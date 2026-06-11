La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y la emoción se siente en cada esquina de la ciudad: desde las conversaciones en cafeterías del Bronx y los salones comunitarios del Alto Manhattan hasta los quioscos de Jackson Heights y las parrillas de Sunset Park. Con precios de entradas que han subido por las nubes y el costo de movilizarse hasta el MetLife Stadium (ubicado justo al otro lado del Hudson), muchas familias trabajadoras y vecinos que sostienen la ciudad con sus oficios ven el sueño de ir a un partido como algo fuera de alcance. Por eso la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa concreta: donar cientos de boletos gratuitos —y transporte incluido— para que socorristas, veteranos y familias con menos recursos puedan vivir en persona el Mundial que se jugará en la región NY/NJ.

La medida busca que el festejo no quede solo para turistas y quienes pueden pagar precios premium, sino que también llegue a las comunidades latinas que llenan las gradas de ligas locales, celebran los goles en bodegas y se reúnen en parques para ver los partidos.

KATHY HOCHUL CONFIRMA ENTREGA DE 500 BOLETOS GRATUITOS

La gobernadora Kathy Hochul y el NYNJ Host Committee confirmaron que el Estado distribuirá 500 entradas gratuitas para partidos de la Copa Mundial 2026 en el MetLife Stadium (conocido durante el torneo como New York New Jersey Stadium). La iniciativa se realiza en alianza con organizaciones comunitarias y con el apoyo de empresas privadas para ampliar el acceso al torneo entre residentes que, por motivos económicos o de servicio comunitario, normalmente quedarían fuera.

Según Hochul, “el Mundial no debe ser exclusivo para quienes pueden pagar las entradas más caras”, y el programa está pensado para abrir oportunidades a familias trabajadoras, socorristas y veteranos que día a día sostienen la vida en los barrios neoyorquinos.

Game on!



The World Cup is almost here, and it shouldn’t just be for people who can afford the hottest ticket in town.



We’re providing 500 free tickets through nonprofit partners for kids, working families, first responders, veterans and more. pic.twitter.com/T01ZzibhKr — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 10, 2026

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR LAS ENTRADAS GRATUITAS?

Los boletos estarán dirigidos a grupos específicos de residentes de Nueva York. Las organizaciones asociadas serán las encargadas de validar el cumplimiento de criterios.

Familias trabajadoras con hijos, hogares que cumplan con criterios de ingresos establecidos por las organizaciones participantes.

Niños de comunidades económicamente desfavorecidas que participen en programas comunitarios.

Socorristas y personal de emergencia: bomberos, policías, paramédicos y otros primeros respondedores.

Familias militares: veteranos, miembros activos y sus familiares.

Las autoridades señalaron que el objetivo es priorizar a quienes sirven a sus comunidades o enfrentan barreras económicas para disfrutar del torneo.

El MetLife Stadium, durante el Mundial 2026, se llamará Nueva York Nueva Jersey Stadium (Foto: AFP)

¿QUÉ ORGANIZACIONES DISTRIBUIRÁN LOS BOLETOS?

Las entradas se entregarán a través de dos organizaciones con amplia presencia en el estado:

Alliance of New York State YMCAs

Tunnel to Towers Foundation

Estas entidades seleccionarán y contactarán a los beneficiarios dentro de las comunidades que atienden. La distribución cubrirá residentes en:

Ciudad de Nueva York (cinco boroughs)

Long Island

Westchester

Rockland County

Según el anuncio, los boletos fueron facilitados por el NYNJ Host Committee con apoyo de Uber y otros socios.

LOS BENEFICIARIOS TAMBIÉN RECIBIRÁN TRANSPORTE GRATUITO

Para reducir barreras adicionales, cada persona seleccionada recibirá transporte de ida y vuelta en autobuses lanzadera hasta el MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium). Esto incluye:

Beneficio incluido Costo para el beneficiario Entrada al partido Gratis Transporte de ida al estadio Gratis Transporte de regreso Gratis

Con este paquete, las autoridades buscan garantizar que las familias no deban pagar por boletos ni por el traslado, algo crucial para residentes que viven en zonas donde llegar al estadio implica tiempo y gastos extra.

OTRAS INICIATIVAS REGIONALES PARA EL MUNDIAL 2026

La medida de Nueva York se suma a una serie de programas en la región que intentan ampliar el acceso al torneo:

Nueva Jersey anunció la entrega de 770 boletos gratuitos para residentes.

La Ciudad de Nueva York (oferta del alcalde Zohran Mamdani) presentó un programa con 1,000 entradas a precio reducido de US$50 cada una.

Varias organizaciones sin fines de lucro locales planifican actividades públicas y “fan zones” en barrios con alta población latina para ver partidos y actividades culturales durante el torneo.

Estas acciones buscan que el impacto del Mundial alcance también a las comunidades locales —las mismas que organizan verbenas en parques, transmiten partidos en bodegas y celebran goles en salones comunales— y no se limite solo a turistas internacionales.

¿QUÉ DEBES SABER SI QUIERES POSTULAR O AYUDAR A DIFUNDIRLO?

Las organizaciones asociadas contactarán directamente a los beneficiarios seleccionados; estate atento a comunicaciones de la YMCA local o de Tunnel to Towers.

Si trabajas con una organización comunitaria, postula a través de los canales oficiales de estas entidades para nominar familias o personal elegible.

Comparte la información en redes comunitarias (grupos de Facebook, WhatsApp de la parroquia o de la escuela, organizaciones vecinales) para llegar a quienes más lo necesitan.

Verifica requisitos de elegibilidad y plazos con las organizaciones antes de compartir información.

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA LOS NEOYORQUINOS?

Para muchas familias latinas de Nueva York, asistir a un partido en vivo no solo es entretenimiento: es una experiencia cultural y comunitaria que une generaciones, desde abuelos que vieron partidos clásicos hasta hijos que sueñan con ver a su selección. Además, regalar acceso y transporte reduce la sensación de exclusión que eventos de este tamaño suelen provocar en barrios con menos recursos. Es también una forma de reconocer públicamente el servicio de socorristas y veteranos que protegen la ciudad.

Kathy Hochul confirmó la entrega de 500 entradas para el Mundial (Foto: AP)

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