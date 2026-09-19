Si eres beneficiario de la Administración del Seguro Social (SSA), la agencia puede enviar personal a tu domicilio en algunos casos. Aunque este tipo de visitas no ocurre de forma automática para todos, puede generar dudas o preocupación, sobre todo si alguien se presenta sin previo aviso. Por esta razón, conoce en qué situaciones puede ocurrir esta visita y cómo verificar que se trata de un representante oficial.

Si recibes Seguro Social, SSI o beneficios por incapacidad, conoce en qué circunstancias la agencia puede solicitar una entrevista en tu domicilio y qué debes hacer si alguien toca tu puerta (Foto: AFP)

¿EN QUÉ CASOS LA SSA PUEDE ENVIAR AGENTES A TU CASA?

La SSA puede enviar personal a una vivienda en situaciones específicas para verificar información o dar seguimiento a un beneficio. No se trata de visita rutinaria para todos los jubilados o beneficiarios. Esto normalmente ocurre cuando la agencia no puede confirmar datos por teléfono, detecta inconsistencias, revisa si una persona sigue cumpliendo requisitos o necesita comprobar que un representante de pago administra correctamente el dinero. A continuación, te mencionamos en qué casos puede hacerlo.

No pueden verificar tu identidad o datos por teléfono. La SSA puede programar una entrevista domiciliaria cuando la verificación telefónica no es suficiente o no resulta posible.

La SSA puede programar una entrevista domiciliaria cuando la verificación telefónica no es suficiente o no resulta posible. Revisión de elegibilidad o seguimiento del caso. Puede ocurrir si la agencia necesita confirmar que sigues cumpliendo los requisitos para recibir un beneficio, especialmente en programas cuyos criterios dependen de ingresos, recursos, residencia o composición del hogar.

Puede ocurrir si la agencia necesita confirmar que sigues cumpliendo los requisitos para recibir un beneficio, especialmente en programas cuyos criterios dependen de ingresos, recursos, residencia o composición del hogar. Datos inconsistentes o desactualizados. Ocurre cuando se presentan diferencias entre ingresos declarados y registros disponibles; asimismo, por un cambio de dirección no informado, cambios en el hogar o información que no coincide con el expediente.

Ocurre cuando se presentan diferencias entre ingresos declarados y registros disponibles; asimismo, por un cambio de dirección no informado, cambios en el hogar o información que no coincide con el expediente. Posible pago indebido, fraude o robo de identidad. La SSA o la Oficina del Inspector General (OIG) pueden investigar sospechas de que alguien cobra beneficios indebidamente, usa la identidad de otra persona o recibe pagos en nombre de un beneficiario fallecido.

La SSA o la Oficina del Inspector General (OIG) pueden investigar sospechas de que alguien cobra beneficios indebidamente, usa la identidad de otra persona o recibe pagos en nombre de un beneficiario fallecido. Beneficios por incapacidad. Una visita puede formar parte de una revisión sobre si continúan las condiciones que dan derecho a SSDI o SSI, como cambios relevantes en la situación médica, laboral o económica.

Una visita puede formar parte de una revisión sobre si continúan las condiciones que dan derecho a SSDI o SSI, como cambios relevantes en la situación médica, laboral o económica. Control de un representante de pago ( representative payee ). La SSA puede visitar o entrevistar a la persona que recibe el beneficio en nombre de un menor o adulto que necesita ayuda, para verificar que el dinero se usa para las necesidades del beneficiario y no en otras cosas.

La SSA puede visitar o entrevistar a la persona que recibe el beneficio en nombre de un menor o adulto que necesita ayuda, para verificar que el dinero se usa para las necesidades del beneficiario y no en otras cosas. La persona o su representante solicita una entrevista en casa. También puede programarse una visita si el beneficiario tiene dificultades para acudir a una oficina o requiere una alternativa a la atención telefónica.

Si la agencia necesita una entrevista presencial y no puedes atenderla por teléfono o acudir a una oficina, puede programar una visita a domicilio en determinadas circunstancias (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI ALGUIEN LLEGA A TU CASA Y DICE SER DE LA SSA?

Pide identificación oficial. Solicita nombre, oficina, cargo y un número para devolver la llamada.

Solicita nombre, oficina, cargo y un número para devolver la llamada. Verifica por tu cuenta. Llama al número oficial de la SSA, 1-800-772-1213, o contacta tu oficina local para confirmar la visita. No uses el teléfono, enlace o documento que una persona desconocida te proporcione.

Llama al número oficial de la SSA, 1-800-772-1213, o contacta tu oficina local para confirmar la visita. No uses el teléfono, enlace o documento que una persona desconocida te proporcione. Revisa el correo y tu cuenta my Social Security. Las gestiones legítimas frecuentemente se acompañan de una notificación, carta o cita previa, aunque las circunstancias pueden variar según el caso.

Las gestiones legítimas frecuentemente se acompañan de una notificación, carta o cita previa, aunque las circunstancias pueden variar según el caso. No entregues dinero ni datos sensibles en la puerta. La SSA advierte que no llama ni visita para exigir pagos inmediatos, amenazar con arresto, suspender beneficios de forma instantánea o pedir tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias. Esas son señales típicas de fraude.

La SSA advierte que no llama ni visita para exigir pagos inmediatos, amenazar con arresto, suspender beneficios de forma instantánea o pedir tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias. Esas son señales típicas de fraude. Reporta una posible estafa. Puedes denunciar fraudes vinculados al Seguro Social ante la Oficina del Inspector General de la SSA.

Una visita no significa automáticamente que perdiste el beneficio ni que cometiste fraude. Puede ser una verificación administrativa. Por tal motivo, no ignores cartas, llamadas oficiales o solicitudes de documentos, lo mejor es responder a tiempo, pues te ayudará a evitar interrupciones o decisiones tomadas con información incompleta.