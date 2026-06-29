En las últimas semanas, las esquinas del Alto Manhattan y las salas de reuniones en Elmhurst —y básicamente cada rincón del estado— han sido escenario de un debate que combina seguridad pública, políticas migratorias y la demanda de transparencia que tantas veces han pedido organizaciones comunitarias latinas. La gobernadora Kathy Hochul firmó en mayo la ley incluida en el presupuesto estatal y la celebró al entrar en vigor el 26 de junio; desde entonces, la norma ya está aplicándose en todo el estado y ha encendido un choque con el gobierno federal que puede transformar cómo operan agencias como ICE en las calles de Nueva York. Para muchas familias inmigrantes y líderes de vecindario —desde comités en Sunset Park hasta pastorales en el Bronx— la norma representa una promesa de mayor identificación de las autoridades; para la Casa Blanca y el Departamento de Justicia es una interferencia que, según dicen, podría poner en riesgo operativos e identidad de agentes federales.

El pulso entre transparencia local y prerrogativas federales comienza a jugarse ahora en los tribunales, pero mientras tanto la medida ya mueve la conversación en bodegas, centros comunitarios y asambleas de sindicatos de la ciudad.

NEW YORKERS:



As of 12:00 AM, New York’s law prohibiting most law enforcement officials from wearing masks while carrying out their duties is now in effect.



New Yorkers have a right to know who is exercising law enforcement authority in their communities. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 26, 2026

LA LEY S9005 Y EL PUNTO DE PARTIDA DEL CONFLICTO

La norma conocida como S9005, incluida en el presupuesto estatal, entre muchos otros muchos puntos importante, limita el uso de coberturas faciales por parte de agentes estatales y locales y exige identificación visible durante sus funciones.

En términos simples, la ley busca evitar que agentes actúen con el rostro cubierto salvo excepciones puntuales y garantizar que cualquier persona pueda identificar quién está ejerciendo autoridad en la vía pública.

La gobernadora Kathy Hochul aprobó esta ley en mayo (Foto: AP)

¿QUÉ CAMBIA EN LA PRÁCTICA?

Aspecto Disposición Máscaras en operativos Prohibidas en la mayoría de los casos Identificación Obligatoria y visible Entrada en vigor 26 de junio de 2026 Alcance Agentes estatales y locales (no federal explícitamente) Excepciones Seguridad, salud o tareas encubiertas (con justificación) Objetivo Transparencia y rendición de cuentas

EL PUNTO CRÍTICO: INTERVENCIÓN FEDERAL Y ICE

La tensión escaló cuando el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado poco después de la entrada en vigor. Según reportes locales —incluyendo PIX11 y despachos judiciales—, el DOJ alega que la ley:

Viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

Interfiere con operaciones federales en territorio estatal.

Expone a agentes federales a riesgos de seguridad y dificulta tácticas operativas.

Contiene sanciones que podrían afectar a oficiales que usen máscaras durante operativos.

La demanda nombra también a la gobernadora Hochul y a la fiscal general del estado, Letitia James, como parte del pleito legal.

Los agentes de ICE no deberán ocultar su rostro, según la ley firmada por Kathy Hochul (Foto: Ryan Murphy / AFP)

LA DEMANDA DEL DOJ Y EL CHOQUE LEGAL ABIERTO

El argumento central del gobierno federal es que un estado no puede imponer reglas que regulen cómo deben operar agencias federales dentro de su jurisdicción. En concreto, el DOJ sostiene que:

Las operaciones de ICE y otras agencias federales quedan bajo autoridad federal y no pueden ser modificadas por leyes estatales.

Las restricciones de la norma podrían impedir tácticas necesarias para proteger la seguridad de agentes y la eficacia de operativos.

El conflicto puede llegar a tribunales superiores si los estados y el federal no logran un acuerdo.

NUEVA YORK RESPONDE: TRANSPARENCIA VS. SEGURIDAD

Desde la administración de Hochul defienden la medida como una forma de evitar abusos, favorecer la identificación de los agentes en la vía pública y aumentar la confianza de las comunidades afectadas. Los responsables estatales insisten en que la ley no pretende obstruir el trabajo federal, sino establecer reglas claras para la actuación de personal estatal y local.

Puntos que destaca el estado:

Proteger a civiles de detenciones o acciones suaves sin identificación.

Aumentar responsabilidad pública durante operativos en barrios con alta población inmigrante.

Establecer excepciones (salud, seguridad, encubiertos) para no paralizar investigaciones legítimas.

¿CÓMO LO VIVE LA COMUNIDAD HISPANA EN NUEVA YORK?

Vecindarios con alta presencia latina como Jackson Heights, Washington Heights y Sunset Park han mostrado preocupación y también alivio, según líderes comunitarios.

Organizaciones como Make the Road New York y la Hispanic Federation han pedido claridad para que la norma no se convierta en excusa para más confrontación legal, pero celebran medidas que obliguen a la identificación en la calle.

En estaciones de metro y centros parroquiales la consigna es la misma: “si alguien te pide documentos, debes saber quién te lo pide”.

COMPARACIÓN CON OTROS ESTADOS

El DOJ indica que litigios similares ya existen en California, Nueva Jersey y Virginia, donde hay leyes que buscan limitar el uso de máscaras por parte de agentes. El caso de Nueva York puede servir de precedente y definir límites sobre la capacidad estatal para regular prácticas que afectan a federales.

ESCENARIOS LEGALES Y POSIBLES EFECTOS

Escenario judicial Efecto práctico en Nueva York Corte bloquea partes de la ley Aplicación limitada a agentes estatales y locales; federales siguen operando sin cambios Corte mantiene la ley contra el DOJ Posible negociación federal-estatal sobre procedimientos; cambios en operativos federales Acuerdo entre estado y federal Protocolos conjuntos; aclaración de excepciones y coordinación en operativos Caso llega a Corte Suprema Precedente nacional sobre autoridad estatal vs. federal

¿QUÉ PODRÍA PASAR AHORA?

Cortes federales decidirán si la ley puede aplicarse en aquellos puntos que afecten a operaciones federales. Es probable que el caso avance por varias instancias.

Si un juez bloquea partes de la ley, podría quedar en efecto solo para agentes estatales y locales sin repercutir en operativos federales.

Si el estado sostiene la norma en tribunales superiores, podría obligar al gobierno federal a negociar prácticas operativas en terreno o a cambiar procedimientos.

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