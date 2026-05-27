Krispy Kreme acordó pagar compensaciones económicas a personas afectadas por una filtración de datos ocurrida en Estados Unidos. Algunos podrían recibir hasta US$3,500, según su caso. Todo se originó porque la famosa multinacional de donas y cadena de cafeterías habría expuesto información personal de trabajadores y clientes, lo que dio lugar a una demanda colectiva y a un acuerdo para resarcir a quienes resultaron perjudicados. En esta nota te contamos cómo saber si eres elegible y cuál es la fecha límite para reclamar.

Cabe precisar que la empresa aceptó un acuerdo de US$1.62 millones para resolver esta demanda de filtración ocurrida en noviembre de 2024 que presuntamente expuso información sensible.

Si recibiste una carta o correo sobre el ‘Incidente de Datos’, podrías tener derecho a una compensación (Foto: Krispy Kreme / Instagram)

¿CÓMO SABER SI SOY ELEGIBLE PARA RECLAMAR HASTA US$3,500 A KRISPY KREME?

El acuerdo está dirigido a personas incluidas en la “Settlement Class”, es decir, quienes recibieron una notificación oficial de Krispy Kreme informando que sus datos personales fueron expuestos en la brecha de 2024.

Si no recibiste una carta, un correo electrónico u otro aviso directo de la compañía sobre esta filtración, simple: no formas parte del grupo y no serías elegible para el pago.

¿Qué hacer si recibí el aviso de Krispy Kreme?

Si recibiste un anuncio de Krispy Kreme o del administrador del acuerdo indicándote que tus datos estuvieron en la brecha y que puedes presentar un reclamo; ten en cuenta que ese aviso suele incluir un número de identificación de reclamo o un enlace al sitio oficial del acuerdo.

En el sitio web oficial del acuerdo (mencionado en esos avisos) se puede llenar un formulario en línea o descargar las instrucciones para enviar la solicitud por correo; allí te pedirán datos personales básicos y, si buscas más de la cantidad estándar, pruebas de los daños sufridos.

Tipos de compensación y montos

Los afectados sin pruebas de pérdidas económicas concretas pueden optar a un pago estándar estimado en 75 dólares, siempre que estén dentro de la “Settlement Class”.

Ahora, quienes acrediten daños financieros derivados de la filtración (fraude, robo de identidad, cargos no reembolsados, tiempo invertido en resolver problemas, etc.) pueden reclamar sumas mayores, hasta un máximo de US$3,500 por persona.

Solo quienes recibieron una notificación oficial de Krispy Kreme sobre el incidente de datos forman parte del grupo del acuerdo y pueden presentar un formulario de reclamación (Foto: Instagram / Krispy Kreme)

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA RECLAMAR?

La fecha límite para presentar el reclamo es el 22 de junio de 2026. Después de ese día ya no se aceptan solicitudes.

Vale mencionar que los pagos se emitirán después de que el tribunal otorgue la aprobación final del acuerdo y se procese el conjunto de reclamos válidos, por lo que el depósito o cheque puede tardar algunos meses en llegar.

EN RESUMEN: para saber si eres elegible y hasta cuándo puedes reclamar, hay dos claves: haber sido notificado por la empresa como afectado por la filtración de 2024 y presentar el formulario antes del 22 de junio de 2026.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

Según el acuerdo, Krispy Kreme Doughnut Corporation aceptó pagar 1,616,760 dólares para resolver una demanda colectiva por un problema de seguridad de datos que se descubrió el 29 de noviembre de 2024. En ese incidente, alguien accedió sin permiso (o se llevó) información privada de las personas afectadas, como sus nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y datos para entrar a sus cuentas financieras.

“Un tribunal aprobó enviar este aviso porque usted tiene derecho a saber que existe este acuerdo en una demanda colectiva y a conocer sus derechos y opciones antes de que el juez decida si lo aprueba de forma definitiva. El aviso explica de qué se trata la demanda, en qué consiste el acuerdo, cuáles son sus derechos legales, qué beneficios hay para las personas incluidas, quién puede recibirlos y cómo solicitarlos”, se lee en el acuerdo de seguridad de datos de Krispy Kreme.

Si alguien que vive en EE.UU. está incluido en la Clase de Acuerdo y recibió una Notificación del Incidente de Datos, que indica que su información privada pudo haber sido afectada, podrá presentar un formulario de reclamación hasta el 22 de junio.

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