Cuando una persona sale de Estados Unidos por carretera sin entregar el Formulario I-94 o sin presentar documentación que respalde su salida, puede ocurrir un problema importante en el sistema migratorio. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) advierte que, en estos casos, la salida puede no quedar registrada correctamente. Esto hace que, oficialmente, parezca que la persona siguió dentro del país más tiempo del permitido, lo que puede generar complicaciones en futuros viajes, solicitudes de visa o trámites migratorios, incluso si en realidad sí abandonó el territorio a tiempo.

¿Por qué es un problema no registrar la salida?

CBP señala que, si no se entrega el I-94 al salir por tierra, el sistema puede quedar sin evidencia de la salida del viajero. Esto significa que, para las autoridades, no existe un registro claro de cuándo se abandonó el país. En la práctica, esta situación puede interpretarse como una permanencia más allá del tiempo autorizado, lo que afecta directamente el historial migratorio de la persona.

Esa falta de coincidencia puede generar alertas en el sistema migratorio y provocar problemas al momento de solicitar una nueva entrada a Estados Unidos, ya que aparecería un posible exceso de estadía.

CBP en EE.UU. advierte que el I-94 debe entregarse o cerrarse al salir para evitar errores en el historial migratorio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo corregir un registro inexistente o incorrecto?

CBP indica que este problema puede solucionarse enviando el Formulario I-94 (si no fue entregado) junto con pruebas que demuestren la salida del país. Entre los documentos aceptados están boletos de viaje, sellos en el pasaporte o registros de cruce fronterizo.

La documentación debe enviarse a alguna de estas direcciones:

ACS – CBP SBU, 1084 South Laurel Road, London, KY 40744

Coleman Data Solutions, 3043 Sanitarium Road, Suite 2, Akron, OH 44312

Además, se recomienda incluir una carta explicativa en inglés. CBP también puede aceptar pruebas adicionales como tarjetas de embarque, recibos de compras, registros bancarios o constancias laborales que demuestren presencia fuera de Estados Unidos en las fechas correspondientes.

Si el I-94 no se registra bien en EE.UU., CBP puede interpretar una estadía prolongada aunque hayas salido a tiempo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa si no lo haces?

Si no se corrige el registro, el historial migratorio puede verse afectado. En futuras solicitudes de visa o ingreso al país, el sistema podría indicar una estancia más larga de la permitida, lo que complica la aprobación de trámites o incluso el reingreso.

Aunque no existe una multa automática, la falta de entrega del I-94 se considera un incumplimiento de las normas migratorias. Esto puede influir negativamente en procesos como el Programa de Exención de Visa (VWP).

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