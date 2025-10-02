Bad Bunny hará historia en el Super Bowl 2026 como el primer latino en protagonizar el espectáculo en solitario. | Crédito: Instagram badbunnypr
Oscar Guerrero Tello
El Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia tras confirmarse que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Según informaron funcionarios, agentes de (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) serán desplegados durante el evento.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, señaló Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, en una entrevista en el programa .

Lewandowski subrayó que, sin importar que se trate de un concierto de Bad Bunny, el Gobierno de Donald Trump aplicará estrictamente la ley. “Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa”, afirmó.

El funcionario también expresó su rechazo a la elección del artista puertorriqueño para el show. Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, declaró.

La designación de Bad Bunny, una de las figuras más influyentes de la música global, ha generado división en la opinión pública. El cantante había señalado en el pasado que parte de su gira mundial en EE.UU. para no coincidir con posibles redadas de ICE en los lugares de sus conciertos.

Pese a la controversia, la presentación marcará un hito: Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, que se celebrará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

