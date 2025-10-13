Vive en Arizona y su historia se ha vuelto tendencia en medio de las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en el marco del mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país, iniciado por el presidente Donald Trump. En días en los que cientos de inmigrantes son detenidos porque no pueden demostrar su permanencia legal en el territorio, Kimberly Pu, una niña de 9 años, es un ejemplo en redes sociales, ¿por qué? Pues ella comparte curiosos videos en los que usa peculiares técnicas para enseñarle inglés a su padre Nicolás Pu, un guatemalteco cuya lengua materna es el k’iche’. Aquí los detalles.

Su progenitor trabaja como jardinero y necesitaba ayuda para comunicarse con sus potenciales clientes, entonces su hija tuvo la gran idea de darle clases particulares que ahora son un boom en TikTok, ya que otras personas también están aprendiendo gracias a sus consejos.

Y es que sus enseñanzas son bastante dinámicas ya que emplea disfraces, juegos y mucha paciencia para que su padre se vaya familiarizando con el idioma del país en el que están viviendo.

Nicolás Pu tiene como lengua materna el k'iche', que se habla en Guatemala. A los 13 años aprendió español y ahora el inglés junto a su hija. (Foto: @kimiandherdad / Instagram)

Niña hispana le enseña inglés a su padre

El dúo de padre e hija de origen guatemalteco y mexicano vive en Phoenix, Arizona, y ahora son populares en TikTok gracias a los videos que comparten en la cuenta @kimiandherdad con más de 351 mil seguidores.

“Me di cuenta que ocupaba mucha ayuda con su inglés y hay personas que miran cómo le enseño mi inglés a mi papá”, contó en entrevista con Univision Noticias la niña que creció hablando español en casa y aprendió el idioma tradicional de EE.UU. en la escuela.

Kimberly Pu no duda en usar disfraces para crear escenarios cotidianos en los que su papá necesitaría comunicarse en inglés, como ir a comprar unas hamburguesas a McDonald’s, cuando ella no esté cerca para ayudarlo.

“Esta experiencia se siente bonito porque es una química de papá e hija, los dos estamos aprendiendo juntos y realmente nunca pensé que fuera mi hija quien me enseñaría un buen porcentaje de mi inglés”, dijo Nicolás Pu cuyo segundo idioma es el español, el que aprendió a los 13 años.

El padre agregó que “es muy importante aprender, más en esa nación” y su hija dijo que “para mí, su inglés se está haciendo mejor”.

“Una familia, dos idiomas, miles de sonrisas", es el lema con el que se presentan en su cuenta en redes sociales. (Foto: @kimiandherdad / Instagram)

Buscan inspirar a más familias de inmigrantes

Nicolás y Kimberly han logrado cautivar a miles de personas en redes sociales gracias a sus videos informativos y llenos de claves para aprender inglés. Incluso han creado unas imágenes estilo caricatura de ambos con las que hacen más dinámica la enseñanza.

Además, la niña también le enseña el idioma a su mamá para que sea bilingüe y a sus compañeros de la escuela que tengan la necesidad de comunicarse mejor.

