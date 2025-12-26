Durante las últimas semanas se ha repetido una misma pregunta entre jubilados, personas con discapacidad y familias hispanas que dependen del Seguro Social en Estados Unidos: ¿es cierto que la SSA entregará un bono extra de US$1,800? La duda no es menor, sobre todo en un contexto donde la inflación sigue afectando el bolsillo y cada ajuste cuenta en los hogares latinos.

Cuando circulan titulares llamativos en redes sociales o blogs, es normal que se genere expectativa. El problema es que muchas veces la información llega incompleta o fuera de contexto, por eso vale la pena detenerse un momento, revisar qué ha dicho oficialmente la Social Security Administration (SSA) y entender de dónde sale esta cifra que tantos comentarios ha generado entre hispanohablantes.

EL AUMENTO REAL DEL SEGURO SOCIAL EN 2025

Cada año, la SSA aplica el ajuste por costo de vida, conocido como COLA (Cost-of-Living Adjustment), con el objetivo de que los beneficios no pierdan valor frente a la inflación. Para 2025, el COLA fue del 2.5%, un incremento que ya está reflejado en los pagos mensuales de millones de beneficiarios, incluyendo a muchos latinos que viven y trabajan en distintas zonas de Estados Unidos.

En términos prácticos, un jubilado que en 2024 recibía alrededor de US$1,927 al mes pasó a cobrar cerca de US$1,976 en 2025. Lo mismo ocurrió, de manera proporcional, con quienes reciben beneficios por discapacidad (SSDI), beneficios para sobrevivientes y el programa de Supplemental Security Income (SSI).

Ahora, ha quedado confirmado que el COLA para 2026 será de un 2.8%, el cual comenzará a pagarse desde enero, es decir, en unos cuantos días. Para muchas familias hispanas que dependen de estos cheques para pagar renta, comida y servicios básicos, estos incrementos, aunque pequeños, marcan una diferencia a fin de mes.

¿EXISTE REALMENTE UN BONO ÚNICO DE US$1,800?

Aquí es donde conviene ser muy claros: hasta el momento, la Administración del Seguro Social no ha anunciado ningún pago único ni un “cheque extra” de US$1,800 para todos los beneficiarios en 2025. No hay comunicados oficiales ni documentos que respalden esa versión, por lo que todo apunta a que se trata de un rumor más que se crea y se amplifica en redes sociales.

La confusión surge porque algunos contenidos en internet presentan ese monto como si fuera un bono, cuando en realidad se trata de una suma acumulada. Es decir, si una persona recibe unos US$150 más al mes gracias al COLA y otros ajustes, al final del año ese aumento puede rondar los US$1,800 extras, pero repartidos a lo largo de 12 meses y no como un pago único.

El número resulta atractivo y fácil de viralizar. Decir “US$1,800 extra” genera más impacto que explicar cómo funcionan los aumentos mensuales, pero lo responsable es aclarar que no se trata de dinero entregado de una sola vez, sino del resultado de sumar pequeños incrementos a lo largo del año.

También influyen otros factores, como correcciones retroactivas o cambios en la base del beneficio, que solo aplican a casos específicos y no a todos los beneficiarios del Seguro Social, algo muy habitual en trayectorias laborales diversas como las de muchas personas inmigrantes.

¿QUIÉNES RECIBEN LOS AUMENTOS AUTOMÁTICAMENTE?

Los incrementos por COLA se aplican de forma automática. No es necesario presentar una solicitud adicional si ya se reciben pagos del Seguro Social, sin importar en qué estado del país viva la persona.

Esto incluye a jubilados a partir de los 62 años, personas con discapacidad, beneficiarios por sobrevivencia y receptores de SSI que cumplen con los requisitos de ingresos y recursos. Un punto importante es la edad de jubilación: quienes retrasan el cobro hasta la edad plena de jubilación o incluso hasta los 70 años suelen recibir pagos mensuales más altos, lo que también influye en el monto total anual.

¿CÓMO VERIFICAR TU BENEFICIO REAL?

La SSA pone a disposición herramientas muy útiles para que cada beneficiario pueda salir de dudas sin depender de rumores. Crear una cuenta en “My Social Security” permite revisar el monto exacto del beneficio, ver el aviso del COLA y estimar pagos futuros de forma personalizada.

También está disponible el Benefit Eligibility Screening Tool (BEST), que ayuda a identificar programas y aumentos para los que una persona podría calificar según su situación. Si aún existen dudas, siempre es recomendable contactar directamente a la Administración del Seguro Social por teléfono o acudir a una oficina local, donde en muchas áreas con alta presencia hispana se puede solicitar atención en español.

