Si estás pensando en aprovechar el fin de semana largo de Labor Day para salir de Nueva York en auto, conviene definir la hora de partida antes de cargar las maletas, preparar la hielera o hacer la última parada por café. Para muchas familias hispanas de New York City, este feriado representa una de las últimas oportunidades del año para visitar a parientes, ir a la playa, organizar una parrillada o pasar unos días fuera de los cinco boroughs. Pero el plan puede complicarse si la salida coincide con la tarde del jueves o el viernes, cuando el tráfico habitual de la ciudad se mezcla con miles de viajeros rumbo a New Jersey, Long Island, el norte del estado y otros destinos cercanos.

Labor Day se celebrará el lunes 7 de septiembre y marcará, como cada año, el cierre no oficial del verano en Estados Unidos. AAA anticipa una alta demanda en carretera durante esos días, mientras que New York figura entre los destinos nacionales más buscados para el feriado. Eso significa que las vías de entrada y salida del área metropolitana podrían registrar demoras importantes, sobre todo en los corredores que conectan la ciudad con la costa de New Jersey.

Una enorme cantidad de ciudadanos están planeando viajar en auto y salir de Nueva York (Foto: AFP)

ESTOS SON LOS PEORES HORARIOS PARA VIAJAR

INRIX, compañía especializada en datos de movilidad que trabaja con AAA, prevé que la mayor congestión se concentre después de la jornada laboral del jueves y durante buena parte del viernes. La recomendación es sencilla: salir temprano, evitar las tardes cuando sea posible y dejar suficiente margen antes de una reserva, una reunión familiar o cualquier otro compromiso.

Día Mejor momento para viajar Peor momento para viajar Jueves 3 de septiembre Antes de la 1:00 p. m. De 2:00 p. m. a 7:00 p. m. Viernes 4 de septiembre Antes de las 12:00 p. m. De 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sábado 5 de septiembre Antes de las 10:00 a. m. De 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Domingo 6 de septiembre Impacto mínimo esperado — Lunes 7 de septiembre Antes de las 12:00 p. m. De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Para quienes viven en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island, una diferencia de una o dos horas puede cambiar por completo el inicio del viaje. Salir antes de que comience el rush hour permite esquivar parte de la presión en los puentes, túneles y accesos a las autopistas que conducen fuera de la ciudad.

EL JUEVES SERÁ EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL

La tarde del jueves 3 de septiembre aparece como una de las franjas más complicadas del fin de semana. El problema no será solo la cantidad de personas que inician una escapada: también coincidirá con quienes regresan del trabajo y utilizan las principales vías del área metropolitana.

AAA e INRIX identifican un tramo especialmente sensible para los conductores que van desde Nueva York hacia Jersey Shore. La Garden State Parkway South podría alcanzar su mayor nivel de congestión alrededor de las 4:15 p. m., una hora en la que muchos residentes intentan adelantar la salida para llegar a la playa antes de que anochezca.

Dato clave Previsión para el jueves 3 de septiembre Ruta Nueva York → Jersey Shore Vía principal Garden State Parkway South Hora de mayor congestión 4:15 p. m. Duración estimada 2 horas y 23 minutos Aumento frente a un viaje normal 68%

En ese horario, el recorrido podría durar cerca de dos horas y media, un aumento de 68% respecto a condiciones habituales. Para quien sale desde Queens, Brooklyn o Manhattan, eso puede convertir una escapada de fin de verano en una tarde larga entre peajes, salidas congestionadas y paradas imprevistas.

Si el jueves es el único día disponible para viajar, lo ideal sería estar en carretera antes de la 1:00 p. m. Otra alternativa es esperar a que pase el movimiento más pesado de la noche, aunque esa decisión dependerá del destino, del cansancio y de si se viaja con niños, adultos mayores o mascotas.

