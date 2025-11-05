KFC tiene todo listo para celebrar uno de los días más esperados por los amantes del pollo frito. Con motivo del National Fried Chicken Sandwich Day (Día Nacional del Sándwich de Pollo Frito), que se celebra este domingo 9 de noviembre, la cadena lanzó una promoción irresistible: los miembros del programa KFC Rewards podrán obtener un sándwich de pollo gratis con cualquier compra mínima de 1 dólar, realizada a través de la app oficial o el sitio web, entre el 7 y el 9 de noviembre.

“National Fried Chicken Sandwich Day cayendo en domingo nos pareció el momento perfecto para destacar a lo grande”, señaló KFC en un comunicado.

“Mientras otros cierran, nosotros damos más motivos para disfrutar con nuestro nuevo Classic Chicken Sandwich, con el inconfundible sabor KFC y disponible los siete días de la semana, porque los antojos no descansan”, agregó la empresa.

Las sorpresas no terminan ahí. Desde el 6 de noviembre, la cadena inicia su “Size Matters Tour”, una gira por 13 campus universitarios en todo Estados Unidos, donde los estudiantes podrán disfrutar sándwiches gratis, en sus versiones original o picante, además de mercancía exclusiva y experiencias especiales.

“El tour ofrecerá un sándwich gratis, artículos exclusivos —hasta agotar stock— y la oportunidad de vivir la experiencia KFC como nunca antes”, explicó la compañía.

El recorrido comenzará el 6 de noviembre en Georgia Tech (Atlanta) y finalizará el 8 de diciembre en la Universidad de Texas, en Austin.

Para los fanáticos de Nueva York, la celebración tendrá un toque aún más especial. El 9 de noviembre, KFC abrirá un restaurante temporal llamado “Sundays by KFC”, ubicado en su local de la calle 14 en Manhattan.

En este establecimiento, los comensales podrán reservar una mesa de 30 minutos para disfrutar del icónico sándwich de pollo de forma gratuita y con servicio en mesa.

La promoción llega poco después del éxito de su campaña “13 Days of Scary Good Deals”, que concluyó el 31 de octubre, cuando la marca ofreció 50 KFC Nuggets y 10 salsas por solo 20 dólares, reforzando su reputación de consentir a sus clientes con ofertas irresistibles.

National Fried Chicken Sandwich Day: qué es y cuándo se celebra

El National Fried Chicken Sandwich Day (Día Nacional del Sándwich de Pollo Frito) es una celebración no oficial en Estados Unidos dedicada a honrar el popular sándwich compuesto por una pechuga de pollo empanizada, generalmente acompañada de pepinillos y alguna salsa especial.

Aunque su origen exacto no es un día festivo gubernamental, se cree que fue promovido como una iniciativa de marketing por cadenas de comida rápida.

El objetivo principal de este día es, simplemente, disfrutar de un sándwich de pollo frito. La celebración se caracteriza por el lanzamiento de promociones, ofertas y innovaciones culinarias en establecimientos que ofrezcan este popular platillo.

