la comunidad espera transparencia sobre quién administra los datos GPS, cómo se protegen y quién soporta el costo del limitador. Cultura local: en ferias, parades (como el Desfile Puertorriqueño), mercados y negocios latinos, calles más seguras pueden ayudar a la vida comercial y reducir cierres por accidentes.

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