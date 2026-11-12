Si no eres ciudadano estadounidense y recibes pagos del Seguro Social mientras te encuentras en Estados Unidos, debes prestar atención a una condición adicional para mantenerlos. No basta con cumplir los requisitos laborales, de edad o de discapacidad que correspondan: la Administración del Seguro Social (SSA) también exige acreditar una situación específica y, si no lo haces, puede suspender los depósitos mensuales. ¿Qué debes demostrar y en qué casos se aplica esta medida? A continuación, te contamos los detalles.

La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social establece una condición para pagar a determinados beneficiarios extranjeros (Foto: Getty Images)

¿QUÉ EXIGE LA SSA A LOS BENEFICIARIOS EXTRANJEROS PARA MANTENER SUS PAGOS MENSUALES?

La SSA suspende los pagos mensuales a los beneficiarios extranjeros que están en Estados Unidos y no acreditan la presencia legal exigida para recibirlos. Conforme a sus instrucciones, deben demostrar que cumplen esa condición durante todo el mes calendario. No se trata de una prohibición de cobrar por ser extranjero ni de una nueva medida que comenzará a aplicarse en una fecha próxima: es un requisito establecido desde 1996.

Lo que dice la sección 202(y) de la Ley del Seguro Social sobre la suspensión de pagos

La sección 202(y) establece la restricción de pago de beneficios mensuales a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin estar legalmente presentes, conforme a la determinación migratoria correspondiente. La SSA explica que esta disposición se aplica a las solicitudes presentadas a partir del 1 de diciembre de 1996.

En palabras sencillas: no basta con reunir los requisitos laborales, de edad o de discapacidad para tener derecho al beneficio; para recibir el pago mientras se está en Estados Unidos también debe cumplirse el requisito de presencia legal.

¿En qué casos y desde cuándo se suspenden los pagos?

A continuación, algunas situaciones en las que se contemplan estas instrucciones oficiales:

Situación Consecuencia para el pago El beneficiario está en Estados Unidos, pero no acredita presencia legal durante todo el mes calendario. Se suspende el beneficio correspondiente a ese mes. Pierde la presencia legal en una fecha distinta del último día del mes. No se paga el beneficio correspondiente al mes en que ocurre el cambio ni a los siguientes mientras continúe el incumplimiento. Pierde la presencia legal el último día del mes. La suspensión comienza con el beneficio correspondiente al mes siguiente. Pasa de una categoría de presencia legal a otra, sin interrupción entre ambas. El pago puede continuar con base en la documentación de la nueva categoría. Recupera la presencia legal el primer día del mes y la mantiene durante todo ese mes. Puede recibir el beneficio correspondiente a ese mes, si cumple los demás requisitos. Recupera la presencia legal después del primer día del mes. El pago puede corresponder desde el mes siguiente, siempre que cumpla el requisito durante todo ese mes y reúna las demás condiciones.

Entonces, ¿qué debe acreditar el beneficiario?

La SSA debe tener evidencia en sus registros que permita establecer la presencia legal. Entre los documentos que pueden servir, dependiendo de la situación migratoria, están: la tarjeta de residente permanente I-551 y el registro de entrada y salida I-94. La agencia verifica la información migratoria mediante el sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional, publica la Oficina del Inspector General (OIG).

Por lo tanto, no conviene reducir el requisito a solamente tener una green card.

¿A qué beneficios afecta y qué no debe confundirse?

Beneficios de jubilación, sobrevivientes e incapacidad del Título II: están comprendidos en estas reglas de pago. La SSI es un programa distinto, con sus propios requisitos migratorios.

están comprendidos en estas reglas de pago. La SSI es un programa distinto, con sus propios requisitos migratorios. Suspensión, no necesariamente pérdida definitiva: incumplir este requisito afecta el pago, pero no elimina por sí solo el derecho al beneficio. Los pagos pueden reanudarse cuando vuelvan a cumplirse las condiciones aplicables.

incumplir este requisito afecta el pago, pero no elimina por sí solo el derecho al beneficio. Los pagos pueden reanudarse cuando vuelvan a cumplirse las condiciones aplicables. Evaluación individual: suspender el pago de un trabajador por este motivo no provoca automáticamente la suspensión de los beneficios de su cónyuge o hijos. Cada beneficiario debe cumplir sus propios requisitos.

suspender el pago de un trabajador por este motivo no provoca automáticamente la suspensión de los beneficios de su cónyuge o hijos. Cada beneficiario debe cumplir sus propios requisitos. Pagos fuera de Estados Unidos: la regla general que puede suspender beneficios después de seis meses calendario consecutivos en el extranjero corresponde a la sección 202(t), no a la 202(y), y tiene excepciones, precisa el Sistema de Manual de Operaciones del Programa (POMS) de la SSA.

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