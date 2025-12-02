Un anuncio que encendió la alarma en la comunidad migrante dio la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien tras reunirse con el presidente Donald Trump le recomendó prohibir totalmente los viajes a personas procedentes de países que han enviado “invasores extranjeros” a Estados Unidos. ¿A los ciudadanos de qué naciones se refirió exactamente? A continuación, lo que debes saber sobre su planteamiento.

Vale precisar que la recomendación llega tras el ataque armado en Washington, el pasado 27 de noviembre de 2025, que dejó un miembro de la Guardia Nacional sin vida y el otro gravemente herido. El presunto atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó a EE.UU. en 2021 bajo la Operación Bienvenidos Aliados. Él había trabajado previamente en Afganistán con la CIA, tiempo después viajó al país norteamericano, donde le concedieron asilo en abril de 2025.

De Afganistán al “veto total”: el caso Lakanwal que detonó la nueva cruzada antiinmigrante de Noem (Foto: Alex Brandon / POOL / AFP)

PROHIBICIÓN TOTAL DE VIAJES

A través de su cuenta de X, Noem dio a conocer su planteamiento: “Recomendé una prohibición de viajes para todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”, comenzó su mensaje.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad; no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que pertenecen a los estadounidenses. No los queremos. Ni uno”, sentenció en el post.

Alerta en la comunidad migrante: el plan de Noem para bloquear viajes (Foto: Alex Brandon / POOL / AFP)

¿A LOS CIUDADANOS DE QUÉ PAÍSES SE REFIERE?

Aunque su mensaje fue claro y directo, la secretaria de Seguridad Nacional no especificó los países que serán incluidos en el “veto de viaje a Estados Unidos”, pero pidió que sea una prioridad por el bienestar y seguridad de su nación.

Mientras esperan que se concretice la propuesta y se lance la lista de países que no podrán entrar a territorio estadounidense, la administración de Trump anunció que las solicitudes de asilo se congelaron hasta que se endurezcan los estándares para revisar cada petición. Respecto a los ciudadanos afganos, se paralizaron sus trámites migratorios, incluidos aquellos que trabajaron para las fuerzas de EE.UU., tal como lo hizo el atacante Rahmanullah Lakanwal.

Trump congela asilo y Noem pide ampliar la lista de países vetados (Foto: AFP)

AMENAZA A “LOS PAÍSES DEL TERCER MUNDO”

Con el propósito de proteger a sus ciudadanos, el gobierno de Estados Unidos también ha amenazado con bloquear permanentemente la inmigración desde los “países del Tercer Mundo”. Tampoco han señalado cuáles son las naciones que consideran como tal.

Como se recuerda, en junio, la administración aprobó una prohibición total de viaje para ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de una suspensión parcial de visados para extranjeros provenientes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

