Aunque el segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por medidas que endurecieron la política migratoria, incluida la cancelación de la función de CBP One que permitía programar citas para solicitar asilo en los puertos de entrada, su administración podría admitir hasta 17,500 refugiados en Estados Unidos durante el año fiscal 2027. ¿Quiénes podrían beneficiarse? A continuación, te lo explicamos.

Trump planea admitir hasta 17,500 refugiados en 2027 (Foto: Chip Somodevilla / Getty Images vía AFP). / CHIP SOMODEVILLA

¿QUIÉNES SERÁN LOS REFUGIADOS QUE ADMITIRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRUMP EN 2027?

Lo primero que debes saber es que las 17,500 plazas no están dirigidas a inmigrantes que ya viven en Estados Unidos ni a personas que recibirán un nuevo estatus dentro del país. Se trata del límite máximo propuesto de admisiones de refugiados para el año fiscal 2027, y la administración planea destinar la mayoría de esos cupos a afrikáneres de Sudáfrica, una minoría étnica mayormente blanca.

Entonces, ¿quiénes son exactamente los beneficiarios previstos?

El aviso remitido al Congreso indica que Estados Unidos prevé admitir hasta 17,500 refugiados entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La admisión sería “principalmente” para afrikáneres sudafricanos blancos que enfrentan discriminación racial y otras formas de persecución en Sudáfrica. Para Trump, Sudáfrica es un país peligroso y opresivo para los blancos, publicó en Reuters el 23 de abril de 2026.

Los afrikáners son un grupo étnico de Sudáfrica que desciende de colonos europeos, principalmente de los Países Bajos, que llegaron a la región a partir del siglo XVII

Sin embargo, “principalmente” no equivale a “exclusivamente”. El texto informado no identifica públicamente cuántas de las 17,500 plazas quedarán para personas de otros países o qué criterios concretos se usarán para asignarlas, precisó Reuters el 22 de septiembre de 2026.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTATUS DE REFUGIADO?

No se trata de un beneficio automático por pertenecer a una nacionalidad o grupo étnico. Estas personas tendrían que ser seleccionadas y procesadas desde el exterior mediante el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Para ser admitida como refugiada, una persona debe cumplir la definición legal aplicable: estar fuera de EE.UU. y demostrar persecución pasada o un temor fundado de persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. El proceso incluye entrevistas, revisión de seguridad y otras verificaciones.

Una vez admitida, la persona puede vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos como refugiada y, por regla general, puede solicitar la residencia permanente legal después de un año.

¿En qué se diferencia del asilo?

El asilo se solicita desde Estados Unidos o en un puerto de entrada, mientras que el refugio se gestiona desde fuera del país.

¿QUÉ FALTA PARA QUE EL PLAN DE REFUGIADOS 2027 SEA DEFINITIVO?

La cifra de 17,500 fue comunicada al Congreso como la propuesta o techo de admisiones para el año fiscal 2027. La determinación presidencial de admisiones debe completar el proceso correspondiente antes de que comience el año fiscal el 1 de octubre. Por eso, la política puede sufrir ajustes, aunque la administración ya expresó su intención de mantener ese máximo y priorizar a los afrikáneres.

Cabe precisar que para el año fiscal 2026, el límite había comenzado en 7,500 y fue elevado a 17,500.