La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció nuevas medidas que modifican la relación entre las fuerzas policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Con la entrada en vigor de una nueva ley estatal, 12 agencias de seguridad deberán rescindir sus acuerdos de colaboración migratoria con el organismo federal.

La normativa, conocida como “Local Cops, Local Crimes Act”, establece nuevas restricciones para que las autoridades locales participen en tareas de aplicación de leyes migratorias civiles. Según Hochul, la medida busca que los departamentos policiales concentren sus recursos en la seguridad pública local.

El anuncio de Kathy Hochul sobre los acuerdos con ICE

A través de su cuenta en X, la gobernadora compartió una carta de la Oficina de la Fiscal General de Nueva York relacionada con la promulgación de la nueva ley y sus efectos sobre los convenios bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

“Hoy, el estado de Nueva York les dijo a 12 agencias de aplicación de la ley que es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con el ICE”, señaló Hochul en su mensaje.

La gobernadora agregó que la seguridad pública se fortalece cuando las autoridades municipales se enfocan en delitos dentro de sus comunidades y no en funciones de control migratorio federal.

Kathy Hochul anunció nuevas restricciones en Nueva York que obligan a 12 agencias locales a terminar sus acuerdos 287(g) con ICE. | Crédito: X / @GovKathyHochul

¿Qué cambia la nueva ley de Nueva York sobre ICE?

La legislación estatal prohíbe que las fuerzas policiales locales celebren, renueven o mantengan acuerdos bajo el programa 287(g), que permite delegar ciertas funciones migratorias a agentes estatales o locales.

Desde la firma de la ley, el pasado 27 de mayo, los oficiales locales tienen prohibido:

Nueva restricción en Nueva York Impacto Realizar arrestos basados en órdenes civiles de ICE Las policías locales no podrán detener personas únicamente por solicitudes migratorias federales Interrogar a personas por sospechas sobre su estatus migratorio Se limita la participación policial en controles migratorios civiles Mantener acuerdos 287(g) con ICE Los convenios existentes deberán ser cancelados Alojar detenidos federales por motivos migratorios No podrán utilizar cárceles locales ni centros juveniles para este propósito

Los acuerdos actuales serán considerados incompatibles con la ley estatal y quedarán sin efecto a partir del 25 de agosto. Las agencias que mantienen estos memorandos deberán activar los procesos de terminación correspondientes.

¿Cómo afecta la medida a los migrantes?

La eliminación de los acuerdos 287(g) reduce la participación directa de las policías locales de Nueva York en operaciones migratorias civiles. Esto significa que los agentes municipales ya no tendrán autorización para realizar determinadas funciones que antes estaban vinculadas con ICE.

Además, las autoridades locales no podrán utilizar instalaciones penitenciarias o centros de detención juvenil para mantener bajo custodia a personas retenidas por motivos migratorios civiles.

La gobernadora informó que la Oficina de Confianza para Inmigrantes (OIT, por sus siglas en inglés) envió cartas a las 12 agencias involucradas para solicitar la rescisión de sus convenios con ICE.

La decisión de Kathy Hochul sobre los convenios entre las autoridades de Nueva York e ICE cambia la forma en que las policías locales colaboran con el control migratorio. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Las 12 agencias de Nueva York que deberán terminar sus acuerdos con ICE

Estas son las dependencias policiales que actualmente cuentan con acuerdos bajo el programa 287(g) y deberán finalizar sus convenios:

Agencia de seguridad Condado o jurisdicción Allegany Village Police Department Allegany Broome County Sheriff’s Office Broome Camden Police Department Camden Cattaraugus County Sheriff’s Office Cattaraugus Madison County Sheriff’s Office Madison Nassau County Police Department Nassau Nassau County Sheriff’s Office Nassau Niagara County Sheriff’s Office Niagara Otsego County Sheriff’s Office Otsego Rensselaer County Sheriff’s Office Rensselaer Steuben County Sheriff’s Office Steuben

¿Qué es el programa 287(g) de ICE?

El programa 287(g) permite que determinados funcionarios estatales y locales reciban autorización para colaborar con ICE en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.

A nivel nacional, ICE opera tres modelos principales:

Modelo de ICE ¿En qué consiste? Jail Enforcement Model Permite a funcionarios designados identificar y procesar a personas sujetas a deportación que tienen cargos penales pendientes o en curso. Task Force Model Autoriza a ciertos agentes a ejercer funciones migratorias limitadas mientras realizan labores policiales habituales o participan en grupos de trabajo dirigidos por ICE. Warrant Service Officer Permite notificar y ejecutar órdenes administrativas contra personas bajo custodia de las autoridades.

Con esta nueva ley, Nueva York se suma a los estados que han limitado la cooperación entre fuerzas locales y autoridades migratorias federales, cambiando la forma en que las agencias policiales pueden participar en asuntos relacionados con ICE.

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