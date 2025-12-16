Hablar del salario de un gobernador en Estados Unidos no suele ser tema de conversación diaria en un vagón del subway rumbo a Queens o en una bodega del Bronx, pero cuando la cifra rompe récords, el debate se cuela en cualquier mesa, desde un deli en Washington Heights hasta una taquería en Corona.

En un país donde los sueldos de los funcionarios públicos varían tanto de un estado a otro, saber cuánto gana quien está al frente de uno de los territorios más influyentes —y más caros para vivir— despierta una curiosidad especial entre las familias hispanas que pagan renta, envían remesas y luchan por llegar a fin de mes en Nueva York.

EL SALARIO OFICIAL DE LA GOBERNADORA DE NUEVA YORK

Para ir directo al punto: Kathy Hochul gana US$250,000 al año como gobernadora del estado de Nueva York. Esa cifra no es estimada ni especulativa, está fijada por ley y figura en los registros oficiales del estado, lo que la convierte en el sueldo base más alto que recibe actualmente un gobernador estatal en Estados Unidos. No se trata de ingresos adicionales ni de compensaciones ocultas, sino del salario oficial del cargo, aprobado dentro del marco legal estatal y utilizado como referencia en múltiples informes sobre salarios públicos.

Cuando se comparan los salarios de los 50 gobernadores, Nueva York aparece claramente en el primer lugar: ningún otro estado paga más que ese monto Por eso, distintos medios especializados y compilaciones de datos coinciden en señalar a Kathy Hochul como la gobernadora mejor pagada del país, un dato que resuena especialmente entre los inmigrantes y descendientes de latinos que viven en barrios como Jackson Heights, Sunset Park o el East Harlem, donde el costo de la vida no deja de subir.

NUEVA YORK Y EL PESO DEL CARGO

Gobernar Nueva York no es lo mismo que hacerlo en un estado pequeño con pocos habitantes y una economía limitada. El estado administra servicios para más de 19 millones de personas, maneja uno de los mayores presupuestos estatales del país y tiene impacto directo en Wall Street, el comercio internacional y la política nacional, algo que sienten a diario quienes trabajan en restaurantes, construcción, limpieza, delivery o en los pequeños negocios familiares de los vecindarios hispanos.

Desde esa perspectiva, el salario de la gobernadora suele justificarse por la magnitud de las responsabilidades que implica el cargo, tanto a nivel local como federal. No solo se toman decisiones que afectan a los rascacielos de Manhattan, sino también a quienes dependen del salario mínimo, del MTA para moverse entre boroughs o de los programas sociales que ayudan a muchas familias hispanas en Brooklyn, el Bronx, Staten Island y Long Island.

COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO NACIONAL

Sin rodeos: sí, es un sueldo alto frente al promedio nacional. El promedio de los salarios de los gobernadores en Estados Unidos se mantiene bastante por debajo de los US$200,000 anuales, y aunque estados como Tennessee, Vermont o Hawái superan esa barrera, muchos otros se quedan lejos de esas cifras. En ese contexto, los US$250,000 que recibe Hochul destacan y marcan una diferencia clara frente a la mayoría de sus colegas, algo que llama la atención de quienes siguen la política local desde cafeterías, barberías o panaderías latinas en toda el área metropolitana.

Para muchos hispanos que viven entre jornadas dobles, alquileres altos en Queens o el Bronx y el envío de dinero a sus países de origen, la cifra puede parecer desproporcionada en comparación con los salarios de empleos comunes como repartidores, trabajadores de la construcción, personal de limpieza de oficinas en Midtown o empleados de bodegas abiertas 24 horas. Esa brecha alimenta la conversación sobre cuánto debería ganar un funcionario electo frente a la realidad económica de la gente que lo vota.

¿QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO INCLUYE ESTE SALARIO?

Este sueldo corresponde exclusivamente a su rol como gobernadora del estado de Nueva York. No incluye ingresos privados, inversiones personales ni posibles ganancias previas a su llegada al cargo, por lo que cualquier otra fuente de dinero quedaría fuera de esta cifra oficial que se usa como referencia pública. Tampoco contempla beneficios indirectos como seguridad, residencia oficial o gastos operativos, que forman parte del funcionamiento normal del Estado y no se contabilizan en el cheque de pago mensual.

Para los contribuyentes —incluidos los miles de latinos con estatus regularizado que pagan impuestos estatales y locales cada año— es importante entender esa diferencia: una cosa es el salario directo de la gobernadora y otra el conjunto de recursos, equipos y servicios que acompañan el ejercicio del poder. En un estado donde se discuten aumentos del salario mínimo, alivios de renta y apoyo a pequeños negocios, estos matices ayudan a poner en contexto cualquier debate sobre cuánto se le paga a la máxima autoridad estatal.

TABLA DE GOBERNADORES MEJOR PAGADOS

A continuación, una tabla con algunos de los gobernadores mejor pagados del país y sus salarios aproximados, para entender mejor dónde se ubica Nueva York:

Estado Gobernador/a (periodo reciente) Salario anual Nueva York Kathy Hochul US$250,000 Pensilvania Josh Shapiro US$229,642–US$245,760 Connecticut Ned Lamont US$226,711 California Gavin Newsom US$224,020–US$242,295 Massachusetts Maura Healey US$222,185 Illinois J. B. Pritzker US$205,700 Tennessee Bill Lee US$204,336 Vermont Phil Scott US$201,136 Washington Jay Inslee / Bob Ferguson US$198,257–US$218,744 Hawái Josh Green US$184,860

POR QUÉ ESTE DATO IMPORTA A LOS HISPANOS EN NUEVA YORK

Más allá de la curiosidad, saber cuánto gana la gobernadora de Nueva York conecta con debates cotidianos para muchos hispanos del estado: el precio de la renta en vecindarios como Corona o Bushwick, el costo del metro, los impuestos a pequeños restaurantes latinos o las becas y ayudas para los hijos de inmigrantes que estudian en escuelas públicas. En un contexto donde gran parte de la comunidad trabaja largas horas en servicios esenciales, construcción, cuidado de personas mayores o limpieza, la cifra que recibe la persona que firma muchas de las leyes que los afectan se convierte en un dato clave para el debate público.

Para quienes siguen la política estatal desde redes sociales o desde la televisión en español, entender el lugar de Nueva York en el ranking de salarios de gobernadores ayuda también a poner en perspectiva el papel del estado en el mapa nacional. Es, al mismo tiempo, uno de los lugares más exigentes y más caros para vivir, y el escenario donde millones de hispanos tratan de construir una vida mejor mientras observan de cerca cómo se distribuyen los recursos y quién toma las decisiones al más alto nivel.