EL VIERNES TAMPOCO DARÁ TREGUA

El viernes 4 de septiembre será el día menos conveniente para comenzar el viaje al mediodía o después del almuerzo. Las previsiones indican que el mayor volumen de vehículos se concentrará entre las 12:00 p. m. y las 8:00 p. m., una franja amplia que coincide con la salida anticipada de oficinas, escuelas, comercios y familias que buscan extender el descanso.

Quienes tengan flexibilidad podrían aprovechar la mañana para evitar parte de la congestión. Salir antes del mediodía permitirá llegar con más tranquilidad a destinos populares como Jersey Shore, Long Island, Connecticut, Pennsylvania, los Catskills o el Hudson Valley.

El sábado también tendrá momentos de mayor presión. El tramo más complicado está previsto entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m., mientras que las primeras horas de la mañana ofrecen una ventana más favorable. El domingo, por el contrario, tendría un impacto mínimo esperado a nivel nacional, aunque las condiciones pueden cambiar según la ruta, el clima, los eventos locales y cualquier accidente en carretera.

PLANIFICA TAMBIÉN EL REGRESO

El retorno a Nueva York merece la misma atención que la salida. El lunes 7 de septiembre, fecha en la que se conmemora Labor Day, la mayor congestión está prevista entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m.

Si vas a volver desde la costa de New Jersey, Long Island, Connecticut, Pennsylvania o el norte del estado, una buena idea es emprender el regreso antes del mediodía. Dejar el viaje para la tarde puede significar un trayecto más lento, especialmente en los accesos hacia la ciudad y cerca de los puentes o túneles.

Para muchas personas, el lunes también incluye una última parada por comida, una visita breve a familiares o una actividad antes de volver a casa. Sin embargo, salir con tiempo puede evitar que un viaje de pocas horas termine alargándose más de lo esperado.

No solo la salida. La llegada a Nueva York tras el fin de semana también será insoportable para los conductores (Foto: AFP)

AAA RECOMIENDA REVISAR EL AUTO

El tráfico no será el único factor que podría complicar una salida durante el feriado. Antes de emprender un recorrido de varios días, AAA recomienda revisar el estado del vehículo, especialmente si se usará para ir a la playa, conducir largas distancias o transportar a toda la familia.

Durante el pasado fin de semana de Labor Day, AAA respondió a más de 400,000 pedidos de asistencia en carretera. Los problemas más frecuentes estuvieron relacionados con llantas pinchadas, baterías descargadas y vehículos que necesitaron remolque.

Antes de salir, conviene revisar:

Neumáticos: presión, desgaste y estado de la llanta de repuesto.

presión, desgaste y estado de la llanta de repuesto. Batería: verificar que arranque sin dificultad y no presente señales de deterioro.

verificar que arranque sin dificultad y no presente señales de deterioro. Líquidos: comprobar aceite, refrigerante, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas.

comprobar aceite, refrigerante, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Combustible: llenar el tanque antes de entrar a rutas de alta demanda o zonas de playa.

llenar el tanque antes de entrar a rutas de alta demanda o zonas de playa. Kit de emergencia: llevar agua, snacks, medicamentos, artículos de primeros auxilios, una linterna y cables para batería.

llevar agua, snacks, medicamentos, artículos de primeros auxilios, una linterna y cables para batería. Peajes y navegación: revisar el saldo de E-ZPass, cargar el teléfono y confirmar la ruta antes de salir.

AAA también advierte que los precios de la gasolina podrían ser más altos este Labor Day que durante el mismo periodo de 2025. Planificar las paradas para cargar combustible puede ayudar a controlar el presupuesto, sobre todo para quienes viajan con la familia, comparten gastos o tienen previsto recorrer varios estados.

La recomendación final para quienes saldrán de Nueva York es no dejar todo para última hora. Evitar las tardes del jueves y viernes, comenzar temprano y tener paciencia puede hacer una diferencia importante. Labor Day es una fecha para descansar, compartir una comida o despedir el verano junto al mar; nadie quiere pasar esa parte del fin de semana mirando las luces de freno en una autopista.