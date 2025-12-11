Krispy Kreme está celebrando la llegada de la temporada navideña con una nueva promoción especial para el público estadounidense. Como cada año, la cadena realiza su conocido “Day of the Dozens” (Día de las Docenas), una fecha esperada por los fanáticos de las donas y que brinda la oportunidad de disfrutar una docena adicional de donas a un precio muy reducido.

El viernes 12 de diciembre, los clientes podrán llevarse una docena de donas Original Glazed por solo $1 al comprar previamente una docena a precio regular. Esta oferta también aplica si adquieren 16 Minis, la versión pequeña de la marca.

La oferta estará disponible tanto en las tiendas físicas como en pedidos en línea usando el código promocional “DOZEN”.

La oferta aplica en tiendas y online con el código “DOZEN”, con límites según el tipo de pedido. (Foto referencial: Freepik)

Los compradores que acudan al local o al autoservicio podrán llevarse hasta dos docenas por $1 cada una. En cambio, quienes pidan para recoger o para entrega a domicilio podrán obtener una sola docena a ese precio especial.

Adicionalmente, la marca lanzó una colaboración temática. Se trata de la colección Krispy Kreme x Peanuts, que llegó a los locales el 29 de noviembre con diseños inspirados en los personajes clásicos de la serie animada.

Dentro de esta línea especial se encuentran la Snoopy Cookies & Kreme Doughnut, la Charlie Brown Ornament Doughnut y la Christmas Wreath Doughnut.

La marca también lanzó su colección Krispy Kreme x Peanuts, con donas inspiradas en Snoopy, Charlie Brown y la Navidad. (Foto: Krispy Kreme)

Cada una tiene detalles que evocan al universo de Peanuts: la dona de Snoopy está moldeada con la forma del personaje y tiene relleno de galletas con crema; la de Charlie Brown está decorada como su icónica camiseta amarilla con franjas marrones y tiene relleno de brownie, mientras que la Christmas Wreath Doughnut viene adornada con crema de mantequilla verde para simular una corona navideña, rematada con un lazo de caramelo con imágenes de Snoopy y Woodstock.

La colección estará disponible hasta el miércoles 24 de diciembre.

Además de estas donas temáticas, Krispy Kreme incorporó cinco nuevos sabores permanentes: Original Glazed Kreme Filled, Oreo Cookies & Kreme, Cinnamon Apple Filled, New York Cheesecake y Original Glazed Cake.

La cadena incluyó nuevos sabores permanentes y de temporada, mientras que otros quedaron fuera del menú temporalmente. (Foto referencial: Freepik)

La marca también añadió opciones de temporada como Maple Iced, Chocolate Fudge Brownie, Pumpkin Spice Cake y Biscoff Cookie Butter Kreme.

Finalmente, algunos sabores salieron temporalmente de la oferta. Entre ellos están Original Glazed Blueberry Cake, Original Glazed Lemon Filled y Cake Batter.

Krispy Kreme indicó que estas variedades podrían regresar más adelante, aunque por ahora no están disponibles.

Dónde se encuentra el local más cercano de Krispy Kreme

Krispy Kreme tiene una presencia amplia en todo Estados Unidos, con cientos de locales. Dado que es una cadena nacional, la forma más fácil de encontrar todas las ubicaciones es a través de su sitio web oficial.

Si deseas buscar locales específicos cerca de una ubicación o explorar todos sus puntos de venta, puedes visitar su página web: https://site.krispykreme.com/

